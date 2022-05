Interview | Comment optimiser sa trésorerie d’entreprise ?

Selon l’Insee, l’inflation atteint un niveau élevé (4,5% en mars 2022). Ce regain d'inflation s’explique notamment par les tensions sur les approvisionnements depuis la crise Covid et le début de celle russo-ukrainienne mais aussi par le choix de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE). Dans ce contexte, il est plus difficile pour les entreprises de trouver des rendements et des placements attractifs, sans prendre de risque.



Trois questions à Grégoire de Haldat et Alexandre Nee, co-fondateurs de Smart Deposits, la première plateforme digitale de comptes à terme pour les entreprises.



Dans ce contexte incertain, quelle approche adopter pour placer ses excédents de trésorerie ?



Grégoire de Haldat et Alexandre Nee : à l’heure actuelle, il n’existe pas de solution miracle pour trouver un placement rentable pour sa trésorerie d’entreprise. Les différents instruments financiers qui permettent de booster son rendement sont corrélés aux marchés financiers (actions et obligations) ou au marché immobilier, voire au marché des crypto-monnaies. Ces marchés sont soumis à des risques de variation des actifs sous-jacents, liés notamment à la conjoncture et aux perspectives économiques. Il s’agit, en outre, majoritairement de placements de moyen ou long terme, souvent peu liquides. Il est donc important de trouver des solutions à moindre risque et de court terme plus adaptées.



Au vu de cette analyse, sur quel support investir pour limiter sa prise de risques ?



GDH et AN : il convient d’allouer une plus large partie de sa trésorerie excédentaire sur un support à capital et rendement garantis et le delta sur un support plus dynamique, afin de bien gérer la prise de risques par rapport aux bénéfices. Le piège aujourd’hui serait de ne rien faire, et de subir de plein fouet l’inflation, alors qu’il existe des solutions peu risquées pour en limiter les effets. Le compte à terme en fait partie par exemple. En effet, il est couramment utilisé par les entreprises compte tenu de sa liquidité et de son risque quasi nul.



Votre plateforme 100 % digitale de comptes à terme peut-elle être une solution ?



GDH et AN : oui, c’est d’ailleurs tout l’intérêt de Smart Deposits, qui au-delà d’apporter une solution de placement, permet de digitaliser l’accès à ces produits (ce qui n’est pas encore le cas dans toutes les banques) et d’offrir un rendement plus intéressant par la mise en relation avec des banques cherchant à collecter de la liquidité. Smart Deposits propose ainsi un large éventail de comptes à terme, avec des rendements jusqu’à 15 fois supérieurs à ceux des acteurs bancaires traditionnels. Avec cette solution, rendue possible grâce à l’open banking, il est plus facile de valoriser sa trésorerie et de bénéficier des meilleures offres disponibles sur une unique plateforme, en toute transparence et de manière sécurisée.