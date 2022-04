Jeito Capital codirige un financement de série A de 70M€ pour CDR-Life Son 10ème investissement depuis son lancement.

- CDR-Life est une entreprise suisse développant une nouvelle classe de produits thérapeutiques hautement spécifiques dans le domaine de l’immuno-oncologie.

- CDR-Life bénéficie de la grande expertise de ses fondateurs, qui ont déjà développé ensemble avec succès de nouveaux traitements et conclu des accords majeurs de collaborations en biotechnologie.

- Jeito choisit CDR-Life comme 10ème investissement et continue ainsi de construire un portefeuille solide et diversifié de sociétés de biotechnologies qui développent des thérapies majeures pour des patients en impasse thérapeutique.



Jeito Capital ("Jeito"), société de capital-investissement française indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine des biotechnologies en santé, annonce aujourd'hui qu'elle a codirigé un tour de financement de série A de 76 millions de dollars (70 millions d’euros) dans CDR-Life, une entreprise de biotechnologie qui travaille à la mise au point d'une nouvelle génération de thérapies en immuno-oncologie.



Jeito a codirigé le financement aux côtés d’investisseurs internationaux de premier plan, tels que RA Capital Management et Omega Funds. Dr Rafaèle Tordjman, fondatrice et Présidente de Jeito Capital, Daniel Marks, directeur d’investissement au sein de RA Capital, et Claudio Nessi, directeur associé d'Omega Funds, rejoindront le conseil d'administration de la société.



CDR-Life a été fondé en 2017 par Christian Leisner, Dominik Escher, Konstantin von Schulthess, Leonardo Borras et Rouven Bingel-Erlenmeyer. Ensemble, ils ont déjà développé avec succès de nouveaux médicaments à base d’anticorps, notamment Beovu®, approuvé par la FDA, et conclu des accords majeurs de collaboration en biotechnologie, comme ESBATech, dans le domaine de l’ophtalmologie.

Sur la base de sa technologie propriétaire M-gager®, CDR-Life développe actuellement son programme principal, le CDR404, un produit innovant « T-cell engager*» ciblant les tumeurs solides caractérisées par un antigène spécifique appelé MAGE-A4, présent dans de nombreux cancers. Le financement de série A permettra de faire progresser le programme CDR404 jusqu'à la potentielle preuve de concept clinique et d'étendre le portefeuille de produits de CDR-Life, en utilisant sa technologie M-gager® pour cibler les antigènes intracellulaires avec une précision inégalée pour atteindre les tumeurs solides.



Avec CDR-Life, Jeito réalise ainsi son dixième investissement en près de 2 ans et son troisième investissement dans le domaine de l'oncologie. Jeito continue de renforcer son portefeuille dans ce domaine thérapeutique où le besoin de thérapies innovantes reste important. La technologie de CDR-Life présente un fort potentiel de traitements personnalisés pour soigner des patients souffrant de divers cancers dont les options thérapeutiques sont actuellement limitées.



Rafaèle Tordjman, fondatrice et Présidente de Jeito, a déclaré : “Nous sommes ravis d'investir dans CDR-Life. Ce financement illustre parfaitement notre stratégie d'investissement : nous nous engageons avec un syndicat d’investisseurs de premier plan et apportons un capital important dans une entreprise dirigée par une équipe experte, qui a déjà construit une société de biotechnologie avec succès, et qui développe une science de très haute qualité dans le domaine de l’oncologie. Jeito Capital, avec ce 10ème investissement, construit un portefeuille diversifié d’entreprises qui ont le potentiel de devenir la prochaine génération de leaders de marché en biotechnologie dans différents domaines thérapeutiques et stades de développement. CDR-Life est idéalement positionné pour accélérer ses thérapies basées sur des modalités innovantes, au bénéfice de millions de patients dont les options thérapeutiques sont limitées.”



À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société d’investissement internationale de premier plan qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l’innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d’euros sous gestion, Jeito soutient et accompagne les entrepreneurs grâce son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

www.jeito.life



À propos de CDR-Life

CDR-Life est une société privée de biotechnologie qui développe une plateforme technologique propriétaire d'anticorps, M-gager®, ciblant des protéines intracellulaires spécifiques du cancer. CDR-Life développe un large pipeline d’anticorps bispécifiques « T cell engagers*» adressant diverses tumeurs solides. L'équipe managériale de CDR-Life possède une grande expérience dans le domaine du développement de médicaments biologiques, et sont à l’origine de nouveaux médicaments aujourd’hui commercialisés. CDR-Life a conclu un partenariat stratégique avec Boehringer Ingelheim afin de développer un traitement à base de nouveaux fragments d'anticorps pour des formes avancées de dégénérescence maculaire liée à l’âge, une des principales causes de cécité dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site cdr-life.com et suivre la société sur Twitter et LinkedIn.

*Anticorps ayant la faculté de rediriger les cellules immunitaires contre les cellules tumorales



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Everwin poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de Ventya Eversheds Sutherland conseille CoStar Group dans le cadre de l’acquisition de Business Immo Dfns lève 12,3 M€ en seed pour sécuriser les actifs numériques des fintechs et des banques