JUST, solution d’achat en un clic, lève 3M€ pour révolutionner l’achat online

• Seulement 6 mois après sa création, la retail tech JUST réalise une première levée de fonds de 3 millions d’euros auprès d’Otium Capital ainsi que de business angels prestigieux tels que Didier Valet (ex n°2 Société Générale), Jon Oringer (fondateur de Shutterstock), Edward Lando (fondateur de Pareto Holdings), Arthur Waller (co-fondateur de Pennylane) et Nima Karimi (co-fondateur de Silvr).

• JUST permet d’augmenter de 20% en moyenne le taux de conversion des e-commerçants et de simplifier considérablement le parcours d’achat des consommateurs qui pourront désormais réaliser des achats en un clic chez tous les e-commerçants proposant la solution.

• Déjà une soixantaine d’e-commerçants et DNVB font confiance à JUST pour accélérer leur croissance.

• Avec cette levée de fonds, JUST ambitionne de déployer l’achat en un clic auprès des e-commerçants en recrutant une trentaine de salariés, avant une expansion européenne à l’horizon 2023.



Démocratiser l’accès au 1-click checkout auprès des e-commerçants français



L’e-commerce français affiche une croissance exponentielle : évalué à plus de 112 milliards d'euros en 2020, il pourrait presque doubler de volume à l'horizon 2026. Le Covid a en effet donné un coup d'accélérateur sans précédent à la vente de produits en ligne. Cela est d’autant plus vrai pour les DNVB qui ont vu leur chiffre d’affaires exploser en 2021 avec une hausse de 69% par rapport à 2020. Par ailleurs, on compte 592 DNVB en France, un chiffre en croissance de 32% par rapport à 2021.



Néanmoins, le secteur doit faire face à de nombreux écueils tels que le processus de création de compte et de commande jugés trop long par les consommateurs générant un taux d’abandon de panier qui reste important. De plus, une saturation des canaux de paid media a fait exploser le coût d’acquisition obligeant les e-commerçants et DNVB à mettre en place de nouvelles stratégies pour améliorer leur taux de conversion notamment.



C’est pour répondre à ces problématiques que les équipes de JUST ont élaboré une solution d’achat en un clic permettant de booster considérablement l’achat online. Avec JUST, les clients n’ont en effet plus besoin de créer de compte, de s’identifier, de remplir les mêmes informations lors de chaque achat. Autant d’étapes qui dégradent l’expérience client et augmentent les taux d’abandon de panier.



La soixantaine de clients qui font confiance à JUST parmi lesquels les e-shop L'Avant-Gardiste, Puissante, ou encore Noo, constatent en moyenne :

• une augmentation de 19% de leur taux de conversion

• une réduction de 11% des abandons de panier

• un temps de parcours d’achat divisé par 10, qui passe ainsi de 120 secondes à moins de 10 secondes



Pour Jérémy Pinto, co-fondateur de JUST : “L’expérience de l’achat en un clic est la plus appréciée par les acheteurs en ligne. Elle a été utilisée pendant plus de 20 ans sur Amazon et a contribué à son succès. Avec JUST, nous souhaitons démocratiser cette expérience d’achat auprès de tous les e-commerçants qui perdent en moyenne 42% de leurs clients en raison d’un parcours d’achat trop complexe. Par ailleurs, nous proposons une solution 100% française évoluant dans le respect des normes européennes RGPD et DSP2, ce qui constitue un véritable atout auprès des consommateurs français, de plus en plus sensibles à ces problématiques.”



Pour Jérémie Bordier, Venture Partner chez Otium Capital :

“L’expérience d’achat en un clic est addictive et il est évident que cela deviendra un standard de l’e-commerce dans les années à venir. JUST propose une solution universelle pour ce

besoin, fonctionnant sur le web ou les applications mobiles quel que soit le type de matériel. Nous sommes très heureux d’accompagner JUST dans cette mission de simplification des parcours d’achat”.



Focus sur le One-click payment



Pratique plébiscitée par les plus grands acteurs du e-commerce, l’achat en 1 clic permet de simplifier le parcours d’achat des utilisateurs et de les libérer des processus de commande trop longs. Popularisée par Amazon, cette méthode brevetée par le géant du e-commerce en 1997, est aujourd’hui publique depuis 2017.



Cette technologie permet de sauvegarder les données qu'un utilisateur saisit sur une page de paiement lors de son premier achat. Lors de tous les achats ultérieurs dans le même magasin, les données de paiement sont remplies automatiquement. Un système de paiement crypte les données de la carte du client en un jeton (token). Les acheteurs peuvent effectuer un paiement en un clic s'ils ont déjà payé sur ce site web avec la même carte bancaire.



A propos de JUST:

Just est une fintech française créée en 2021 par Jérémy Pinto et Benjamin Cohen Aloro, spécialisée dans les solutions de paiement à destination des E-commerçants.Seule entreprise proposant une solution d’achat en un clic 100% Made in France, JUST permet d’augmenter de 20% en moyenne le taux de conversion des e-commerçants et de simplifier considérablement le parcours d’achat des consommateurs. Déjà une soixantaine d’e-commerçants et DNVB font confiance à JUST pour accélérer leur croissance.

Getjust.eu