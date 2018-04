KPMG et Carewan se rapprochent pour devenir l’acteur de référence sur la transformation des entreprises par et pour l’humain

Leader dans l’accompagnement des projets stratégiques de ses clients grands groupes et ETI, KPMG enrichit sa ligne de services « People & Change » spécialisée dans le conseil RH et la conduite des projets de transformation. Ce rapprochement permet de renforcer son positionnement sur les volets de transformation managériale, culturelle et de développement des talents.

Pour Jean-David Aurange, responsable des activités « People & Change » de KPMG en France : « Ce rapprochement s’est construit autour d’une vision commune de l’entreprise vue comme un système ouvert, avec l’ambition d’allier épanouissement des collaborateurs et efficacité des organisations et du management. La mise en commun de nos compétences permet d’apporter une proposition de valeur unique à nos clients, fondée sur l’innovation dans les modes d’organisation, de développement des individus et des collectifs. »



« Nous croyons ensemble à la qualité des interactions, à l’éthique, à la mobilisation des intelligences au service du bien commun. » déclare Céline Lerenard, co-fondatrice et directrice générale de Carewan. « La performance est le produit d’un sens qui maille les intérêts des parties prenantes. Elle résulte de la recherche de cohérence entre la stratégie, la gouvernance, l’organisation et les compétences. Elle se co-construit dans les échanges entre les acteurs, les systèmes et la technologie. C’est cette proposition intégrée que nous souhaitons apporter à nos clients au travers du rapprochement avec KPMG ».



Créée en 2003, Carewan est devenue en 15 ans une entreprise de référence en matière de développement des hommes et de change management, qui fonde la réussite de tout projet sur la confiance et l’engagement. Présente en Europe et en Asie, membre de Consult’in France, Carewan regroupe plus de 80 personnes qui combinent les savoir-faire des métiers d’assesseurs, facilitateurs, formateurs, consultants, designers et coachs, et accompagnent leurs clients grands groupes et ETI de forte notoriété.



« En rejoignant KPMG, Carewan marque sa volonté de renforcer son action sur l’exécution des grands projets de transformation à portée internationale et d’associer les volets technologiques et expertises métiers telles que le digital, la Finance, le Supply Chain & Operations ou les enjeux Customer à son champs d’action, en conservant ce qui fait sa valeur : créativité, bienveillance et accompagnement sur-mesure. » ajoute Christian Darvogne, cofondateur et président de Carewan.



Carewan by KPMG devient la filiale de KPMG, ses fondateurs en restent les dirigeants et intègrent KPMG comme associés.



Pour Nicolas Richard, responsable des activités de Conseil chez KPMG en France : « Ce rapprochement vient accélérer la croissance de nos activités de conseil et marque notre volonté d’être toujours au plus proche des attentes de nos clients. »



Jay Nirsimloo, Président de KPMG en France conclut : « Au-delà des expertises constituées sur les volets technologiques et métiers, KPMG France affirme par cette opération la place centrale de l’Humain comme élément différentiateur du succès des transformations de ses clients. »



A propos de KPMG France

Leader de l'audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 154 pays. Nos 9 000 professionnels interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI, des PME et des groupes familiaux, ou encore des start-up, dans tous les secteurs d’activité.

A propos de Carewan

Entreprise européenne de conseil et de coaching, Carewan cumule plus de 20 années d’expériences dans l’accompagnement humain des transformations et intègre ainsi plusieurs domaines de compétences : le conseil, la formation, le coaching, la facilitation, l’assessment et le digital. Aujourd’hui, Carewan associe ces compétences pour accompagner ses clients à développer les conditions de la confiance au service de leur performance durable. Nos actions impliquent 4 niveaux : les personnes, les équipes, les organisations et les interactions, que nous abordons via 3 principaux points d’entrée : le leadership, l’accompagnement du changement et la dimension RH.

