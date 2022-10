Icertis lance une solution de Contract Intelligence dédiée aux services bancaires et financiers Spécialement conçue pour générer de la valeur ajoutée rapidement grâce à une plateforme de contractualisation intelligente et intuitive, celle-ci garantit que l’intention de chaque contrat soit pleinement réalisée.

Icertis, spécialiste de l’intelligence contractuelle qui repousse les limites du possible en matière de gestion du cycle de vie des contrats (CLM), annonce aujourd’hui le lancement d’une offre émanant de sa solution Icertis Contract Intelligence (ICI) dédiée aux services bancaires et financiers. Celle-ci est dotée de fonctionnalités prêtes à l’emploi, notamment avec des modèles variés de contrats et des règles permettant d'identifier les obligations. Elle contient également des outils de gestion du workflow et du reporting, qui permettent de relever des défis en matière d’opération au sein des front-offices, des middle-offices et des sièges sociaux des entreprises.



De plus, la solution aide les équipes à accélérer leurs activités tout en gérant les risques et en améliorant la conformité réglementaire dans des domaines tels que l’anti-blanchiment, le soutien au crédit ISDA et les examens du risque de crédit. L’offre ICI pour les services bancaires et financiers s’ajoute à la liste croissante des solutions verticales de pointe proposées par Icertis, pour le conseil et les services informatiques, la santé, les technologies médicales, la technologie, ainsi que le commerce de gros et la distribution.



Les fonctionnalités d’ICI pour les services bancaires et financiers reflètent les connaissances approfondies et les meilleures pratiques rassemblées auprès des principaux clients d'Icertis dans le secteur. Elles aident ainsi ces entreprises à mieux rédiger et gérer des contrats complexes tels que ceux liés à la gestion de trésorerie, au prêt de titres et à la chaîne de responsabilités. Cette solution supporte tous les aspects de leur activité avec une efficacité optimale, une meilleure visibilité entre les unités opérationnelles et les fournisseurs tiers, et un contrôle permettant de gérer les risques et de respecter les exigences réglementaires.



« Les banques et institutions financières réfléchissent différemment à la manière dont les contrats influent sur leurs activités. Elles doivent faire face à une concurrence féroce, une surveillance accrue et des réglementations de plus en plus strictes, ainsi que des investissements complexes tout en assurant des gains d'efficacité opérationnelle », a déclaré Niranjan Umarane, Executive Vice President of Product Management, Icertis. « L'intelligence contractuelle a ici un rôle important à jouer puisqu’elle alimente, protège et accélère les transactions. Icertis a constaté la nécessité de répondre aux nombreuses difficultés liées à la contractualisation dans le secteur des services bancaires et financiers, et nous avons donc utilisé notre plateforme ICI pour créer une solution complète qui permet un déploiement et une adoption rapides, sans compromis sur le risque et la conformité. Celle-ci accélère les processus de contractualisation, améliore l'accueil des clients, réduit les risques, améliore la conformité aux réglementations et aux rapports, et maximise les revenus. »



La solution pour les services bancaires et financiers, construite de bout en bout sur la plateforme ICI CLM, répond aux besoins du marché avec un ensemble spécifique d'attributs, de clauses, de modèles, de documents associés, de gestion des obligations et de rapports. Alors que les contrats liés aux opérations commerciales apportent agilité, efficacité, assurance et conformité aux équipes commerciales, les types de contrats les plus courants, tels que les accords de confidentialité, NDA, MSA, SaaS, les services immobiliers et les lettres de résiliation, assouplissent les opérations. Ces contrats aident notamment à gérer la complexité liée au volume élevé de fournisseurs tiers lors du processus d’achat.



Plusieurs cas d’utilisation dédiés au secteur sont formés à partir des connaissances recueillies auprès des clients existants d’Icertis dans le secteur. Parmi ceux-ci figurent :

• Gestion des comptes bloqués pour prendre en charge la complexité des actifs non performants.

• Gestion de la trésorerie pour faciliter la création de services dans ce domaine.

• Création de lettres d'engagement et de réserve de droits pour les fusions et acquisitions.

• Gestion de la chaîne de responsabilités globale pour générer des accords répondant aux besoins spécifiques de chaque relation et rationaliser les négociations et les approbations.

• Accords de négociation, y compris les accords-cadres de l'ISDA, les programmes, les annexes de soutien au crédit et les contrats de rachat de crédits.



« Selon notre étude, le marché total adressable (TAM) pour les logiciels de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) basés sur le cloud augmentera rapidement de plus de 4,1 milliards de dollars en 2022 à plus de 8 milliards de dollars en 2026, ce qui représente un taux de croissance cumulé (TCAC) de 19,4 % et un total de près de 30 milliards de dollars sur les cinq ans », a déclaré Igor Stenmark, Directeur général de MGI Research. « Toute entreprise du secteur financier - des banques de détail et commerciales aux fournisseurs d'assurance, en passant par les participants au marché des capitaux – peuvent bénéficier des solutions CLM modernes pour accélérer leur transformation numérique, optimiser les coûts et améliorer l'engagement et le service client. Les principaux fournisseurs de services financiers peuvent profiter des capacités CLM prêtes à l'emploi pour éliminer les frictions dans les processus commerciaux clés, telles que la création de prêts, la gestion de la conformité ou les fusions et acquisitions, entre autres. En s’appuyant sur l'intelligence contractuelle, Icertis est bien positionné pour répondre aux multiples défis de la gestion contractuelle des institutions financières mondiales et régionales. »



De nombreuses institutions bancaires et financières de premier plan, telles qu'Allianz, DenizBank, Jefferies et Wex, utilisent la plateforme alimentée par l’IA Icertis Contract Intelligence pour obtenir des informations et un niveau d’automatisation permettant de maximiser les revenus, de réduire les pertes de revenus, d'optimiser les dépenses liées aux contrats, de limiter les risques et de garantir la conformité. La nouvelle solution verticale est disponible sur les marchés du monde entier.



Pour plus d'informations sur la solution ICI pour les services bancaires et financiers, veuillez consulter www.icertis.com/bfsi





À propos d’Icertis

Avec ses technologies incomparables et ses innovations révolutionnaires, Icertis repousse les limites du champ des possibles en matière de gestion du cycle de vie des contrats. Icertis Contract Intelligence (ICI) est une plateforme reconnue, optimisée par l’IA, qui transforme les contrats statiques en atouts stratégiques. Comment ? En structurant et en reliant les informations contractuelles essentielles qui définissent le fonctionnement de l’entreprise. De nos jours, les marques les plus emblématiques comme les innovateurs les plus disruptifs font confiance à Icertis pour exploiter pleinement plus de 10 millions de contrats pour un montant total de plus de 1 000 milliards de dollars rédigés dans plus de 40 langues et couvrant plus de 93 pays.



