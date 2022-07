Interview | Comment les nouveaux acteurs de la blockchain renouvellent le secteur RH de l’EVP (Employee Value Proposition) et dynamisent l’engagement des équipes ? Entretien avec Victor DEGBO, CEO de N01ZET.

Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de N01ZET?



Créée en 2021, d’une volonté de générer un impact social, sociétal et environnemental, N01ZET est une jeune fintech qui s’inscrit dans la mouvance de la finance éthique. Sa solution unique RH de redistribution sécurisée et responsable des fruits de la croissance est basée sur la blockchain. N01ZET fournit aux entreprises des services pour accroître le lien avec leurs collaborateurs, les inspirer, les fidéliser, leur permettre de s'approprier leurs actions et donner du sens à leur travail, par un meilleur partage de la valeur.



Quelle est son activité ?



N01ZET développe une solution 100% digitale de rétribution de la performance dans l’entreprise, sous la forme de tokens (jetons numériques) dont la valeur est garantie. Grâce à cette offre, le salarié peut choisir de d'orienter son patrimoine salarial, soit l’ensemble de la valeur accumulée hors salaire au sein de l'entreprise, vers “l'épargne N01ZET”, le versement immédiat ou toute une gamme d'avantages exclusifs tournés vers des alternatives responsables.



N01ZET propose ainsi aux salariés d’opter parmi les dispositifs suivants :

- Versement direct des primes et bonus,

- Épargne salariale (Plan N01ZET ou Plan d’Épargne Entreprise)

- Donation,

- Accès au capital (via la souscription aux véhicules tels que les BSPCE ou les AGA (Attribution Gratuite d’Actions)

- Entreprise Marketplace : avantages de type Comité social et économique (CSE) .



En quoi N01ZET répond-elle aux nouveaux enjeux de transformation des entreprises pour fidéliser leurs salariés ?



N01ZET répond aux nouveaux enjeux de transformation des entreprises au travers de son système innovant de récompense et de fidélisation. Le salarié s’engage durablement dans son entreprise avec une augmentation de son pouvoir d’achat et une vision globale de son patrimoine salarial.



Notre solution permet de valoriser la marque-employeur des entreprises en l’inscrivant dans la révolution annoncée du web 3.0, et en donnant accès à des nouveaux moyens de valorisation (NFT, crypto-assets). La blockchain assure la sécurité et la simplicité des transactions.



Comment anticipez-vous l'évolution des fonctions RH dans les prochaines années ?



La blockchain va apporter une véritable valeur ajoutée à l’Employee Value Proposition (EVP). Elle permet une stratégie de rémunération complètement digitalisée sous la forme de tokens, des avantages salariaux enfin consolidés qui offrent au salarié un vrai pouvoir sur l’affectation des primes et bonus, ainsi qu’un parcours professionnel jalonné de NFT symbolisant les différents certificats de formation, diplômes, recommandations, etc.



Le marché gagnera en fluidité et lisibilité grâce à :

- Une transparence de l’acquisition de talents au sein d’un réseau de confiance,

- Une adéquation entre l’engagement social et sociétal de l’entreprise et la politique de partage de valeur,

- Un pouvoir d’achat accru pour le salarié.



Quels sont les objectifs et impacts des nouvelles formes de finance éthique ?



Les formes de finance éthique peuvent tirer parti des outils technologiques tels que la blockchain qui garantissent une transparence et une traçabilité fiable, de l’origine de l’investissement à sa finalité, et peuvent donner accès à de nouveaux projets et acteurs à impact social, environnemental, économique et sociétal.



L'objectif :

- Augmenter le nombre d’entreprises engagées dans le partage avec leurs salariés, de la valeur qu’elles créent,

- Accroître le nombre de salariés bénéficiaires, et donc le pouvoir d’achat,

- Assurer à cette valeur partagée des débouchés qui satisfont les besoins (présents ou futurs) des salariés,

- Orienter la consommation et l’épargne vers des supports responsables.



Quelles sont les prochaines étapes pour N01ZET ?



Les prochaines étapes de N01ZET sont de :

● Continuer d’intégrer des clients en bêta-tests,

● Lancer sa première collection de NFT,

● Ouvrir l’application en production à la rentrée de septembre 22,

● Lancer l’ICO à partir de la mise sur le marché de la collection NFT.



Si notre solution repose sur une innovation technologique, notre objectif est aussi de rendre l’offre et l’outil intelligible à tout salarié ou acteur de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire). Le pari de N01ZET est d’intéresser des populations aujourd’hui très éloignées des sujets d’épargne salariale ou de partage de la valeur, aux avantages de la gestion de leur patrimoine salarial, l’ensemble de la valeur qu’ils cumulent en entreprise soit la totalité des primes et bonus, actions, mutuelle, prévoyance, plan d'épargne, congés....











