ImCheck Therapeutics signe une levée de fonds record de 96M€

Ce nouveau tour de table a été mené par Earlybird et Andera Partners. Invus et The Leukemia & Lymphoma Society ® ont également participé au tour en tant que nouveaux investisseurs.



Les investisseurs historiques de la société (Boehringer Ingelheim, Eurazeo, Kurma Partners, Gimv, EQT Life Sciences, Pfizer, Bpifrance, Wellington Partners, Agent Capital, Alexandria Ventures et BB Pureos Bioventures) réinvestissent à cette occasion.



Il s’agit de la plus importante levée de fonds jamais réalisée en France par une biotech non cotée du domaine thérapeutique.



ImCheck Therapeutics est une société marseillaise de biotechnologie qui développe une nouvelle génération de biomédicaments contre le cancer. Cette levée de fonds lui permettra de poursuivre son développement dans l’immunothérapie.



L’équipe Corporate/M&A de Dentons Paris est composée de :

Olivia Guéguen (associée), Pierre-Marie Gallo, Alice Sevestre (collaborateurs).



McDermott Will & Emery a conseillé les nouveaux investisseurs.



Goodwin a conseillé Bpifrance.



