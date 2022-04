Interview | M2DG et sa marque Myflexoffice Entretien avec Denis Granger, Fondateur et CEO de M2DG.

Qui est M2DG et comment le groupe bouleverse-t-il le secteur de l’immobilier de bureau ?



Fondé en 2016 par Denis Granger, le Groupe M2DG est un acteur innovant de l’immobilier de bureau, qui s’est donné pour mission de faire évoluer ce marché en imaginant les espaces de travail de demain et en proposant une nouvelle expérience sur le lieu de travail. M2DG est aujourd’hui le seul spécialiste français et indépendant sur ce marché florissant, et réunit une quarantaine de collaborateurs.



En constante croissance depuis sa création, M2DG a su frapper fort sur un marché rigide et vieillissant, en se positionnant comme le partenaire immobilier de confiance des organisations en croissance. M2DG propose un accompagnement 360° et clé-en-main, afin d’éviter à ses clients toutes les contraintes liées à un bail traditionnel de 3, 6 ou 9 ans, et les délester de toute gestion relative à l’espace de travail.



De la recherche d’espace, jusqu’à sa gestion quotidienne par des équipes d’hospitality et facility management dédiées, en passant par la rénovation et l’aménagement des bureaux, tout est pensé et piloté pour que les entreprises puissent se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée : leur activité, et fassent de leurs bureaux un levier clé de leur stratégie de développement.



En 2022, le Groupe M2DG s’est positionné à la 9ème place du classement des Echos regroupant les 500 Champions de la Croissance, et à la 64ème place des 1.000 entreprises européennes à la croissance la plus rapide selon le Financial Times.



"Dans le cadre d'une croissance à 2 voir 3 chiffres, le challenge est triple : trouver des financements, optimiser la trésorerie et maintenir la rentabilité opérationnelle. L'enjeu pour y parvenir est de créer un écosystème sain et transparent avec un système de contrôle et de reporting efficace. Et cette année plus que jamais, c’est d’autant plus clé pour nous de s’entourer de partenaires financiers adaptés et capables de nous accompagner dans nos ambitieux projets de croissance." – Aurore Zani, Directrice Administrative et Financière du Groupe M2DG.



Quelle est votre activité et quels sont vos enjeux ?



La force de M2DG réside dans ses 3 marques, chacune porteuse d’un savoir-faire complémentaire et articulées autour d’une vision globale du bureau comme lieu de vie :



● MYFLEXOFFICE, pour répondre au besoin de flexibilité des entreprises en leur proposant des espaces clés-en-main, totalement privatifs, disponibles pour la durée de leur choix, et incluant l’ensemble des frais relatifs au bon fonctionnement de l’espace ainsi que les taxes foncières. Aucune garantie bancaire n’est demandée afin de minimiser l’impact sur la trésorerie des entreprises.

Myflexoffice c’est aujourd’hui plus de 100 espaces indépendants sur près de 25.000m2 dans Paris, avec des espaces allant de 80 à 2.500m2.



● MYMOOD, pour imaginer l'organisation des espaces de travail de demain, et transformer les bureaux professionnels en véritables lieux de vie : de la rénovation jusqu'à l'équipement de ces espaces. Cette entité du Groupe M2DG dispose de toutes les expertises en interne pour livrer des projets d’envergure : architectes, designers d’intérieur, conducteurs de travaux et logisticiens. La marque a également développé sa propre marque de mobilier, conçue pour combiner esthétisme, confort, ergonomie et sécurité au travail. À ce jour plus de 4.000 postes sont équipés de ce mobilier.



● MYOFFICEMATE, pour accompagner quotidiennement les entreprises grâce à un service d’hospitality et de facility management – accueil, maintenance, entretien et nettoyage ou gestion de la connectivité – et un service de conciergerie sur-mesure – comité d’entreprise, cantines connectées, solutions technologiques de digitalisation des bureaux ou organisation d’évènements – avec pour objectif de proposer un accompagnement centralisé et clé-en-main, afin de faire gagner du temps aux entreprises, et de réduire les coûts d’office management.



En se positionnant comme un intermédiaire entre le propriétaire et l’utilisateur, M2DG simplifie la location et la gestion des espaces de bureaux pour les clients qui sont ainsi libérés des contraintes classiques des baux commerciaux : l'accès à l’espace de travail se voit alors grandement facilité.



Quelles sont les récentes actualités du Groupe M2DG ?



En mars 2022, le Groupe M2DG a pris à bail un immeuble entier rue de l’Échiquier (Paris 10ème) représentant 2.500m2. C’est la plus grosse signature du Groupe depuis sa création et cela traduit le succès de son offre auprès des entreprises. Cet immeuble est en cours de rénovation intégrale pour proposer un niveau de service premium à ses occupants. L’espace sera disponible cet été.



Fort de ce succès à Paris, le Groupe M2DG a également pris à bail ses premiers bureaux à Lyon : un duplex de 450m2, dans le quartier de La Part-Dieu. C’est une première étape de l’expansion du Groupe en France, qui va s’intensifier dans les mois qui viennent.



2022 est également l’année de l’internationalisation pour le Groupe, puisque les premiers bureaux Myflexoffice ouvrent également prochainement à Miami, une des métropoles les plus dynamiques et innovantes des États-Unis depuis quelques années. Les études de marché, sondages et analyses des attentes et tendances relatives aux espaces de travail ont renforcé la conviction du Groupe que sa proposition de valeur, méconnue aux États-Unis, possédait un excellent potentiel de développement. Ce sont ainsi deux premiers espaces qui ont été identifiés et pris à bail par Myflexoffice dans le quartier de Downtown, hub technologique historique de la ville, et qui seront mis à disposition des premiers clients dès cet été.



Et les projets pour demain ?



Nos habitudes de travail ont considérablement changé et les attentes des salariés d’entreprise évoluent en même temps. Le Groupe M2DG, expert des espaces de travail, analyse ces évolutions et ce qui est certain, c’est que l’aménagement des lieux de travail tend à se transformer :

- Plus de collaboratif et d’expérience pour donner envie aux salariés d’être en présentiel dans l’entreprise.

- Des lieux optimisés pour garantir plus d’espaces privatifs comme des phoneboxes ou des alcôves, plutôt que des grandes salles de réunion vide la plupart du temps.

- Des bureaux à plus faible impact écologique : réduction de la consommation d’énergie, végétalisation des espaces, lumière naturelle, parcours de tri des déchets… autant d’initiatives qui crée une vraie attractivité pour les entreprises.



Bien que l’espace physique reste la préoccupation majeure du Groupe, ce dernier ne se prive pas d’analyser les outils plus innovants et virtuels qui se développent à grand pas et qui vont eux aussi impacter l’espace de travail dans sa globalité. C’est pour cela que des équipes projets s’intéressent au Métaverse, et à toute l’organisation virtuelle qu’il permettrait d’offrir. Il ne s’agit bien sûr pas uniquement d’imaginer un espace de travail dématérialisé, mais de repenser intégralement la façon de travailler et d’interagir avec ses collègues. Perspectives encore floues aujourd’hui, mais qui promettent déjà une véritable révolution de l’expérience au travail.











