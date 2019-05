Julhiet Sterwen et Valyans Consulting créent une alliance stratégique

Après plusieurs années d’un partenariat fructueux, Julhiet Sterwen concrétise cette relation de confiance par une alliance stratégique avec Valyans Consulting, le leader marocain du conseil en stratégie et management.



Depuis 10 ans, les deux cabinets collaborent pour conduire des missions de conseil en stratégie et en transformation, au Maroc et en Afrique Subsaharienne.



Aujourd’hui, ils annoncent une alliance plus ambitieuse, visant à amplifier leur collaboration aussi bien sur le plan du développement que du partage d’expertise, en France et Afrique, en faisant levier sur les principales forces de chaque cabinet :

• L’innovation, le digital, l’humain, ainsi que son expertise du secteur bancaire et financier pour Julhiet Sterwen;

• La stratégie d’entreprise, les stratégies publiques, l’intelligence économique et le corporate finance pour Valyans Consulting.

Dans le même temps, Valyans Consulting rejoint le réseau international de cabinets indépendants de conseil en transformation, The Transformation League, créé en 2016 par Julhiet Sterwen.



Convaincus tous deux que les transformations génèrent des succès durables si et seulement si l’humain et les spécificités locales sont appréhendés en amont et tout au long des projets, Julhiet Sterwen et Valyans Consulting ambitionnent en particulier d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur compétitivité en alignant :

• leur stratégie, business model, modèle relationnel clients, …

• leur transformation interne : appropriation de la vision, organisation et efficacité opérationnelle, modes de management, modes et environnements de travail, compétences, engagement, …

« Julhiet Sterwen et Valyans présentent de nombreux points communs, comme l’engagement sans faille aux côtés de nos clients, nos convictions sur l’humain, notre indépendance et nos tailles respectives, à la fois significatives sur nos marchés et agiles, assurant la réactivité que nos clients attendent. Nos deux cabinets se développent et notre alliance nous permet de voir plus grand encore. » indique Saadia Slaoui Bennani, Présidente Directrice Générale de Valyans Consulting.



« Cette alliance nous permet, grâce à Valyans qui a déjà réalisé plus de la moitié de son chiffre d’affaires en Afrique subsaharienne, de nous ouvrir des opportunités de développement dans cette zone géographique qui constitue, comme chacun le sait, l’avenir de la croissance mondiale. Dans le même temps, notre réseau The Transformation League, créé sur des valeurs de confiance et de coopération, d’expertise et d’innovation, étend sa couverture sur un continent clé pour nos clients. » ajoute Marc Sabatier, Président de Julhiet Sterwen.



Cet ensemble de cabinets de conseil à taille humaine et leaders sur leurs marchés respectifs, son mode de fonctionnement coopératif, et la promesse d’accompagner ses clients de manière globale, en adressant les problématiques au regard des spécificités locales, se positionne de façon volontariste comme une alternative pragmatique aux grands réseaux mondiaux.



À propos de Julhiet Sterwen

Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en transformation et innovation, issu de la fusion de Bernard Julhiet et de SterWen Consulting. Premier acteur du conseil factuellement positionné Business & People, Julhiet Sterwen défend la conviction que les transformations réussissent lorsqu’elles sont centrées sur l’humain, grâce à l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l’énergie individuelle et collective. Données clés : 400 collaborateurs, en France, Suisse, BeLux, 60 millions d’€ de CA, 50% de croissance en 4 ans. Détenteur du label BPI Excellence de BPI France et partenaire historique de France FinTech.

julhiet-sterwen.com/



À propos de Valyans Consulting

Valyans est un cabinet de conseil marocain, spécialiste de la définition des stratégies et de leur mise en œuvre opérationnelle, avec près de 80 collaborateurs et plus de 100 millions de dirhams de chiffre d’affaires annuel. Valyans propose une offre complète d’accompagnement à ses clients allant du Conseil Stratégique, à Intelligence Economique, en passant par le Corporate Finance. Agriculture, Développement Territorial, Energies Renouvelables, Pêche, Industrie, Infrastructure, Transport et Logistique, Banque et Finance, Assurances, Education et Formation, Artisanat, Tourisme, Commerce et Urbanisme Commercial, etc. Valyans accompagne les pays d’Afrique dans leur développement à travers des projets structurants, au cœur des enjeux sociétaux et une vision du conseil guidée par l’impact. Valyans, c’est une équipe multi-spécialiste et une expertise multi-sectorielle avec une approche pragmatique privilégiant l’action sur le terrain. L’expérience accumulée sur plus de 200 projets lui confère une vision holistique du fonctionnement d’un pays émergent.

valyans.com/