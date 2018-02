Ivanti et CrowdStrike signent un partenariat stratégique pour fournir des services avancés de sécurité du poste client

La plateforme CrowdStrike Falcon® s'intègre de façon transparente aux outils nouvelle génération d'antivirus, d'EDR, de gestion de la détection des menaces, d'intelligence des menaces et d'hygiène IT... le tout, dans le Cloud via un seul agent léger. Grâce à cette approche unique, nos clients peuvent prévenir et détecter des menaces jusqu'alors invisibles, et adapter leurs réponses de sécurité en fonction de la gravité des comportements malveillants. Le module d'antivirus de nouvelle génération de CrowdStrike, Falcon Prevent, bloque à la fois les logiciels malveillants et les intrusions sans logiciel malveillant, comblant ainsi les failles des solutions antivirus ancienne génération qui ciblaient principalement les logiciels malveillants.



L'association de la plateforme nouvelle génération Falcon de CrowdStrike et des solutions de sécurité d'Ivanti permet de présenter une réponse appropriée aux tendances modernes des cyberattaques. Ivanti fournit des solutions leaders sur son secteur, qui intègrent des contrôles de sécurité du poste de travail qui, selon les experts, créent la barrière la plus étanche face aux attaques du monde réel (découverte, gestion des correctifs et des privilèges, listes blanches et configuration sécurisée). Les équipes IT passent trop de temps à gérer la sécurité face à la multiplication des périphériques et les équipes Sécurité souffrent d'un réel manque de main-d'œuvre, mais Ivanti simplifie la sécurité à l'aide d'outils qui ciblent les vecteurs d'attaque les plus fréquents, avec des techniques de prévention, de détection et de correction largement plébiscitées.



« La surface à couvrir s'étend, les biens critiques à protéger sont plus nombreux et les menaces sophistiquées à bloquer se multiplient. C'est pourquoi les équipes Opérations IT et Sécurité doivent trouver un moyen de collaborer pour identifier et protéger les systèmes IT vulnérables », déclare Duane Newman, VP of Product Management and Marketing, Ivanti. « Avec CrowdStrike, nous aidons ensemble nos clients à limiter la surface d'attaque et à réagir plus rapidement si une menace parvient à les atteindre. »



Ce partenariat technologique entre Ivanti et CrowdStrike va apporter à leurs clients communs les avantages suivants :

- Correction plus rapide et hiérarchisation des menaces pour garantir la protection des données des postes client

- Meilleure protection et meilleur contrôle des périphériques des collaborateurs

- Davantage d'informations et de visibilité des incidents de sécurité, et une résolution plus rapide



« Il est vital d'exploiter des technologies avancées pour éviter et détecter les menaces, et assurer la collecte d'informations, le contrôle et la visibilité des postes client en temps réel », affirme Matthew Polly, VP of Worldwide Business Development and Channels, CrowdStrike. « Le partenariat entre CrowdStrike et Ivanti va aider nos clients à identifier et à corriger les menaces, tout en améliorant à la fois la gestion et l'automatisation. Ainsi, les équipes de sécurité pourront travailler de façon plus efficace. »



A propos d'Ivanti

Ivanti c'est une vision évoluée de l'IT. En intégrant et en automatisant les tâches informatiques critiques, Ivanti aide les directions informatiques à sécuriser leur environnement de travail digital. Depuis plus de 3 décennies, Ivanti aide les professionnels de l'informatique à gérer les menaces de sécurité, les périphériques et à optimiser leur expérience utilisateur. Des ordinateurs traditionnels, aux appareils mobiles, machines virtuelles et centres de données, Ivanti aide à découvrir et à gérer vos actifs informatiques où qu'ils soient, à améliorer la prestation des services informatiques et à réduire les risques. Ivanti veille également à ce que la chaîne logistique et les équipes en entrepôt puissent tirer parti de la technologie la plus récente pour améliorer la productivité tout au long de leur exploitation. Ivanti, dont le siège social se trouve à Salt Lake City, dans l'Utah (États-Unis), compte des filiales dans le monde entier.

A propos de CrowdStrike

CrowdStrike est le leader de la protection du poste client dans le Cloud. La plateforme CrowdStrike Falcon® exploite l'intelligence artificielle (AI) pour offrir une visibilité et une protection immédiates dans l'ensemble de l'entreprise, et prévenir les attaques sur les postes clients, qu'ils soient ou non connectés au réseau. CrowdStrike Falcon se déploie en quelques minutes, et vous apporte dès le premier jour des fonctions intelligentes et une protection en temps réel. La solution associe de façon transparente antivirus nouvelle génération, et fonctions de détection et réponse aux menaces sur le poste client (EDR) ultraperformantes, avec gestion 24/7 de la chasse aux menaces. Son infrastructure de Cloud et son architecture à agent unique évitent toute complexité, et vous apportent évolutivité, gérabilité et vitesse.

CrowdStrike Falcon protège nos clients contre tous les types de cyberattaque, grâce à une intelligence artificielle (AI) sophistiquée sans signature et une prévention des menaces IOA (Indicator-of-Attack, Indicateur d'attaque) qui bloque en temps réel les menaces connues et inconnues. Falcon (Powered by CrowdStrike Threat Graph™) établit instantanément une corrélation entre plus de 78 milliards d'événements de sécurité par jour, provenant du monde entier, pour immédiatement prévenir et détecter les menaces.

