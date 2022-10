Investir dans le bitcoin en tant que Family Office Saviez-vous que vous pouvez investir dans le bitcoin en tant que family office ? Eh bien, c'est possible et cela offre de nombreux avantages par rapport aux options classiques, comme expliqué ici.





Transfert facile de la propriété des actifs



Le transfert de la propriété de divers actifs aux membres désignés a été un défi important pour de nombreuses entreprises familiales. Il implique des avocats et une longue procédure judiciaire. Travailler avec des avocats lorsque vous souhaitez transférer la propriété de fonds à la génération suivante le moment venu consomme d'énormes sommes d'argent. Les longues attentes rendent également l'ensemble du processus assez embarrassant.



La technologie bitcoin aborde les problèmes de manière différente. Au lieu de faire appel à des experts juridiques, un family office peut transférer rapidement les droits sur les actifs aux personnes concernées. En outre, tout se passe en interne, ce qui permet de gagner beaucoup de temps.



Le bitcoin a une valeur à long terme



Outre la sécurité des actifs, les family offices se préoccupent également de la capacité d'un actif à conserver sa valeur sur le long terme. Et ce, parce que la plupart des investissements des entreprises familiales sont destinés aux générations futures. Les membres responsables préfèrent donc un actif qui peut conserver sa valeur pendant des années.



Le bitcoin dépasse l'exigence de stockage de la valeur en apportant d'autres capacités que les monnaies fiduciaires n'ont pas. L'inflation est l'une des principales préoccupations des family offices. Les gouvernements ont toute autorité et tout contrôle sur l'utilisation des monnaies fiduciaires. Ils peuvent imprimer davantage, ce qui conduit à une inflation qui serait très mauvaise pour les family offices.

Si plus d'argent est en circulation, les monnaies fiduciaires perdent leur valeur, ce qui a un impact négatif sur les actifs stockés. Mais grâce aux caractéristiques déflationnistes du bitcoin, la crypto-monnaie est immunisée contre l'influence des gouvernements, ce qui la rend idéale pour un stockage prolongé. Par conséquent, investir dans le bitcoin en tant que family office facilite un meilleur stockage des actifs pour les générations futures.



Le bitcoin est hautement sécurisé



La sécurité d'un actif est essentielle pour déterminer son adéquation. Les family offices préfèrent ce sur quoi ils peuvent compter pendant des années sans problème. Ils veulent investir dans des actifs qui seront intacts même dans les décennies à venir. C'est pourquoi ils devraient essayer la crypto-monnaie bitcoin. Cette monnaie numérique fonctionne sur une plateforme blockchain avec un cryptage élevé contre les attaques en ligne. Même les meilleurs sites de trading comme



Un family office sera sûr de la sécurité de ses fonds même dans 30 ans grâce aux normes de sécurité élevées du réseau bitcoin. Tant que les responsables gardent confidentielles les clés privées des portefeuilles, personne ne pourra jamais accéder au patrimoine familial sans autorisation officielle.



L'avenir du bitcoin est prometteur



Avec une tendance constante à l'adoption dans le monde entier, il est évident que la crypto-monnaie bitcoin a un avenir meilleur. Une décennie après son introduction, la technologie a conquis les cœurs et suscité l'intérêt de certaines des plus grandes marques internationales comme MicroStrategy.



Si tout reste comme aujourd'hui, alors le bitcoin continuera à prendre de la valeur. Même les rapports de marché de 2021 suggéraient que la crypto-monnaie atteindrait la barre des 100 000 dollars à la fin de 2022. Ainsi, le bitcoin ne fait pas que stocker de la valeur pour les family offices, il l'augmente.



Contrairement aux actifs physiques et à l'argent conventionnel soumis à une réglementation stricte, les family offices peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec le bitcoin. Ils peuvent investir dans le secteur de leur choix et générer des revenus supplémentaires pour la famille. Investir en bitcoin en tant que family office protège également la famille des taxes que les institutions financières ordinaires paient habituellement au gouvernement.



La ligne de fond



Un family office peut investir dans la crypto-monnaie bitcoin pour échapper à diverses difficultés et générer des revenus supplémentaires pour la famille. Le bitcoin présente des avantages qui peuvent aider à réaliser ces rêves. Par exemple, il facilite un transfert transparent des actifs aux bénéficiaires et est immunisé contre les forces inflationnistes. Le bitcoin a également une capacité de stockage incroyablement longue, ce qui le rend adapté aux investissements familiaux à long terme.









