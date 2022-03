InfraVia clôture son nouveau fonds d’infrastructure à son hard cap de 5mds€ InfraVia Capital Partners a annoncé aujourd'hui la clôture avec succès de son 5e fonds d'infrastructure, InfraVia European Fund V, à son hard cap de 5 milliards d'euros.

• Avec la clôture d'InfraVia European Fund V, InfraVia atteint un total de 10 milliards d'euros d'engagements en capital

• InfraVia European Fund V a fait l'objet d'une forte demande de la part d'investisseurs du monde entier et a été sursouscrit pour atteindre un plafond de 5 milliards d'euros

• InfraVia est bien placé pour continuer à déployer sa stratégie d'investissement alliant résilience et création de valeur

• InfraVia soutient les entreprises d'infrastructure dans leurs plans de croissance et crée ainsi des entreprises plus durables

• InfraVia se concentre sur 4 domaines principaux : les infrastructures numériques, la transition énergétique, les infrastructures sociales et la mobilité



Avec la clôture d’InfraVia European Fund V, InfraVia a maintenant levé un total de 10 milliards d'euros d'engagements à travers une base de LP diversifiée de plus de 150 investisseurs du monde entier - Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Moyen-Orient.



InfraVia European Fund V a fait l'objet d'une forte demande d'investisseurs variés à l'échelle mondiale, notamment des compagnies d'assurance, des fonds de pension ainsi que des Family Offices et des banques privées démontrant le soutien à la classe d'actifs et la reconnaissance de la stratégie d'investissement et du track record en matière de création de valeur de la société. Malgré l'environnement difficile lié au Covid, le fonds a été largement sursouscrit et a dépassé son objectif initial de 3 milliards d'euros pour atteindre un hard cap de 5 milliards d'euros.



Vincent Levita, Fondateur et Président d'InfraVia, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers de cette levée de fonds qui témoigne non seulement de la résilience de la classe d'actifs et de l'excellent track record de l'équipe, mais aussi de la profondeur et de la force de nos relations. Plus de la moitié des engagements proviennent de notre base de clients existants, ce qui représente un taux de réinvestissement de 100%, et nous sommes également très fiers d'avoir été en mesure de recruter autant de nouveaux investisseurs dans une période aussi difficile. Nous sommes vraiment touchés par le soutien continu apporté à notre plateforme ».



InfraVia a délivré un solide bilan en matière d'infrastructures européennes au cours des 14 dernières années, en se concentrant sur les infrastructures numériques, la transition énergétique, les infrastructures sociales et la mobilité. Le fonds V visera à poursuivre la mise en oeuvre de la même stratégie de plateforme réussie que celle des fonds précédents, en se concentrant sur les actifs d'infrastructure européens de taille moyenne qui affichent des caractéristiques de résilience et présentent un potentiel de création de valeur important. Le fonds continuera également à s'appuyer sur l'approche réussie de l'équipe en matière de gestion active des actifs en regardant spécifiquement l'ESG, la gestion des talents et la digitalisation pour favoriser davantage la création de valeur. InfraVia European Fund V est classé Article 8 (SFDR), ce qui reflète l'approche de longue date d'InfraVia consistant à intégrer la durabilité dans l'ensemble de son processus d'investissement.



Le fonds a déjà été en mesure de saisir un certain nombre d'opportunités en clôturant son premier investissement - Grandir, un opérateur leader dans le domaine de la garde d'enfants en septembre 2021. Le fonds a ensuite réalisé deux autres investissements dans les infrastructures de communication, annonçant d'abord une coentreprise avec Liberty Global pour développer le FTTH dans les zones rurales allemandes en décembre et annonçant récemment un troisième investissement en Irlande, Fibre Networks Ireland, qui devrait être clôturé au deuxième trimestre 2022.



Bruno Candès, Associé d’InfraVia, conclut : « L'infrastructure a prouvé sa résilience en tant que classe d'actifs et nous pensons qu'elle jouera un rôle de plus en plus important dans l'économie post-covid. Nous continuons à voir d'importantes opportunités d'investissement et, avec ce nouveau fonds, nous continuerons à nous associer aux entreprises d'infrastructure pour les aider à se développer et à croître, en apportant une valeur à long terme à nos investisseurs ainsi qu'aux économies dans lesquelles elles opèrent. »



Pour cette levée de fonds, InfraVia a été conseillé par First Avenue Partners (agent de placement) et par Simmons & Simmons (juridique).



À PROPOS D'INFRAVIA CAPITAL PARTNERS

InfraVia est une société de capital-investissement européenne indépendante, spécialisée dans les investissements dans les infrastructures et la technologie. InfraVia accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur parcours de croissance et les aide à se transformer en plateformes de premier plan.

Depuis 2008, InfraVia a levé 10 milliards d'euros de capitaux et a investi dans plus de 40 entreprises à travers 13 pays européens.

www.infraviacapital.com



