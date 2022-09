Interview : Capsule Corp Labs aide les entreprises à identifier les cas d’usage pour des NFT utilitaires Entretien avec Clément Téqui est co-fondateur et PDG de Capsule Corp Labs.

Capsule Corp Labs développe des NFT « utilitaires ». Comment les définiriez-vous par rapport aux NFT qu’on connaît déjà ?



Capsule Corp Labs apporte un changement de paradigme dans la façon dont sont utilisés les NFT. Malgré leur succès récent et quelques exemples spectaculaires, les NFT ont été jusqu’à présent essentiellement des objets de collectionneurs. Leur fonctionnement est très proche de celui du marché de l’art, basé sur une valeur de rareté. Nous pensons, pour notre part, que les NFT auront de plus en plus une valeur utilitaire. Progressivement, les entreprises vont se saisir des NFT dans leur proposition de valeur du web3 comme elles avaient intégré auparavant les outils classiques du web2, format pdf, jpeg et autres. Notre mission est de les accompagner dans l’identification des cas d’usage propre à leur activité, dans la conception de leurs NFT et dans leur déploiement.



Quels types d’entreprises sont pionniers dans ce domaine ?



La nouvelle génération de NFT sera utilisée dans un premier temps dans le développement de secteurs tels que les jeux vidéos, la musique et l’entertainment, et bien sûr le métavers. Puis progressivement, nous pensons qu’ils se répandront dans d’autres secteurs d’activité. Notre rôle est de faciliter cette transition du web2 au web3 qui peut être complexe sur le plan technologique. Pour ce faire, Capsule Corp Labs fonctionne à la fois comme une start-up studio et un cabinet de conseil web3. Nous proposons un modèle « business as a service » en fournissant aux entreprises clientes des moyens humains et technologiques : développeurs, chefs de produit



Vous vous appuyez pour cela sur Ternoa, une blockchain dédiée ?



Capsule Corp Labs est à la fois une filiale et le principal intégrateur de Ternoa, une infrastructure blockchain dite de « layer 1 ». Open-source et décentralisé, Ternoa procure aux développeurs une infrastructure indépendante qui permet de créer des NFT utilitaires.



Avec quelles entreprises avez-vous travaillé jusqu’à présent ?



En l’espace de 6 mois, Capsule Corp Labs a déjà accompagné 3 start-ups NFT à lancer leur produit, leur permettant de réaliser plusieurs centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires chacune. Le deuxième axe stratégique est le conseil aux entreprises dans la mise en place de leurs solutions web3. Capsule Corp Labs a notamment participé au lancement de 20 Mint, le média gratuit dédié à la Blockchain de 20 Minutes qui s’est fait remarquer par le succès de la vente de 999 machines à écrire NFT qui ont financé l’opération tout en réunissant une communauté de passionnés.



Nous avons également accompagné l’éditeur Editis dans l’identification de cas d’usage qui ont permis le lancement de son projet de transformation web3. Citons aussi Notaires de France pour qui nous avons conçu et développé une solution de transmission d’actifs digitaux permettant notamment le stockage de contenu privé dans des NFT. Pour le spécialiste du coffret-cadeau Wonderbox, nous avons identifié des solutions de sécurisation de la revente de coffrets virtuels. Enfin, nous avons travaillé avec un groupe leader des jeux vidéo et d’autres entreprises que nous ne pouvons pas encore citer.



Quel est l’objectif de la levée de fonds que vous venez d’annoncer ?



Nous venons de réaliser un tour d’amorçage de 7,3 millions d’euros, dont 4,8 millions en equity auprès d’Omnes, de deux fonds spécialisés, REVAM et Digital Finance Group, et de business angels français de l’écosystème web3. L’opération a été complétée par la vente de tokens de Ternoa, notre maison-mère, à hauteur de 2,4 millions d’euros qui sont apportés à Capsule Corp Labs. L’opération va nous permettre de changer d’échelle en renforçant notre R&D et en élargissant nos équipes qui devraient passer d’une trentaine à une soixantaine de personnes. L’objectif est clairement de devenir l’une des références du web3 à court terme.











