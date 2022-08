Investir dans les cryptos de Métavers Le Métavers est le plus grand projet du Web3. Il est en train de révolutionner complètement internet.





La crypto de métavers, qu’est-ce que c’est ?



Le Métavers est en réalité, comme mentionnée ci-dessus, une technologie qui est en train de prendre son envol. Elle permet d’accomplir nos actes quotidiens de façon réelle, tout en étant dans un monde virtuel. Vous pouvez, avec le métavers, effectuer des achats dans une boutique en y étant présent alors qu’en réalité vous êtes peut-être assis sur votre canapé à la maison.



Afin de pouvoir effectuer toutes vos opérations via cette plateforme, vous devez posséder la crypto-monnaie. Il s’agit des cryptos de la plateforme, seules monnaies utilisées sur le métavers. En achetant la crypto-monnaie de métavers, vous pouvez, en dehors des opérations d’achats ou de vente, bénéficier de quelques intérêts financiers. Ceci est possible grâce aux fluctuations des monnaies qui font que les jetons prennent parfois de la valeur.



Les différentes cryptos de Métavers



Il existe de nombreuses Métavers et la plupart disposent chacun de leur cryptomonnaie. On ne saurait donc les énumérer entièrement. Néanmoins, nous vous présentons les cryptos qui sont les plus demandées.



- Decentraland : Premier projet de métavers, le monde Decentraland est supérieur à la blockchain et à l’Ethereum. Dans le jeu Decentraland, la crypto-monnaie à utiliser est le MANA, pour réaliser une excellente partie de jeu virtuel dans lequel, vous pouvez vous offrir des biens immeubles de luxe de plus d’un milliard de dollars. De 0,25 dollar en 2018, Decentraland est passé à 5,90 dollars en 2021.



- Sandbox : avec comme monnaie SAND, Sandbox concurrence Decentraland. Avec ses jeux, vous pouvez acheter également des biens immeubles virtuels et gagner de l’argent et aussi échanger des objets. Créé en 2012, Sandbox fut coté en bourse publique à 0,51 dollar et déjà en 2021, il a une valeur supérieure à 8,44 dollars.



À côté de ces cryptos, nous avons aussi Axie Infinity qui permet de gagner en jouant. Nous pouvons également citer : Enjin Coin, RenderToken et Wilder World.



Sur quelles plateformes acheter les cryptos du métavers ?



L’achat de vos cryptomonnaies pour Métavers dépend de ce que vous voulez en faire. Les grandes cryptomonnaies de Métavers sont principalement disponibles sur les meilleures plateformes d’échanges de crypto. Les plateformes les plus sécurisées qui vous permettront d’acheter vos cryptos sans crainte sont : eToro et Binance.



Il vous suffit tout simplement d’ouvrir votre compte eToro pour pouvoir acheter des cryptos métavers. Pour les transactions, elles doivent être supérieures ou égales à 10 dollars. Aucuns frais n’est prélevé ni sur les dépôts ni sur les retraits. Binance est également une plateforme très fiable pour s’approvisionner en crypto du métavers. Elle dispose d’une multitude de cryptos.



Pourquoi investir dans les cryptos de Métavers ?



Le projet métavers est un secteur très prometteur qui attire de nombreux investisseurs, aussi bien des particuliers que des entreprises. Avec le Métavers, on peut se faire assez d’argent. D’ailleurs, il devient le point de mire des grandes entreprises en matière de technologie.



Déjà, Facebook a annoncé publiquement qu’il ambitionnait de réaliser les plus grandes actions du métavers. Pour ce faire, il a modifié son nom pour devenir Méta. Apple a emprunté les pas de Facebook avec son ambition d’investir dans le Métavers et d’y travailler. Le Métavers est donc une opportunité qu’il faut saisir dès maintenant pour engranger des gains à l’avenir.

