Interview | Payhawk se lance en France

Pouvez-vous nous présenter Payhawk ?



Nicolas Steib, Directeur commercial France chez Payhawk : Payhawk a été créé par Hristo Borisov, Konstantin Dzhengozov et Boyko Karadzhov en 2018. L’objectif de Payhawk était de simplifier la gestion des dépenses des entreprises, car les fondateurs s’étaient rendus compte que les équipes financières passaient plus de temps à effectuer des tâches répétitives et sans valeur ajoutée que de concentrer leur énergie sur la stratégie financière de leur organisation. Payhawk a donc créé une solution de gestion des dépenses tout-en-un, afin d’automatiser la gestion des finances en réponse aux besoins des entreprises et des départements financiers. Depuis, l’entreprise a connu une croissance fulgurante et est vite passée de startup à Licorne bulgare, en proposant actuellement son offre dans 32 pays, dont la France depuis 2022.



Comment l'ascension de la Fintech devenue première licorne Bulgare s’est faite ? Quels sont les éléments qui ont contribué à votre succès ?



Payhawk a clôturé une levée de fonds de 115 millions de dollars en série B complétée par une extension de financement de 100 millions de dollars supplémentaires en Mars 2022. Celle-ci a porté notre évaluation à un milliard de dollars, faisant de Payhawk la toute première entreprise bulgare à atteindre le statut de licorne.



Ce succès tient notamment à la précédente expérience de Hristo et de l'équipe fondatrice au sein d’une startup à croissance rapide pendant 4 ans. L’environnement de travail dans lequel ils ont évolué et l’expertise acquise ont contribué à donner aux fondateurs les bases qui ont permis le succès de Payhawk, notamment dans le développement technique de la solution.



Au début de la création de Payhawk, les objectifs étaient clairs. Ils voulaient faire quelque chose d’important et ont toujours pensé à l'international. Après avoir identifié un besoin essentiel sur le marché innovant des fintech, l’objectif a été de développer la meilleure solution en rassemblant une équipe solide et qualifiée, et faisant de la culture de l’entreprise une priorité.



Payhawk s’est implanté dans plusieurs pays : pourquoi avoir décidé de vous lancer sur le marché français maintenant ? Quelle vision avez-vous de la manière dont les entreprises locales gèrent leurs dépenses ?



Après nos implantations réussies en Angleterre, Espagne et Allemagne, nous avons décidé de nous développer en France ainsi qu’au Benelux pour poursuivre notre expansion internationale et la conquête du marché Européen. La France était une évidence et un objectif stratégique, il s’agit d’un marché avec un fort potentiel. Cette présence locale est pour nous indispensable pour comprendre les habitudes de consommation, la culture et le cadre réglementaire afin d’être au plus proche des besoins des entreprises et, plus spécifiquement, des directeurs financiers.



La gestion des dépenses a toujours été une préoccupation essentielle pour les entreprises françaises et cela est encore plus vrai dans le contexte économique actuel : améliorer leur gestion permet une meilleure prévision des flux de trésorerie, et ainsi d'anticiper la situation financière de l'entreprise. Le marché français est un marché concurrentiel et éduqué, les solutions technologiques sont nombreuses et la digitalisation des processus est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises de toutes tailles et ce dans l’ensemble des secteurs d’activités.



Les enjeux peuvent être différents si on s’adresse aux entreprises établies avec un modèle classique et perfectible, ou aux start-ups et scale-ups qui souhaitent aller vite tout en contrôlant chaque dépense pour augmenter leur rentabilité. Mais dans les deux cas, la mise en place de processus innovants et efficaces devient un levier important de croissance et de compétitivité.



Les entreprises françaises misent donc sur les nouvelles technologies et des solutions telles que Payhawk pour capitaliser davantage sur l’automatisation, rendre autonome les collaborateurs tout en gardant le contrôle sur les dépenses, et sécuriser la qualité des données financières en bout de chaîne. La transition digitale est donc inévitable : efficacité, maîtrise des risques, fiabilité et prédictibilité.



Payhawk améliore la gestion des dépenses en entreprises, mais quels sont les leviers d’économie exploités par la solution ? Comment expliquez-vous que les entreprises ne pensent pas toujours à exploiter ces leviers ?



L’approche de Payhawk offre aux entreprises un gain de productivité, l’automatisation permettant de gagner un temps précieux en réduisant les traitements manuels. Les responsables financiers peuvent ainsi se positionner en tant que Business Partner aux côtés des métiers plutôt que de passer du temps sur la réconciliation comptable et les clôtures - les clôtures comptables sont en effet 3 à 4 fois plus rapides et efficaces grâce à notre solution.



L'efficacité opérationnelle des entreprises se trouve également renforcée. L’utilisation de notre solution élimine les risques d’erreurs. Les données sont fiables et partagées entre les employés, les profils financiers et administrateurs. On passe moins de temps à corriger les erreurs et à traiter les informations à nouveau. La solution permet aussi de responsabiliser les équipes. Avec les workflows d’approbation, on décentralise les décisions. On garde néanmoins une visibilité et un contrôle total en temps réel de l’ensemble des dépenses et des budgets.



L’un des défis que nous devons relever est lié à la problématique de conduite du changement des entreprises. Certaines organisations ont une méconnaissance du marché et des solutions technologiques dans le domaine. Il faut faire évoluer les pratiques et pour certaines entreprises cela peut être plus compliqué que pour d’autres.



Quelles sont vos ambitions pour la suite ?



L’ambition est simple, devenir le leader incontesté en France et en Europe sur le marché de la gestion des dépenses en entreprise.