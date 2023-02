Infogreffe entre au capital de CapBloc la solution qui numérise le juridique corporate des entreprises

CapBloc, la start-up derrière MonJuridique.Infogreffe, est une plateforme collaborative intuitive qui, entre mouvements de titres, registres obligatoires, assemblées en ligne, coffre-fort numérique ou encore signature électronique, facilite et sécurise déjà le quotidien de milliers d’entreprises françaises. “La prise de participation d’Infogreffe est une étape clef dans l’accélération de notre développement pour consolider notre position de leader dans la dématérialisation des titres non cotés, les registres légaux et la mise à disposition des entreprises d’une solution robuste pour la gestion de leur conformité” indique Simon de Charentenay, co-fondateur et CEO de MonJuridique.Infogreffe.



Rien que sur l’une des propositions de valeur, la digitalisation des registres de mouvements de titres, la solution s’est imposée en moins de deux ans comme l’acteur de référence dans la sécurisation des titres du non coté. Parmi ses clients, des experts-comptables, des avocats, mais aussi des filiales du Cac40, des holdings, ou des fonds d’investissement. En tout, ce sont pas moins de 70 000 actionnaires référencés, 50 000 sociétés sous licence représentant 80 milliards de capital social de sociétés non cotées, le tout sécurisé grâce à une infrastructure blockchain.



Le succès commercial de la solution, sa complémentarité avec le cœur de mission des greffiers de tribunaux de commerce, et ses fortes perspectives de développement expliquent la prise de participation d’Infogreffe. Pour Me Dieudonné Mpouki : « Avec la conclusion de ce partenariat, nous renforçons l’efficacité de l’écosystème entrepreneurial français qui s’insère dans un monde de plus en plus compétitif. Ainsi, souligne le président du GIE Infogreffe, notre stratégie d’innovation pour augmenter la valeur ajoutée de nos services actuels et pour en développer de nouveaux va s’accentuer dans le courant de cette année 2023. C’est parce que je crois profondément aux effets positifs de l’intelligence collective, à notre capacité d’adaptation et d’innovation en permanence que la réussite de ce partenariat sera au rendez-vous. »



A propos d’Infogreffe

Créé en 1986, Infogreffe est le Groupement d’intérêt économique (GIE) des greffes des tribunaux de commerce français. Distributeur officiel de l’information légale certifiée par des officiers publics et ministériels, Infogreffe est le tiers de confiance numérique de l’économie française.

Le G.I.E. Infogreffe a collecté plus de deux millions de formalités en 2021, et peut compter sur 2000 collaborateurs répartis dans les 141 greffes des tribunaux de commerce implantés à travers la France et les Drom. Présidé par Me Dieudonné Mpouki, ses services en ligne accompagnent les entreprises et facilitent les moments clés de leur développement.

Les services dématérialisés d’Infogreffe répondent à un double impératif de rapidité dans les démarches et de sécurité pour favoriser le dynamisme et la transparence économiques du pays. Ses services concernent la diffusion de l'information légale des entreprises, la création d'identités numériques avec MonIdenum, ou bien encore des plateformes dédiées telles que KYC Infogreffe, Marketplace Infogreffe, MonJuridique, MesAidesPubliques MesImpayés, etc.

www.infogreffe.fr



A propos de Monjuridique.infogreffe

Créé le 1er juillet 2022, MonJuridique.Infogreffe est le service de dématérialisation des mouvements de titres, des registres légaux et des assemblées générales. Dans la continuité de sa mission historique de dématérialisation de la vie administrative des entreprises, MonJuridique.Infogreffe s’inscrit comme une solution SaaS destinée à numériser toutes les démarches juridiques des entreprises grâce à une plateforme en ligne. Cette solution permet aux entreprises d’évoluer dans un cadre de données souveraines, avec une garantie de traitement confidentiel.



À propos de la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain

Lancée en mars 2020 et d’ores et déjà intégrée par plusieurs acteurs Blockchain français majeurs, la Fédération française des Professionnels de la Blockchain vise à devenir le premier réseau de France des acteurs de la Blockchain, regroupant l’ensemble des secteurs d'activité, de l'économie circulaire à l’énergie en passant par la santé, la gestion d’actifs, ou encore le luxe et la cybersécurité. De cette manière, elle entend contribuer à l’accroissement de l'écosystème tricolore et porter la vision française de la technologie Blockchain à l’international.