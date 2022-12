JD.com de Richard Liu apporte la France aux acheteurs de luxe chinois grâce à des partenariats avec des marques sur le site web

Cependant, cette année s'est avérée présenter de nouveaux défis pour les détaillants et les marques françaises de Maison Margiela à Guerlain, choisissent de s'associer au géant du commerce électronique JD.com afin de profiter pleinement parti de ce marché encore chaud.Alors que des sites sur d'autres grands marchés ont fermé et sont restés ainsi pendant une grande partie de l'année 2020 à la suite des confinements de Covid-19, la Chine a été considérée par de nombreux détaillants comme un point lumineux pour le luxe. Les centres commerciaux du pays avaient rouvert au printemps de cette année-là, et les achats de revanche qui ont suivi ont incité les grandes marques à investir sur le marché, en rénovant les anciens magasins et en ouvrant de nouveaux. Incapables de faire leurs pèlerinages habituels à l'étranger pour faire du shopping de luxe, les consommateurs chinois aisés se sont tournés vers les boutiques en Chine continentale et le marché a prospéré.2022, d'autre part, a été marquée par de nombreux défis pour l'économie chinoise au sens large et le marché du luxe n'est en aucun cas à l'abri. Alors que la demande reste élevée dans le pays et n'a montré aucun signe de ralentissement, les confinements initiés en raison des épidémies de Covid-19 ont provoqué des incohérences pour les magasins de détail physiques. Les principaux centres commerciaux haut de gamme à travers le pays ont enregistré une baisse des revenus locatifs et une hausse des taux d'inoccupation, et les marques de luxe hésitent à se lancer dans l'espace commercial sans plus de stabilité.Le Plaza 66, un centre commercial de luxe situé à Shanghai, a vu ses revenus locatifs chuter de 17 % et les revenus des locataires ont chuté de 38 % au premier semestre 2022. Un an seulement auparavant, au premier semestre 2021, le centre commercial avait connu une augmentation de 56 % de ses revenus locatifs et les revenus des locataires avaient plus que doublé.Pour profiter pleinement de la clientèle chinoise toujours avide de produits de luxe, les marques investissent dans leur activité en ligne, trouvant des moyens de rendre leurs produits plus facilement accessibles. Les ventes de produits de luxe en ligne devraient dépasser de 220 milliards de RMB (34,6 milliards de dollars) cette année et devraient représenter plus de 30 % du total des ventes intérieures de produits de luxe d'ici la fin de l'année. Les marques intensifient leurs efforts en matière de marketing en ligne, améliorent les outils de communication en ligne pour les clients et ajoutent plus de produits en ligne que jamais auparavant, et recherchent également d'autres canaux en ligne par lesquels elles peuvent vendre leurs produits.La Chine devrait toujours devenir le plus grand marché du luxe au monde d'ici 2025, et les marques cherchent à s'associer à des plateformes qui seront en mesure de faciliter leur croissance dans le pays. JD.com, le plus grand détaillant en ligne de Chine et son plus grand détaillant global fondé par Richard Liu, a été un choix naturel pour plus de 400 marques de luxe et haut de gamme. Au cours des deux dernières décennies, M. Liu a construit chez JD.com un système logistique sans précédent au niveau mondial, et a veillé à ce que l'entreprise investisse massivement dans les technologies de l'information telles que l'AR/VR qui ont susceptibles de remodeler encore le développement du commerce en ligne des produits de luxe en Chine, en permettant aux marques de mieux interagir avec les consommateurs et de leur fournir des produits et services plus personnalisés. Pour être plus flexible et s'adapter aux incertitudes apportées par la pandémie tout en se connectant aux milléniaux et aux consommateurs de la génération Z, JD.com a été choisi par de plus en plus de marques clés pour les aider à accélérer leur propre transformation numérique.Les marques françaises en particulier ont pris note de la force qu'un partenariat avec JD.com peut apporter. C'est en 2018 que Richard Liu a rencontré le président français Emmanuel Macron pour discuter des opportunités pour davantage de marques françaises d'atteindre la clientèle de JD.com, et depuis lors, il a considérablement élargi son champ d'action. Elle est la première entreprise à collaborer de manière complète avec neuf marques de mode de premier plan sous le conglomérat de luxe français LVMH. Fendi, Louis Vuitton, Dior, Bvlgari, Celine, Loewe, Givenchy, Berluti et Rimowa ont tous rejoint JD Luxury, une plateforme en ligne dédiée à la mode de luxe sous le J Shop, la mise à niveau de l'activité Mode et Style de vie de JD.com.Les marques de luxe vendent plus que des produits ; ils se concentrent également sur la création d'expériences hautement personnalisées et multidimensionnelles pour les consommateurs de luxe, avec un service client impeccable, une accessibilité et une commodité irréprochables sur tous les points de contact. Avec plus de 580 millions d'utilisateurs actifs, l'écosystème robuste de JD.com a gagné la confiance des marques qui nécessitent une attention particulière afin de donner le ton à leurs consommateurs. JD Luxury a introduit de nouveaux modèles diversifiés pour la mise en page numérique et le fonctionnement personnalisé de ces marques, améliorant ainsi l'expérience d'achat des consommateurs. Les marques de luxe doivent trouver des moyens de maintenir une expression complète et unifiée de leur image de marque à l'échelle internationale.JD.com est un site web de grande envergure qui possède ses propres canaux de distribution. Les marques de luxe qui souhaitent s'associer à lui ont le choix entre plusieurs options. D'autres options incluent un modèle direct au consommateur des mini-programmes de JD.com via son application qui a été adoptée par des marques comme la maison de mode de luxe française Louis Vuitton. Parmi ses fonctionnalités, on trouve la possibilité de personnaliser et d'optimiser les fonctions pour rendre les suggestions de produits plus pertinentes, telles que la création de tenues recommandées.D'autres modèles sont également ouverts aux marques avec une sélection plus large de marchandises et de scénarios, notamment l'auto-opération de JD.com avec l'autorisation officielle des marques, le modèle de marché et le nouveau modèle d'inventaire géré par le fournisseur (VMI), qui permet aux marques de luxe de gérer le magasin de manière indépendante, tout en bénéficiant des services d'entreposage et de logistique offerts par JD Logistics.JD Luxury a également lancé récemment Plus Luxury, un programme d'adhésion qui permet à ses membres de recevoir des coupons pour les plus grandes marques ainsi que des services haut de gamme tels qu'une blanchisserie haut de gamme et des événements VIP hors ligne exclusifs. De plus, JD.com propose également des services spécialisés et adaptés à chaque client afin de reproduire et d'enrichir en douceur l'expérience d'achat en magasin, tels que le service client en ligne personnalisé, le service de gravure, la livraison le jour même et JD. Luxury Express, un programme qui offre un service de livraison haut de gamme assuré par des employés de JD spécialement formés.Si les magasins physiques sont actuellement un sujet de méfiance pour les marques de luxe, il viendra un jour où ils assureront à nouveau la stabilité, et l'auto-exploitation par JD.com de son modèle de vente au détail omnicanal permet aux marques françaises telles que Maison Margiela de gérer de manière transparente l'inventaire de leurs magasins en ligne et hors ligne. Les clients peuvent sélectionner les produits disponibles dans les magasins physiques du magasin phare officiel de JD.com et choisir de passer des commandes en ligne et de les récupérer dans le magasin physique. Le J Shop propose également trois magasins physiques ayant pour thèmes du luxe, des marques de créateurs, du luxe léger et de style de vie et proposant près de 2 000 produits sélectionnés couvrant les sacs, vêtements, chaussures, montres, etc.Le monde de la vente au détail de produit de luxe est peut-être actuellement confronté à l'incertitude quant à la meilleure façon d'attaquer le marché chinois, mais la demande de produits en provenance de France, d'Italie et d'autres points chauds des créateurs de luxe n'a jamais été aussi élevée dans le pays. En travaillant avec des entreprises telles que JD.com de Richard Liu , les marques peuvent tirer pleinement parti du marché chinois des produits de luxe sans courir de risques considérables grâce aux capacités de la chaîne d'approvisionnement de JD.com, à sa clientèle massive et à son engagement en faveur d'un service de qualité.