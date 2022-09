JEI : quel est le profil type des Jeunes Entreprises Innovantes ?

Une forte concentration en Île-de-France

Une prédominance des activités de service

Des investissements massifs dans la R&D

Le poids essentiel des financements publics

Les JEI, intégrées aux écosystèmes d’innovation

Le rôle des incubateurs dans l’accompagnement des JEI

Les premières années sont souvent les plus difficiles pour les entreprises très actives en R&D. C’est pour soutenir leur développement dans cette phase clé que les pouvoirs publics ont mis en place le statut de JEI . Nous avons déjà vu les conditions à remplir pour obtenir le statut de JEI . Mais au-delà de ces caractéristiques incontournables, existe-t-il, en pratique, d’autres traits communs aux Jeunes Entreprises Innovantes ?Cet article a vocation à établir un profil type des JEI ainsi que de leurs dirigeants et de l’écosystème auquel elles appartiennent. Pour ce faire, nous avons croisé des données issues de différentes sources : État de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en France n°15 (2022), Rapport public d’évaluation du dispositif JEI (2020), Observatoire des jeunes entreprises innovantes du Grand Paris par l’Apur (2019-2021) (NB : ce rapport porte sur les jeunes entreprises innovantes au sens large, et pas uniquement celles bénéficiant effectivement du statut de JEI).En 2004, année du lancement du dispositif, 1130 entreprises ont bénéficié du statut de JEI. Leur nombre a ensuite augmenté de manière continue d’année en année et on dénombre 4056 JEI en 2019.On note un recours au dispositif précoce et inscrit dans la durée. La moitié des JEI obtiennent le statut dès l’année de leur création ou la suivante. Les trois quarts ont plus de cinq ans lorsqu’elles sortent du dispositif ; plus de la moitié ont atteint l’âge limite au moment de leur sortie.L’enquête #innovation 2021 du Comité Richelieu souligne l’attractivité du dispositif. En effet, 81 % des dirigeants de JEI interrogés déclarent que le statut a un impact positif sur leur activité. Ceux-ci cumulent souvent le statut de JEI avec d’autres aides, comme le CIR et les aides de Bpifrance L’Île-de-France est la région de prédilection des JEI. En 2015, 1556 JEI sur un total de 3519 étaient implantées sur le territoire francilien, soit 44 % d’entre elles. A titre de comparaison, d’après les données de l’INSEE , 20 % de l’ensemble des entreprises en France sont installées en Île-de-France.En dehors de cette surreprésentation de l’Île-de-France, la répartition des JEI sur le territoire national est relativement comparable à celle des entreprises en général. L’Auvergne-Rhônes-Alpes, la PACA, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine polarisent à elles quatre 36 % des Jeunes Entreprises Innovantes (contre 40 % des entreprises en général).L’activité des JEI s’oriente très majoritairement vers le domaine des services.En 2015, 90 % des JEI exercent leurs activités dans l’information et la communication ou dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques.Le secteur de la programmation et des activités informatiques concentre à lui seul 30 % des JEI.En revanche, seules 5 % d’entre elles sont rattachées au secteur manufacturier.En 2015, le chiffre d’affaires moyen des JEI s’élève à 487 000 € et le CA médian, à 158 000 €. Par ailleurs, en 2019, 90 % des JEI emploient moins de 20 salariés.Les JEI consacrent une part très importante de leur chiffre d’affaires aux dépenses internes de R&D, à hauteur de 62 %. A titre de comparaison, l’ensemble des entreprises françaises de moins de 20 salariés actives en R&D consacre en moyenne 18 % du CA à ces activités.Le montant des dépenses en R&D des JEI s’élève ainsi à 1267 M€ en 2019. En termes d’emploi, la R&D dans les JEI représente 16 511 personnes en ETP.L’aide publique est centrale pour accompagner la consolidation coûteuse des Jeunes Entreprises Innovantes et assurer le financement, vital mais risqué, de leurs activités de R&D.En 2019, le montant des exonérations sociales et fiscales perçues par les JEI s’élève à 211 M€ et les financements publics directs reçus, à 240 M€.75 % des financements perçus par les JEI proviennent du secteur public, 13 % d’entreprises implantées en France et 12 % de l’étranger. A titre de comparaison, les financements publics ne représentent “que” 51 % des financements reçus par l’ensemble des entreprises de moins de 20 salariés.Les JEI ont tout intérêt à être pleinement intégrées à l’écosystème d’innovation national et régional. Elles coopèrent d’ailleurs régulièrement avec les autres acteurs de la R&D : par exemple, 36 % d’entre elles externalisent des travaux de recherche à des organismes publics ou à des entreprises.Les JEI s’inscrivent aussi fréquemment dans des pôles de compétitivité ou d’autres clusters d’entreprises de leur territoire. Dans le cadre de l’Observatoire des jeunes entreprises innovantes du Grand Paris réalisé par l’Apur, par exemple, 19 % des JEI interrogées déclarent appartenir à un pôle de compétitivité et 18 % à un cluster d’entreprises.Il faut également rappeler le rôle important des structures d’accueil et d’accompagnement de type incubateur ou pépinière dans le développement des JEI.Parmi ces structures, on note une grande variété de profils, en fonction notamment :● De leur ancrage : elles peuvent être adossées à un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur, centrées sur un territoire et son développement.● De leur spécialisation : territoriale, sectorielle, thématique…● Du type d’entreprises accompagnées : certaines structures se concentrent sur les entreprises innovantes, d’autres sont ouvertes plus largement.● Du type d’accompagnement proposé : hébergement, coaching personnalisé…Si ces incubateurs jouent un rôle clé dans l’accompagnement des JEI et de leurs équipes, il est à noter que celui-ci est souvent très limité dans le temps.Plus encore que parmi l’ensemble des créations d’entreprises innovantes, le profil des créateurs de JEI est majoritairement masculin, jeune et très diplômé :- 86 % des dirigeants sont des hommes,- 35 % sont âgés de moins de 35 ans,- 37 % sont diplômés d’un doctorat ou d’une grande école.Les JEI sont aussi plus souvent créées et dirigées par plus d’une personne que les autres entreprises. 33 % des JEI ont plusieurs dirigeants, contre 9 % pour les entreprises du même secteur qui ne reçoivent pas d’aides à l’innovation ou pour la R&D. On note cependant très fréquemment une homogénéité au sein de ces équipes dirigeantes en termes d'âge, de niveau de diplômes, mais aussi de genre. Les équipes sont le plus souvent entièrement masculines, et rarement féminines ou mixtes.Par ailleurs, il s'agit souvent - dans 62 % des cas - d'une première création d'entreprise. Dans 83 % des cas, les créateurs visent en premier lieu à développer fortement leur entreprise, plutôt qu'à s'assurer un emploi. Enfin, leurs motivations premières au moment de la création sont le fait d'avoir une idée nouvelle, le goût d'entreprendre et l'envie d'indépendance.