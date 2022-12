Investir aux USA : conseils de l’expert Alexander Studhalter

Pourquoi le moment est-il propice pour investir sur le long terme ?

Quel est le meilleur investissement en ce moment aux États-Unis ?

1. Les actions Caterpillar Stock

Qu'est-ce qu'un marché baissier ?

1. Ouvrir un compte épargne à haut rendement

2. Acheter des obligations de série I

3. Investir dans les certificats de dépôt à court terme

Pourquoi les étrangers investissent-ils aux États-Unis ?

Les États-Unis sont la première destination des IDE mondiaux

De nouvelles restrictions sur les investissements directs étrangers ont été annoncées

Investir aux USA est facile et accessible à tous, mais réaliser de bons investissements nécessite des conseils avisés. Alexander Studhalter, expert en investissement étranger et en Private Equity vous présente les nombreuses opportunités des marchés américains. Avec près de 5 000 sociétés, les marchés boursiers américains représentent la plus grande concentration de richesse de l'histoire. Ils offrent un accès à une grande variété de sociétés américaines à la recherche de capitaux. Ce qui représente selon Alexander Studhalter, une opportunité d'investissement unique pour les investisseurs étrangers. Zoom sur les opportunités les plus rentables des marchés américains.Selon les données du Stock Trader's Almanac, octobre a été le mois le plus rémunérateur du S&P 500. Or ce dernier a enregistré une perte de plus de 22 % depuis le début de l'année.Pour Studhalter, il n’y a pas de doute, l’histoire va se répéter comme c’est toujours le cas. Selon l’expert, le marché américain sera le nouvel eldorado des industriels pendant les 4 prochaines années. Il se met en place pour la meilleure opportunité d'achat du cycle de 4 ans et ce dernier trimestre est le meilleur moment pour faire de bons investissements.Presque tous les experts sont unanimes que trois secteurs d’investissement restent porteurs en ce moment aux USA. Selon Alexander Studhalter, si vous voulez profiter des meilleures opportunités d’investissement, vous devez vous intéresser aux secteurs de l’immobilier , du commerce, et à celui de la bourse. Ce sont les principaux axes pour diversifier votre patrimoine aux USA.Dans le secteur de l’immobilier, les USA ont toujours été globalement attractifs. Bien qu’il serait intelligent de chercher un équilibre entre géographie et fiscalité, les villes côtières sont celles offrant les rendements les plus élevés. Alors, même si c’est cher, vous gagnerez à bien orienter votre investissement.En guise de bonus, Studhalter attire votre attention sur les actions des entreprises du secteur énergétique. Si vous voulez empocher des millions, l’une des énergies suscitant le plus d’attrait en ce moment est l’hydrogène. On remarque que de 2020 à 2021, les entreprises qui travaillent au développement de l’hydrogène comme source d’énergie ont généré des plus-values de +565%. Et les perspectives pour cette année sont 3 fois plus intéressantes.L’année 2022 a été quelque peu perturbée, notamment à cause de l'invasion russe en Ukraine. Toutefois, comme nous l’avons mentionné plus haut, la reprise du cycle de 4 ans vient d’être lancée par le quatrième trimestre. Alors, malgré l’inflation, vous pouvez acheter la bonne action en vous positionnant sur les actions les plus rentables que sont :Après une forte hausse de la fin septembre au début novembre, le titre CAT (239,95) commence à s'élever à nouveau. Cette hausse sera de toute évidence de très longue durée, car le gouvernement américain veut relancer la croissance. Il projette d’ injecter 2 000 milliards de dollars dans des projets d’infrastructures sur une décennie. Alors, même en cas de baisse de l’action CAT, celle-ci sera tout en douceur.2. Les actions Texas RoadhouseLeaders du secteur de la vente au détail et des dépenses de consommation, l’action Texas Roadhouse montre une force impressionnante. Après la publication des résultats, elle a continué à montrer sa force (101,85), surpassant l'ensemble du marché boursier. L'action Texas Roadhouse a vu son cours grimper de près de 8 % jusqu'à présent en 2022.3. Les actions InsuletSpécialisée dans le traitement du diabète, l’action Insulet est proche des plus hauts historiques. Elle a formé une base plate avec un point d'achat idéal de 320,10, se situant dans le top 6 % des actions en termes de performance du prix sur les 12 derniers mois. Mieux, grâce à la croissance florissante de son système d'administration d'insuline Omnipod aux États-Unis, Insulet a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l’année.

Pourquoi le marché américain est-il en hausse après avoir atteint les plus bas niveaux du marché baissier au cours du premier semestre 2022 ?Loin d’être un élément négatif, la baisse du marché au cours du premier semestre de 2022 est un point d'entrée pour les investisseurs. L'histoire indique que c'est le bon moment pour acheter des actions. Selon les données du Stock Trader's Almanac, le dernier trimestre a été en moyenne le plus rémunérateur pour le S&P 500 depuis 1950.On parle de marchés baissiers en période de ralentissement économique. Au lieu que les investisseurs achètent les actions, ils cherchent à s’en libérer et à se réfugier dans la sécurité des titres à revenu fixe.Les trois plus célèbres marchés baissiers de l'histoire sont celui de la Grande Dépression et plus récemment la bulle Internet de 2000 et la crise des subprimes en 2008.Meilleurs investissements à faible risque en décembre 2022 pour les investisseurs incertainsDe nombreux investisseurs cherchent à juste titre à se prémunir contre les risques des marchés baissiers. Alors, pour vous garantir une source de revenu sûre et stable, voici les investissements à faible risque que vous pouvez faire en 2022.Bien que l'inflation pourrait éroder votre pouvoir d'achat dans le temps, un compte épargne à haut rendement est un investissement sûr. Vous ne perdrez jamais votre argent. La plupart des comptes sont assurés par le gouvernement jusqu'à 250 000 $. Vous êtes ainsi indemnisé même si l'institution financière fait faillite.Même si les rendements ne sont pas élevés, l'obligation d’épargne de série I vous préserve de l’inflation. Elle ajuste son paiement deux fois par an en fonction du taux d'inflation. Elle contribue donc à protéger votre investissement contre les ravages de la hausse des prix.Les certificats de dépôt bancaire sont toujours à l'abri des pertes sur un compte garanti par la FDIC, sauf si vous retirez l'argent par anticipation. Si vous laissez le CD intact jusqu'à son terme, la banque s'engage à vous verser un taux d'intérêt fixe pendant la durée spécifiée.Le marché américain offre une meilleure capitalisation, un plus grand volume d’échange et une plus grande diversification. Mieux, les entreprises américaines sont mieux gérées et bénéficient d’un environnement institutionnel solide.Les États-Unis ont enregistré la plus forte augmentation des Investissements Directs Étrangers entrants de toutes les économies en 2021. La dernière publication de l'enquête coordonnée sur les investissements directs du FMI montre que la position américaine a augmenté de 506 milliards de dollars, soit de 11,3 % par rapport à l'année précédente.Pour les 112 économies ayant communiqué des données, les positions d'IDE entrant ont augmenté en moyenne de 7,1 % en monnaies nationales. Les États-Unis sont désormais la première destination mondiale des IDE, tandis que la Chine est passée à la troisième place.Les investissements étrangers directs contribuent à créer des emplois et à stimuler la croissance économique aux USA. Cependant, il existe des limitations qui régissent comment et où les IDE doivent être effectués.Concrètement, les IDE sont soumis à un examen de sécurité nationale. Certains secteurs relèvent de la compétence de différents ministères. Il s'agit notamment des secteurs de la production alimentaire et pharmaceutique, de la construction aéronautique, des entreprises de services publics et des produits agricoles. L'investissement étranger dans ces domaines est soumis à l'examen du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in US).