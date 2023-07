Accueil Envoyer Imprimer Partager Indosuez Wealth Management lance son club WEB3 en partenariat avec SiaXperience et METAV.RS Indosuez Wealth Management, filiale spécialisée dans la gestion de fortune du Crédit Agricole lance son club privé "Le CLU3", un dispositif WEB3 innovant visant à séduire une clientèle nouvelle génération. Pour l'accompagner dans cette aventure, Indosuez Wealth Management a fait confiance à SiaXperience, agence digitale et de design thinking du groupe Sia Partners en partenariat avec METAV.RS, la plateforme d'expérience client Web3 de nouvelle génération. Au programme, des NFT exclusifs incessibles (Soul Bound Tokens), une expérience immersive et des récompenses "uniques" en partenariat avec de grandes marques.





En collaborant avec Indosuez Wealth Management, METAV.RS et SiaXperience contribuent à la création de "Le Clu3", un dispositif Web3 innovant qui positionne Indosuez au cœur de l'innovation technologique et de la transformation numérique.



Grâce à ce club privé, Indosuez offre à sa nouvelle génération de clients une expérience exclusive et immersive. En partenariat avec des marques prestigieuses, "Le Clu3" proposera des NFT (Non Fungible Tokens ou Jetons Non Fongibles) exclusifs aux membres lors de chaque événement organisé, offrant ainsi des expériences uniques et inédites. Les propriétaires des NFTs collectés bénéficieront de récompenses uniques que “l’argent ne peut pas acheter”.



Ces NFT exclusifs, basés sur la technologie blockchain, garantissent la sécurité, la transparence et la traçabilité des actifs numériques. Grâce à l'utilisation de Soul Bound Tokens, la propriété des NFT est sécurisée et réservée exclusivement aux participants. Une interface utilisateur conviviale et intuitive permettra aux membres de gérer leurs NFT en toute confiance, tout en bénéficiant des opportunités offertes par cette technologie innovante.



" Nous sommes ravis de collaborer avec Indosuez Wealth Management et SiaXperience pour cette activation Web3 audacieuse. Le Clu3 offre à Indosuez l'opportunité de créer une communauté solide de clients nouvelle génération, tout en se positionnant comme la première banque à lancer un club privé avec la technologie NFT. “a déclaré Simon Foucher, CEO de METAV.RS."



“ Nous sommes impatients de contribuer à l'engagement des clients d'Indosuez et de les emmener vers de nouvelles dimensions grâce à une expérience web3 innovante ", a déclaré Agathe Malinas - Partner chez SiaXperience



Il s’agit du début d’une histoire qui va s’inscrire dans la durée, avec en ligne de mire de prochains événements d’ici la fin d’année.



À propos d’Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2021).

Façonné par plus de 145 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d’une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d’exception sur l’un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com



À propos de SiaXperience

SiaXperience est l'écosystème qui développe la connectivité entre les marques et les consommateurs avec un parti pris analytique puissant mis au service des meilleures pratiques en matière de créativité et de design. SiaXperience réalise 20 millions d'Euros de chiffre d'affaires avec 120 collaborateurs designers, consultants en marketing et experts du digital répartis dans 10 design centers : Paris, Lyon, Londres, Amsterdam, Montreal, Los Angeles, New York, San Francisco Bay, Seattle, Hong Kong.

SiaXperience est au cœur de la stratégie de développement des activités de design, de créativité et d'expérience client de Sia Partners, aux côtés du conseil en management et stratégie ainsi que de l'intelligence artificielle.

www.siaxperience.com



À propos de METAV.RS

METAV.RS est une solution marque blanche permettant aux marques de se connecter et d’engager de nouvelles audiences grâce aux NFTs et expériences immersives. La solution est utilisée notamment par LVMH, Stellantis, Westfield, Renault, Michelin…

La plateforme permet aux marques de piloter de manière centralisée sa stratégie web3 :

- Distribuer et vendre des NFTs

- Attribuer des récompenses et utilités

- Engager l’audience des expériences immersives (minivers, showrooms…)

- Analyse des performances

Les cas d’usages associés sont variés : la création de clubs, de programmes de fidélité nouvelle génération, programme communautaire ou programme d’engagement collaborateurs…

Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









