Jacques POTDEVIN Président du Governance Committee de l’IFAC

Réélu membre du Board de l’IFAC en novembre 2012, Jacques Potdevin prend la présidence de ce comité nouvellement créé dont la mission sera de faire des recommandations appropriées au Board, afin qu’il puisse prendre ses décisions.



Les missions du Governance Committe :

- Assister le « Nominating Committee » sur les questions de compétences, d’expérience, de diversité mais aussi d’analyse de la répartition des candidats à travers les différents continents,

- Développer, documenter et publier des principes de gouvernance appropriés à la gouvernance de l’IFAC,

- Développer et documenter les responsabilités des différents membres du Board, ainsi que la description de leurs actions,

- Analyser la constitution et le règlement intérieur à intervalles réguliers et recommander tous les changements qui paraîtraient nécessaires au Board.



« L’IFAC en créant ce nouveau « committee » montre que l’Organisation est particulièrement attachée aux principes de gouvernance qui notamment ressortent de l’ensemble des bonnes pratiques utilisées dans les organisations. Par ailleurs, la réforme en cours des statuts et du règlement intérieur de l’organisation va encore renforcer la qualité de la gouvernance. C’est donc un moment particulier pour prendre en charge ce nouveau comité. » précise Jacques Potdevin.



Par ailleurs, Jacques Potdevin continuera à participer au Planning Finances Committee (PFC), le comité en charge à la fois de préparer les plans d’action de l’IFAC et de surveiller le contrôle budgétaire de l’organisation.



Cette nomination permet à la France de conserver une action stratégique au sein de cette institution mondiale qui regroupe 130 pays et plus de 179 institutions d’experts comptables et d’auditeurs et à Jacques Potdevin de faire entendre la voix des institutions françaises dans la poursuite de la mise en oeuvre harmonisée des normes d’audit et du code d’éthique, au bénéfice de l’intérêt général et des marchés à l’échelle mondiale.



Jacques Potdevin

Jacques Potdevin est past president de la Fédération des Experts-Comptables Européens (2006 - 2008). Il fut par ailleurs vice-président de la FEE (2000-2004) puis deputy president (2004-2006), président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes (85-87) puis de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (89-91) et président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (C.C.E.F.). Il a créé le réseau JPA International, réseau d'Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes, représentant 130 cabinets membres présents dans 41 pays, qu’il préside depuis l’origine.



L’IFAC

L’IFAC est l’organisation mondiale de la profession comptable. Elle représente 179 membres ou associés dans 130 pays, ce qui totalise plus de 2,5 millions d’experts comptables et de professionnels comptables, employés dans les services, l’industrie, le commerce, les institutions nationales et l’enseignement. A travers des organes indépendants de publication de normes, elle édite des normes internationales sur l’éthique, des normes d’audit et d’assurance, des normes concernant leur éducation et des normes pour la comptabilité du secteur public, que doivent mettre en oeuvre et respecter les professionnels.

L’IFAC travaille ainsi à la protection de l’intérêt général, en encourageant les comptables du monde entier à suivre des pratiques de haute qualité.

Le Board de l’IFAC, qui rassemble 21 membres, issus de 18 pays, est en charge de la coordination et de la mise en oeuvre des programmes de l’IFAC dans les différents pays, en matière de normes d’audit, de formation professionnelle, de code d’éthique, d’éducation et de normes comptables pour le secteur public. L’IFAC a été présidée par René Ricol de 2002 à 2004