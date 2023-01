Interview | Noa Kind, monday.com

Noa Kind bonjour. Comment BigBrain, système de BI de monday.com, favorise-t-il la circulation transparente des données et participe-t-il au succès de l'entreprise ?



BigBrain est notre plateforme de business intelligence (BI) interne chez monday.com, qui permet à tous les collaborateurs de l'entreprise d'analyser et de prendre des décisions avisées basées sur des données centrales transparentes de l'entreprise en temps réel. BigBrain collecte et traite les données de plus de 200 millions d'événements par jour provenant de plusieurs sources distinctes et les regroupe en un seul point afin que tous les collaborateurs puissent y avoir accès.



Cet outil crée une certaine cohésion au sein de l'organisation et établit une source de vérité unique, de sorte que chacun l'utilise comme base de travail et que chaque collaborateur puisse prendre rapidement des décisions opérationnelles basées sur des données pour atteindre ses objectifs. Par exemple, l'équipe marketing utilise ces données pour mesurer l'impact de ses campagnes afin de comprendre leurs performances et de déterminer la nécessité de les poursuivre. Nous avons construit notre propre outil unique qui crée un alignement et connecte les équipes autour des KPI et de la gestion de la croissance et accroît tous les aspects de notre activité.



Pourquoi est-il important aujourd'hui pour une entreprise de disposer d'un outil de BI interne ?



Il existe de nombreux avantages à disposer d'un outil de BI interne, allant de la capacité à collaborer à partir d'une source centrale de données fiables contenant des éléments vérifiés et mesurant les KPI pour chaque organe de l'entreprise, à la promotion de la transparence au sein de l'organisation et à l'autonomisation de la prise de décision basée sur les données.



À monday.com, BigBrain est intervenu au moment où nous avons constaté la nécessité de mettre en place un outil de collecte de données dans le cadre d'un projet relativement simple qui répondait à un besoin très spécifique : la conception de présentations pour les réunions du conseil d'administration de l'entreprise. Pour ce faire, nous avons conçu un système automatisé qui produisait des graphiques détaillés de l'activité de l'entreprise en un instant. Au fil du temps, nos besoins ont grandi et nous avons poursuivi l'expansion et la configuration des fonctionnalités de BigBrain au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise.



En quoi est-il utile dans ce contexte de disposer d'une stratégie transversale en matière de données ? Quels points une telle stratégie devrait-elle inclure ?



Une stratégie de gestion des données transversale se doit de prendre en compte certains aspects fondamentaux, parmi lesquels :



• La customisation : L'une des principales raisons de développer un outil personnalisé réside dans le fait que chaque entreprise est différente, tant au niveau de son mode de fonctionnement que des objectifs qu'elle se fixe. Créer un outil personnalisé implique que celui-ci peut être configuré pour recueillir les données les plus pertinentes en fonction des besoins spécifiques de chaque unité commerciale, département et équipe.

• Sécurité et transparence : L'acheminement de toutes les données les plus sensibles et les plus importantes vers des plateformes et des processeurs tiers comporte des risques inhérents. La création d'outils de BI en interne élimine ces risques et ces défis, car la gestion se fait uniquement en interne.

• KPIs évolutifs : En général, les organisations définissent périodiquement des KPI et vérifient leurs progrès selon un calendrier précis. Avec un système BI interne, les KPI peuvent être dynamisés et le suivi peut se faire en temps réel.

• Démocratisation des données : L'utilisation d'un système de BI personnalisé garantit la pertinence, la clarté et l'accessibilité des données pour tout le monde, qu'il s'agisse du service des produits, du marketing, des RH ou de tout autre service.

• Une seule source de vérité : Avec un seul outil centralisé, on s’assure que l'ensemble de l'organisation se base sur les mêmes chiffres et les mêmes décisions, réduisant ainsi les inexactitudes et les incohérences.



Quels sont les atouts identifiés par monday.com depuis son recours à BigBrain ?



Presque huit ans après son implantation, l'équipe est composée d'une trentaine de collaborateurs qui y travaillent à temps plein, des développeurs aux data scientists en passant par les data engineers et les AI scientists. La plateforme embrasse toute l'activité de l'entreprise et offre des bilans de situation, des analyses et des aperçus sur les opérations marketing et commerciales, sur l'utilisation de la plateforme, sur la relation client, etc. Un tel système est parfaitement en phase avec les priorités de monday.com : il favorise la transparence, la collaboration et une approche axée sur les données. Le fait que tous les départements aient une compréhension claire de l'activité opérationnelle et travaillent à partir d'une source de référence unifiée accroît l'efficacité de l'ensemble de l'organisation. BigBrain alimente également les tableaux de bord installés dans les locaux, avec des KPI de haut niveau, qui permettent de garder un lien entre l'équipe et le bilan et la croissance de l'entreprise.



Quels conseils donneriez-vous aux entreprises sur leur manière de gérer leurs données ?



Pour accompagner le développement d’une entreprise, il convient de concevoir dès que possible ses propres outils de Business Intelligence. Aujourd’hui, la plupart des grandes entreprises possèdent leurs propres dispositifs pour traiter efficacement l'énorme quantité de données entrantes qui doivent être distribuées à un grand nombre de collaborateurs. Au fil de la croissance d’une organisation, la gestion des données permet de prendre des décisions plus stratégiques en déployant des efforts réduits.



Cela peut paraître complexe, mais il n'est pas forcément nécessaire de développer un outil de grande envergure dès le lancement de l'entreprise. Il suffit de commencer par un outil de collecte de données, puis d'ajouter des fonctionnalités graphiques et de continuer ainsi. La stratégie et les besoins de l'entreprise seront déterminants pour définir les prochaines étapes.