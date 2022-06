Jean-Robert Bousquet et Alexandre Morel rejoignent Eversheds Sutherland avec leur équipe, au sein de la pratique Corporate / M&A Eversheds Sutherland poursuit sa dynamique de croissance avec l’arrivée de 7 nouveaux avocats au sein du pôle Corporate / M&A : Jean-Robert Bousquet et Alexandre Morel, associés, sont accompagnés d’une équipe composée de Célia Mayran et Geoffroy Loncle de Forville, Counsels et Anaïs Fritzinger, Jade Huard et Victor Grillo, Collaborateurs.

La pratique Corporate / M&A d’Eversheds Sutherland compte désormais 24 avocats au sein du bureau de Paris.



Dans la continuité des recrutements de ces 12 derniers mois (parmi lesquels cinq nouveaux associés, en financement, IP/IT/Privacy, fiscalité, immobilier et droit pénal) et des promotions récentes (en M&A et droit social), le cabinet Eversheds Sutherland accueille deux nouveaux associés en provenance de CMS Francis Lefebvre Avocats. Jean-Robert Bousquet et Alexandre Morel rejoignent Eric Knai, Catherine Detalle, Franck Bourgeois, Cristina Audran-Proca et Aurélien Loric, associés d’une équipe désormais composée de 24 avocats, atteignant ainsi une taille critique à même de renforcer la présence du cabinet dans les opérations de M&A d’ampleur en France et à l’international.



Cette arrivée intervient alors que la demande de la clientèle française et internationale d'Eversheds Sutherland en matière d’accompagnement juridique sur des transactions multi-juridictionnelles complexes est en constante augmentation. Les fusions-acquisitions sont en effet un axe de développement majeur pour le cabinet qui s’appuie sur son réseau mondial et la synergie de ses équipes pour intervenir sur des opérations de M&A à fort enjeu stratégique.



Jean-Robert Bousquet intervient dans des opérations de fusion-acquisition et joint-ventures, plus particulièrement dans le secteur des services financiers, des médias, de l’agro-alimentaire, de l’industrie et de la défense. Ses expériences professionnelles à l’étranger (en Allemagne et aux Etats-Unis) et son expérience ont contribué au focus marqué de sa pratique sur les opérations internationales et de nature complexe. Alexandre Morel conseille les entreprises sur des opérations de fusions-acquisitions similaires notamment dans les secteurs de l’énergie, de la finance, des TMT et de la défense ; il intervient également dans le cadre de restructurations internes et en droit des sociétés. Leurs clients sont principalement de grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux.



Jean-Robert Bousquet et Alexandre Morel partagent, depuis 11 ans maintenant, une approche commune de leur métier d’avocat : partenaires pragmatiques de leurs clients, ils s’engagent auprès d’eux sur le long terme avec la volonté d’agir en véritable « deal-makers ». Habitués au travail d’équipe et aux négociations difficiles, la forte cohésion de l’équipe qui les accompagne agit comme un atout supplémentaire au profit des clients.



« Je suis très heureux de rejoindre Eversheds Sutherland et l'ensemble de l'équipe Corporate / M&A, dont je partage déjà les valeurs d’engagement et d’excellence. J’ai hâte de m’associer pleinement à la poursuite de la dynamique de croissance du cabinet en prenant part au projet ambitieux d’expansion de ses activités de M&A en France et dans le monde, et ce en s’appuyant notamment sur une expertise très reconnue à l’échelle mondiale dans certains secteurs d’activité», déclare Jean-Robert Bousquet, associé.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre le cabinet Eversheds Sutherland. Son réseau international très intégré et son approche à la fois globale et entrepreneuriale du M&A correspondent parfaitement à mes aspirations dans le domaine », poursuit Alexandre Morel, associé.



« Je me réjouis de l’arrivée de Jean-Robert et Alexandre avec leur équipe pour continuer d’offrir à nos clients une expérience exceptionnelle et innovante en matière de fusions-acquisitions. Nul doute qu’ils contribuent à élargir de manière proactive notre offre de services en nous positionnant comme un cabinet de référence pour les fusions-acquisitions en France et dans le monde entier » déclare Eric Knai, Head of M&A (international)



« L’arrivée en force de Jean-Robert, Alexandre et de leurs collaborateurs s’inscrit dans la stratégie globale du cabinet de mettre à disposition de nos clients des équipes immédiatement opérationnelles alliant des compétences de pointe et des personnalités audacieuses» ajoute Rémi Kleiman, Senior Office Partner du bureau Eversheds Sutherland à Paris.



A propos de Jean-Robert Bousquet

Diplômé de l’EM Lyon et d’un DESS Juriste d'affaires du DJCE de Strasbourg, Jean-Robert Bousquet est avocat depuis 2001. Il a débuté sa carrière chez Francis Lefebvre à Berlin en 1998 avant de rejoindre Debevoise & Plimpton LLP à Paris début 2001 puis d’intégrer l’équipe Corporate M&A de CMS Francis Lefebvre Avocats (2006) dont il devient associé en 2010 et Co-Head de l’équipe Corporate / M&A en 2015.

Jean-Robert Bousquet intervient dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition et de joint-venture, essentiellement pour des acteurs stratégiques (grands groupes français et internationaux, ETI mais également pour certains entrepreneurs et family offices), avec un focus spécifique sur les opérations de nature internationale.

Jean-Robert Bousquet est également membre de l’International Bar Association, de l’Association des alumni de l’EM Lyon et du DJCE.



A propos d’Alexandre Morel

Titulaire d’un DEA en droit des affaires et droit des contrats de l’Université de Lille II et d’un Diplôme de l’école supérieure de commerce Audencia, Alexandre Morel est avocat depuis 2006. Il a débuté sa carrière en tant que collaborateur du département fusions & acquisitions de Linklaters LLP avant de rejoindre CMS Francis Lefebvre Avocats en 2011 dont il devient associé en janvier 2020. Il intervient principalement sur des opérations d’acquisition et de cession, de restructuration interne et en droit des sociétés pour des groupes industriels et des groupes familiaux.



A propos de Geoffroy Loncle de Forville, Counsel

Diplômé d’un Master 2 de droit fiscal de l’Université Paris II Panthéon-Assas (2008) et d’un Mastère spécialisé de droit et management International d’HEC Paris (2010), Geoffroy Loncle de Forville est avocat depuis 2011. Il a débuté chez Baker & McKenzie (2011), avant de rejoindre Gatienne Brault et Associés (2015) puis CMS Francis Lefebvre Avocats (2018) au sein du département Corporate/Fusions & Acquisitions.



A propos de Célia Mayran, Counsel

Titulaire d’un Master 2 Droit international et européen des affaires, Major de promotion (2010), d’un Master 2 Juriste Conseil d’Entreprise du DJCE de l’Université de Strasbourg – Major de promotion (2012) et d’un Mastère spécialisé Droit et management international de l’ESCP Europe (2013), Célia Mayran est avocate depuis 2012. Elle a débuté sa carrière chez Blackbird Baschet en 2013 avant de rejoindre CMS Francis Lefebvre Avocats en 2014 au sein du département Corporate/Fusions & Acquisitions.



A propos de Anaïs Fritzinger, collaboratrice

Diplômée d’un LL.M. de la Humboldt-Universität zu Berlin en Droit des affaires (2018), d’un LL.M. du King’s College London en Droit des affaires internationales (2019) et d’un Master 2 Juriste européen de l’Université Paris II Panthéon-Assas (2019), Anaïs Fritzinger est avocate depuis 2021, année où elle a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats.



A propos de Victor Grillo, collaborateur

Titulaire d’un Master 2 DJCE de l’Université de Poitiers (Major - 2018) et d’un certificat d’études spécialisées en droit des sociétés de l’Université de Montpellier (2018), Victor Grillo est avocat depuis 2020. Il a rejoint CMS Francis Lefebvre Avocats la même année, après y avoir effectué son stage final.



A propos de Jade Huard, collaboratrice

Diplômée d’un Master 2 de Droit des Affaires et de l’Entreprise (DJCE) de l’Université de Caen (2018), Jade Huard est avocate depuis 2021, année où elle a rejoint CMS Francis Lefebvre.



A propos d’Eversheds Sutherland :

Avec plus de 5.000 personnes dans le monde, Eversheds Sutherland dispose de 72 bureaux dans plus de 30 juridictions. Sa présence internationale alliée à sa connaissance des marchés locaux font d’Eversheds Sutherland un acteur majeur du droit des affaires au niveau mondial.

Présent à Paris depuis 1984, Eversheds Sutherland France compte plus d’une centaine de professionnels du droit proposant une gamme complète de services aux entreprises privées et publiques ainsi qu’aux institutions financières, couvrant tous les aspects du droit des affaires.



