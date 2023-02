Investissements étrangers : accélérer la reprise et la croissance durable

Lors de la COP27 de novembre 2022, les leaders du monde entier ont pris une décision historique en créant un « fonds pour les pertes et les dommages » à l’attention particulière des nations les plus vulnérables face à la crise climatique. Cette initiative est significative, car elle reflète un effort collectif pour mettre fin à l’inégalité climatique à travers le monde. L’Irlande accorde une grande importance à la lutte contre le changement climatique. Ses objectifs de décarbonation comptent parmi les plus ambitieux de toutes les nations du monde. Au vu de l’évolution rapide de l’environnement international, l’Irlande a su s’adapter et tirer parti des différentes opportunités qui se sont présentées au fil des changements de modèles économiques et de l’émergence de nouveaux domaines de croissance. Cela se reflète dans ses résultats historiques, illustrés par une proportion d’investissements directs étrangers (IDE) particulièrement élevée pour une nation de cette taille. En 2022, IDA Ireland a contribué à attirer le plus haut niveau d’IDE jamais atteint en Irlande. Le nombre de personnes directement employées par des multinationales s’y élève désormais à 301 475, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2021.



Face à l’accélération des changements qui s’annonce, IDA Ireland, l’agence nationale irlandaise pour les investissements étrangers, continuera d’aider ses clients à s’installer en Irlande, à créer des emplois et à investir dans la recherche et le développement, en accordant une attention particulière aux initiatives touchant au numérique, à la formation, à l’acquisition de compétences et à la durabilité.



Kate Solovieva, vice-présidente responsable des services financiers internationaux pour l’Europe chez IDA Ireland, nous fait part de son point de vue sur l’évolution de ce marché.



Quelles sont les priorités d’IDA Ireland pour l’année à venir ?



Notre agence planifie ses actions selon cinq piliers : Croissance, Transformation, Régions, Durabilité et Impact.

• Les piliers Croissance et Régions portent avant tout sur les investissements visant à soutenir la création d’emplois et l’activité économique, ainsi que sur ceux qui contribuent à faire progresser le développement régional.

• Le pilier Transformation vise à établir des partenariats avec différents clients pour favoriser la croissance de l’Irlande à long terme.

• Le pilier Durabilité porte sur une relance d’activité inclusive et écologique conçue pour favoriser une approche durable pour tous les investissements.

• Enfin, avec le pilier Impact, nous entendons maximiser l’impact positif des IDE sur les entreprises et les communautés locales.



Pouvez-vous décrire les initiatives actuelles concrètes de votre agence pour promouvoir la durabilité à travers les investissements ?



IDA Ireland s’engage à faire en sorte que la contribution des IDE à la reprise économique aide à améliorer les performances de l’Irlande en matière d’action climatique et à faciliter une transition juste et équitable vers une économie à faible émission de CO₂.



Partout dans le monde, les entreprises adoptent des objectifs « net zéro » dans leurs programmes, mais il n’est pas toujours facile de mettre ces plans en action. Selon une étude réalisée par Climate Action 100+, même si 53 % des entreprises se sont dotées d’une stratégie de décarbonation pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), seules 19 % d’entre elles ont quantifié les éléments clés de cette stratégie.



IDA Ireland s’engage donc auprès de sa clientèle de 1 700 multinationales pour les aider à intégrer la durabilité dans leurs activités en leur fournissant une aide pratique et des objectifs réalistes. Pour guider, soutenir et encourager l’investissement durable, IDA Ireland a créé un dispositif pratique à l’attention de ses clients appelé DEEDS qui comprend cinq étapes clés. IDA Ireland fournira des incitations à chaque étape, ainsi que des subventions pour financer la majorité des coûts, et identifiera également un consultant en gestion de l’énergie pour accompagner chacun de ses clients.



Pouvez-vous nous en dire plus sur le dispositif DEEDS ? À quoi correspondent les étapes dont vous parlez ?



Ce dispositif offre une structure claire et simple à suivre dans un environnement complexe, ainsi qu’à fournir une aide financière pour atteindre ces objectifs.



Nos clients doivent commencer par élaborer un plan général d’action climatique visant à décarboner leurs opérations et leurs émissions. Ce plan définit des objectifs et un calendrier d’investissement pluriannuel.

Ensuite, nos clients doivent se doter de solutions d’optimisation énergétique pour amorcer la réduction des gaspillages (par exemple, des lumières avec capteurs, un réseau CVC et d’autres technologies intelligentes).



L’électrification constitue la troisième étape. Les clients peuvent profiter de l’aide d’IDA Ireland, pour passer des combustibles fossiles aux options électriques. Ils peuvent ainsi s’équiper de pompes à chaleur, de piles à combustible ou de chaudières basse température.



En ce qui concerne la décarbonation, IDA Ireland aide ses clients à rechercher des solutions pour convertir tout processus à forte intensité de carbone en options plus favorables à l’environnement. Cela peut se traduire par une transition du pétrole vers le gaz, par exemple, afin de réduire de 50 % les émissions, voire du pétrole vers le gaz vert, le biogaz ou l’hydrogène pour supprimer toute émission.



La dernière étape correspond aux émissions dites de « scope 3 ». Alors que la catégorie « scope 1 » couvre les émissions directes et « scope 2 » les émissions indirectes, « scope 3 » recouvre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et toutes les émissions directes et indirectes. IDA Ireland souhaite que les clients s’attaquent à leurs émissions de scope 3 par le biais de diverses méthodes, notamment le recyclage, l’upcycling, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la gestion de l’eau et des déchets.

La résilience énergétique est devenue un enjeu majeur pour les entreprises et les décideurs politiques.



Quelle est votre stratégie pour relever ce défi ?



L’Irlande a une forte tradition de fourniture d’énergie en larges quantités. Ce fait (avec plusieurs autres) a contribué au développement d’un vaste secteur s’adressant aux grandes entreprises aux activités à forte intensité énergétique, telles que les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons, ainsi que les datacenters. Le gouvernement irlandais s’est engagé à fournir toute l’énergie nécessaire à ces grandes entreprises, tout en mettant l’accent sur l’énergie verte. Des objectifs et des plans stratégiques clairs ont été mis en place pour le long, le moyen et le court terme.



À long terme, l’objectif est que l’Irlande réduise considérablement ses importations d’énergie, devienne plus autonome et exploite le potentiel offert par les énergies renouvelables produites localement, notamment l’électricité éolienne offshore. L’Irlande pourrait devenir un très grand exportateur d’électricité éolienne offshore et d’hydrogène vert associé, tout en répondant à une demande très élevée au niveau national.



Et à court terme ?



À court et moyen terme, nous nous concentrons sur l’optimisation de la capacité de production d’électricité existante, en allongeant, par exemple, la durée de vie de nos centrales les plus anciennes, mais aussi en nous dotant rapidement de nouvelles capacités, en diversifiant nos sources d’énergie (avec des investissements dans le solaire, par exemple). Nous créons également une plus grande demande de gestion/services de sites et améliorons l’efficacité énergétique au niveau des utilisateurs.



Le gouvernement irlandais s’est donné des objectifs ambitieux (comme indiqué dans le Plan d’action pour le climat 2021). À cette fin, il a introduit de nouvelles lois (par exemple, la loi sur la planification des zones maritimes), s’est engagé à développer considérablement les infrastructures énergétiques et finalisera prochainement une stratégie nationale sur l’hydrogène vert. Une approche collaborative est privilégiée par l’ensemble des parties prenantes. Plusieurs projets énergétiques importants sont en cours d’avancement, notamment des projets d’électricité à base d’énergie éolienne et solaire, ainsi que plusieurs interconnexions électriques (avec la France et le Royaume-Uni).



Pourquoi pensez-vous que l’Irlande est un site d’avenir ?



Alors que les entreprises continuent d’internationaliser leurs activités, la proposition d’investissement de l’Irlande reste forte. En effet, l’Île d’émeraude offre stabilité et sécurité, dispose d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et bénéficie d’un accès complet et ouvert aux marchés de l’UE. En 2022, le nombre de personnes directement employées par des entreprises multinationales en Irlande a atteint 301 475. C’est le niveau d’emploi record pour les IDE, avec une augmentation de 9 % par rapport à 2021.



Récemment, notre PDG par intérim, Mary Buckley, a fait la déclaration suivante lors de notre bilan annuel 2022 : « La complexité et l’instabilité internationales qui ont caractérisé 2 021 se sont intensifiées cette année. Compte tenu de cela, nos résultats annuels sont très encourageants. Ils montrent que l’engagement des investisseurs envers l’Irlande reste fort et que notre proposition de valeur en tant que carrefour commercial reste convaincante… IDA Ireland restera au plus près de ses clients afin de leur apporter tout le soutien nécessaire en cette période d’incertitude où de nombreuses entreprises sont contraintes de réduire leur base de coûts globale pour rester compétitives. La transformation est plus que jamais à l’ordre du jour pour les activités souhaitant garder une longueur d’avance dans un contexte d’accélération de la transition vers une économie hautement technologique et à faible émission de carbone. La résilience et la longévité des multinationales en Irlande reflètent leur capacité à s’adapter à de tels bouleversements. IDA Ireland s’engage au côté de ses clients sur la recherche, le développement, l’innovation, la formation, la numérisation et les investissements liés à la durabilité afin de s’assurer que la base des IDE est positionnée pour une réussite à long terme. »



L’Irlande est devenue le seul pays principalement anglophone de l’Union européenne, dont les membres doivent justement rester plus que jamais unis pour collaborer efficacement vers une économie durable. En ce sens, l’Irlande constitue un partenaire de plus en plus incontournable pour ses voisins européens.