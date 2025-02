Jump, une série A à 20 millions de dollars pour la solution d'IA à destination des conseillers financiers

Fondée par Patrick Ence, Tim Chaves et Adam Kirk, en 2023 (lancement au public janvier 2024), Jump s’est imposée comme un outil de productivité indispensable pour les cabinets de conseil de toutes tailles – des praticiens individuels aux conseillers en investissement agréés (RIA) au niveau de l’entreprise et aux courtiers indépendants (IBD).

La société a levé 24,6 millions de dollars de capital à ce jour , et ce dernier financement fera progresser sa mission visant à permettre aux conseillers financiers et à leurs clients de prospérer à l’ère de l’IA. Grâce à ce financement, Jump prévoit d’accélérer l’innovation produit, en développant une suite toujours croissante de flux de travail d’IA spécifiques aux conseillers et de résultats de travail d’IA agentique.

Jump va également accroître ses ventes et son support pour répondre à la forte demande du marché, en approfondissant les partenariats sectoriels.



L'assistant IA de Jump s'intègre aux flux de travail des conseillers, automatisant les tâches critiques telles que la préparation des réunions, la prise de notes, la documentation de conformité, les mises à jour CRM, la gestion des données de planification financière et le suivi des clients.

Jump annonce être entièrement personnalisable en fonction des préférences des conseillers ; il s'intègre également aux outils de conseil existants, notamment Zoom, Teams, Salesforce, Wealthbox, Redtail et bien d'autres.

Jump fournit également des contrôles d'entreprise étendus qui permettent aux équipes de conformité de configurer Jump en fonction de leurs exigences de politique spécifiques.



Cette annonce de financement fait suite à une période de forte dynamique pour Jump, notamment une adoption rapide par des entreprises de premier plan et une reconnaissance significative pour ses solutions d'IA innovantes. Les étapes clés comprennent :



- Adoption rapide par les utilisateurs et partenariats d'entreprise : Depuis sa sortie de la version bêta fermée en janvier 2024, Jump a connu une dynamique exceptionnelle, avec un taux de croissance mensuel moyen de plus de 35 %. Les récents partenariats de Jump avec des IBD et des RIA de premier plan, notamment LPL Financial, Sanctuary Wealth, Integrated Partners et Mission Wealth, ont vu une adoption rapide par les conseillers, renforçant sa position d'outil de réunion d'IA de premier plan pour les conseillers financiers.



- Succès et impact client : Selon une étude récente , les conseillers utilisant Jump économisent en moyenne une heure par jour ouvrable, certains rapportant des gains de temps de plusieurs heures par jour ouvrable.

84 % des utilisateurs ont jugé Jump supérieur aux autres solutions pour la préparation et le suivi des réunions.



- Reconnaissance du secteur et équipe en pleine expansion : Jump a été nommée Startup Wealthtech de l'année par Datos et a reçu trois prix WealthManagement.com « Wealthies » Industry Awards dans les catégories Technology Disruptor, Innovative New Applications et Advisor Choice Technologies.



Depuis la création de Jump en 2023 et son lancement public en janvier 2024, son équipe est passée de trois cofondateurs à plus de 40 employés, ce qui reflète la forte demande pour ses solutions.



L'assistant de réunion primé de Jump, conçu exclusivement pour les conseillers financiers et autres professionnels des services financiers, a été créé à partir des commentaires de milliers d'équipes de conseillers. Jump propose des sorties entièrement personnalisables qui correspondent aux flux de travail et au style d'écriture des conseillers, le tout dans un souci de sécurité et de conformité.