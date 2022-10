Jeantet renforce son département Corporate M&A avec Quentin Mette

Quentin Mette est titulaire d’une double formation en droit des affaires (DJCE à Bordeaux) et en finance d’entreprise (Kedge Grande Ecole).



Quentin a débuté sa carrière professionnelle en 2011 en tant que chargé d’enseignement à l’université Montesquieu Bordeaux 4, avant de rejoindre le cabinet Lmt Avocats en 2013.



Son parcours l’a conduit à assister des acteurs français et étrangers (entreprises industrielles, fonds d’investissement) sur leurs opérations stratégiques d’acquisitions et de cessions, les relations d’actionnaires ou encore les partenariats, notamment dans le secteur pharmaceutique où Quentin a développé une expertise particulière. Il intervient également régulièrement sur des opérations de private equity.



Quentin Mette vient ainsi renforcer le département M&A de Jeantet, qui compte aujourd’hui 10 associés et plus de 40 professionnels.



« L’arrivée de Quentin vient renforcer notre expertise dans des secteurs clés en plein développement et témoigne d’un dynamisme croissant au sein des équipes corporate de Jeantet. » - Yvon Dréano et Vincent Netter



« Je suis ravi de rejoindre Jeantet, un cabinet français indépendant, renommé et tourné vers une clientèle internationale, pour poursuivre le développement de la pratique corporate au sein de l’équipe d’Yvon et Vincent. » - Quentin Mette



A PROPOS DE JEANTET

Jeantet est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, délivrant des services personnalisés et à forte valeur ajoutée, avec un attachement à l’éthique et aux valeurs humaines. Conscients des évolutions économiques, technologiques, sectorielles et juridiques qui s’imposent à nos clients, nos avocats ont la capacité d’anticiper, de s’impliquer et d’imaginer des solutions fiables, pratiques et adaptées à leurs enjeux. Ancré dans son marché grâce à de solides fondations, Jeantet associe une expertise juridique d’excellence, en conseil et en contentieux, à une culture entrepreneuriale, au service du succès des projets de ses clients. Jeantet à Paris, Casablanca, Genève et Budapest compte plus de 150 avocats dont 30 associés.

