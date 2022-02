JEITO CAPITAL choisit d’investir dans NMD Pharma et mène le nouveau tour de financement de 35M€

Jeito Capital ("Jeito"), fonds d’investissement français indépendant de premier plan, spécialisé dans le domaine des biotechnologies en santé, annonce aujourd'hui qu'il devient un investisseur clé dans le cadre d'un nouveau financement de 35 millions d'euros pour NMD Pharma.



● Jeito Capital a choisi comme 7ème investissement la biotech européenne NMD Pharma, en phase de développement clinique dans le domaine des maladies neuromusculaires graves

● Ce financement, mené par Jeito, permettra de faire progresser les programmes cliniques, d’augmenter le nombre d'indications ciblées et de renforcer les capacités de R&D



Jeito Capital mène ce nouveau financement au sein de NMD Pharma aux côtés d’investisseurs de qualité : INKEF Capital, Novo Holdings, Roche Venture Fund et Lundbeck Foundation. Sabine Dandiguian, Managing Partner chez Jeito Capital, rejoint le conseil d'administration de NMD Pharma.



La technologie d’NMD Pharma est fondée sur une science d’excellence, développant un mécanisme d’action unique et direct sur le muscle, avec un potentiel d’application sur de multiples maladies neuromusculaires en commençant par la myasthénie grave, et l’amyotrophie spinale. Ce nouveau financement va permettre de franchir une nouvelle étape dans l’extension du portefeuille de molécules à de nouvelles indications.



En investissant dans cette société de biotechnologie au stade clinique, au sein d’une nouvelle aire thérapeutique, Jeito diversifie et renforce son portefeuille existant, conformément à sa feuille de route stratégique. Jeito apportera son expertise stratégique et opérationnelle afin d’accélérer le développement de cette thérapie au potentiel révolutionnaire pour les patients.



Rafaèle Tordjman, Fondatrice et Présidente de Jeito Capital a déclaré : « Jeito Capital a construit au cours des deux dernières années un portefeuille solide et diversifié de sociétés ayant le potentiel de devenir des leaders de marché dans différents domaines thérapeutiques clés. Jeito renforce un syndicat d’investisseurs de grande qualité, composé notamment de grands noms de l'industrie pharmaceutique, pour apporter in fine de nouvelles thérapies aux patients souffrant de troubles neuromusculaires graves. NMD Pharma illustre tout à fait la qualité de l’écosystème de biotechnologies européen que Jeito souhaite accompagner dans sa croissance et sa maturation, afin de faire naître des leaders de marché proposant des thérapies de rupture pour des patients atteints de maladies graves et souvent sans alternative thérapeutique. »



Sabine Dandiguian, Managing Partner chez Jeito Capital a ajouté : « L'équipe de direction de NMD Pharma possède une connaissance et un processus de R&D exceptionnels dans le domaine des maladies neuromusculaires. Le potentiel de son pipeline s’appuie sur des données scientifiques convaincantes, notamment pour son candidat médicament principal, le NMD670, qui traite les symptômes de la myasthénie grave, une maladie auto-immune rare et chronique. Jeito est fier d'avoir contribué à ce financement pour NMD Pharma et je suis impatiente de travailler avec Thomas Holm Pedersen, le CEO, et son équipe pour soutenir la croissance de l'entreprise qui entre dans une période passionnante de son développement. Jeito s'engage à investir et à travailler en étroite collaboration avec des entreprises telles que NMD Pharma qui développent des traitements révolutionnaires pour les patients atteints de maladies graves et souvent sans alternative thérapeutique. »



Thomas Holm Pedersen, PDG de NMD Pharma a déclaré :« La clôture de ce tour de financement témoigne de la vision claire et de l'ambition forte de NMD Pharma à devenir un leader dans le domaine des maladies neuromusculaires. Elle reflète des décennies de recherche scientifique dans ce domaine et je crois fortement en l’expertise unique de nos collaborateurs pour développer notre pipeline de produits. Nous sommes heureux d'accueillir Sabine Dandiguian de Jeito Capital au sein de notre conseil d'administration. Ses conseils stratégiques concernant notre développement nous seront très utiles pour la croissance et l'expansion de notre entreprise. »



À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société d’investissement internationale de premier plan qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l’innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d’euros sous gestion, Jeito soutient et accompagne les entrepreneurs grâce son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

www.jeito.life



À propos de NMD Pharma

NMD Pharma A/S est une société de biotechnologie privée qui développe des thérapies novatrices de premier ordre pour les maladies neuromusculaires graves. Spin-off de l'Université d'Aarhus, au Danemark, la société s’appuie sur plus de 15 ans de recherche en physiologie musculaire. NMD Pharma a construit une plateforme d'électrophysiologie musculaire de premier plan au niveau mondial en s'appuyant sur un savoir-faire approfondi en matière de physiologie musculaire et de troubles musculaires, de modulateurs à petites molécules, de technologies et d'outils habilitants ainsi que de modèles pharmacologiques in-vivo pour découvrir et développer des modulateurs exclusifs de la fonction neuromusculaire.

www.nmdpharma.com



