Julien MARTIN rejoint AERIUM France

Agé de 30 ans, Julien MARTIN a pour mission, l’Asset Management et la valorisation de différents actifs du groupe, dont 11 immeubles prime et prestigieux à usages de bureaux, de commerces et d’activités, situés dans des emplacements de premier plan à Paris, faisant partie de l’OPPCI IRAME financé par Natixis en décembre 2017.



Précédemment, Julien MARTIN a travaillé pendant 3 ans au sein de l’équipe Asset Management de Primonial Real Estate Investment Management comme Asset Manager. Il a exercé également la fonction de Fund et Asset Manager chez Atemi (aujourd’hui Freo Group) et Ardian.



Julien MARTIN est titulaire d’un Master en ingénierie financière et de stratégie fiscale ainsi qu’un magistère de finance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Anthony KHOI, Président d’AERIUM France précise : « Fort de grandes qualités humaines et relationnelles, Julien MARTIN nous apporte son expérience d’Analyste et d’Asset Manager ainsi que sa forte expertise et culture financière acquises dans des entreprises performantes de ce secteur d’activité. Nous sommes très heureux de compter Julien parmi nous aujourd’hui ».



A propos d’AERIUM

AERIUM, est une société pan-européenne, spécialisée dans l’investissement et dans la gestion d’actifs immobiliers. L’offre d’AERIUM comprend l'acquisition, la gestion, la valorisation et la revente d’actifs, par l’intermédiaire de ses plateformes d’investissement réglementées en Europe.

Créé en 1988, AERIUM opère au travers de 7 bureaux en Europe. Depuis sa création ÆRIUM a acquis plus de 660 actifs dans plus de 14 pays pour un investissement total de plus de 11 milliards d’euros.

Au premier trimestre 2018, AERIUM gère plus de 4,3 milliards d'euros d'actifs immobiliers (commerces, bureaux, hôtels et logistique), répartis sur 14 fonds immobiliers et OPPCI.

Dotée d’une double expérience et expertise reconnues dans la finance et l’immobilier, AERIUM propose des stratégies d’investissement en immobilier au travers de ses véhicules réglementés, aussi bien dans le segment du Core que du Core plus et value-add. Les performances réalisées par AERIUM reposent sur les opportunités d’investissement à forte valeur ajoutée, acquis en s’appuyant sur de solides réseaux dans les divers pays où elle est implantée.

