Just Mining : la success-story d'un entrepreneur de 21 ans

Un jeune homme à la fibre commerciale



C'est dès son plus jeune âge, qu'Owen Simonin commence à manifester des prédispositions commerciales. En effet, à seulement 9 ans, celui-ci décide d'acheter des articles d'occasion sur des sites internet de vente en ligne pour les revendre et faire des plus-values s'élevant parfois jusqu'à 600 euros par mois. D'années en années, Owen cultive encore davantage sa fibre commerciale et son talent d'entrepreneur. C'est tout naturellement donc, qu'Owen Simonin s'est ensuite orienté vers des études de commerces et intègre l'EDHEC business school en 2015.





Un intérêt tout particulier pour la fintech



C'est alors qu'il est encore en études, qu'Owen Simonin commence à s'intéresser aux cryptomonnaies et à la blockchain. S'agissant encore d'un marché peu connu à l'époque, celui-ci décide de créer sa propre chaîne YouTube sous le nom d'« Hasheur », dans laquelle il explique de manière simple et pédagogique, des termes financiers des plus complexes. Son objectif premier : permettre au plus grand nombre, et non pas seulement aux experts en fiances, de découvrir ce nouveau moyen de financement. C'est grâce à sa communauté de Youtubeurs et à leurs incitations, qu'Owen décide finalement de créer Just Mining en mai 2017. Il fait appel à ses nombreux abonnés et au crowd funding pour financer l'entreprise grâce à la mise en place d'une campagne de précommandes qui s'avère fructueuse. Just Mining a ainsi récolté plus de 75 000 euros en l'espace de 15 jours seulement.



Entrepreneur à seulement 21 ans



Et c'est très rapidement que Just Mining a commencé à prospérer. En effet, en l'espace d'un mois seulement, la start-up a enregistré plus de 300 commandes, générant ainsi un chiffre d'affaires de plus de 300 000 euros. Encore étudiant lors de la création de son entreprise, Owen Simonin, 21 ans, a récemment décidé de se consacrer à cent pour cent au développement de son entreprise fleurissante.

Une start-up fleurissante… et pour cause ! Elle a enregistré un chiffre d'affaire de 2 millions d'euros en 2018 et compte aujourd'hui plus de 15 000 clients répartis dans 97 pays soit, sur les cinq continents. Un développement que Just Mining entend bien poursuivre partout dans le monde et tout particulièrement outre-Atlantique, où elle sera justement présente lors du CES 2019 à Las Vegas. Une aventure qui ne fait que commencer avec à sa tête un jeune homme ambitieux qui s'apprête à faire de grandes choses... Histoire à suivre !



A propos de Just Mining

Créée en Mai 2017 par Owen Simonin, l'entreprise Just Mining basée à Florange en Moselle, propose plusieurs solutions d'investissements dans les cryptomonnaies. Spécialisée dans le marché des blockchains, la start-up compte une équipe de 10 personnes dont la moyenne d'âge est comprise entre 20 et 22 ans. Un succès indiscutable puisque l'entreprise d'à peine un an, compte aujourd'hui plus de 15 000 clients satisfaits répartis sur les cinq continents et a enregistré un chiffre d'affaire de 2 millions d'euros en 2018. Ambitieuse, elle projette d'ores et déjà de se développer à l'international en 2019.



Chiffres clés :

Création : Mai 2017

CA 2018 : 2 Millions €

Clientèle en 2018 : 15 000 clients

Effectif : 10 personnes

just-mining.com/