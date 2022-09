ITESOFT élargit son offre de dématérialisation à la facture client pour proposer une transition maîtrisée vers la Facture Electronique 2024 ITESOFT leader des solutions de digitalisation des processus métier continue d’enrichir son offre avec l’ajout d’un module de gestion des factures « client » au sein de sa solution de dématérialisation des processus financier Streamline for Invoices. Les organisations pourront ainsi répondre au travers d’une solution unique à l’ensemble de leurs obligations vis à vis de la future réforme de facturation électronique.

La facture électronique obligatoire, c’est déjà demain : dès le 1er juillet 2024 toutes les entreprises devront être en mesure de traiter des factures au format électronique. Or, 1 entreprise sur 2* déclare ne pas être prête à recevoir des factures structurées ou hybrides telles qu’attendues par la réforme. Dans ce contexte, les organisations ont besoin d’accélérer leur projet de dématérialisation.



Relever le défi de la digitalisation et de la facture électronique obligatoire Fort de sa solution, la plus performante du marché (+92% d’automatisation constatée) et la plus sécurisée en intégrant nativement des contrôles anti-fraude, ITESOFT accompagne les entreprises dans leur transition maîtrisée vers la facture électronique 2024.



« Avec ITESOFT Streamline for Invoices, notre vision est d’offrir une solution unique et performante pour dématérialiser 100% des flux clients et fournisseurs. Notre ambition est d’accompagner les entreprises vers une transition maîtrisée de la facture électronique 2024, et d’optimiser la performance de leur organisation comptable en leur garantissant un traitement centralisé et une vision unifiée de tous leurs échanges de données. », souligne Frédéric Massy, directeur marketing ITESOFT.



Ce module de Streamline for Invoices permet une gestion complète des factures sortantes (facture client) : connexion à tout type de SI, collecte multi-canal (EDI, PDF/XML, XML), contrôles des données métier et réglementaires, conversion et composition de factures, signature électronique RGS**, diffusion multi-canal : courrier, EDI, Portail client, mail ou encore via le Portail Public de Facturation en cible 2024, ainsi que de l’archivage à valeur probatoire.



Pourquoi concentrer tous les flux sur une seule et même solution ?



La mixité des échanges et des canaux va s’accélérer avec le nouveau cadre réglementaire. Car les nouveaux formats de factures (Factur-X, CII, UBL) vont en réalité s’ajouter aux formats déjà existants (EDI, PDF, papier…) qui subsisteront pour les factures domestiques jusqu’en 2016 et au-delà pour les factures internationales. C’est pourquoi la solution ITESOFT va concentrer tous les flux de factures, en émission et en réception, sur tous les formats papier et électroniques, afin de répondre aux nouvelles exigences de conformité avec plus d’agilité.



« Grace à notre concentrateur de flux, nos clients vont bénéficier d'un traitement complet de l'ensemble des flux factures et surtout d'un suivi et pilotage 360° de leurs flux. Au-delà du traitement complet de la facture, c'est également toute la chaîne documentaire afférente au bon traitement de la facture qui passera par notre concentrateur de flux, comme par exemple les bons de commande, devis, bon de livraison… », explique Magali Pelletier responsable des offres directions financières pour ITESOFT.

Le module de facture client est disponible dès à présent.



*Source : Etude exclusive Markess by Exægis – ITESOFT



À propos d’ITESOFT – www.itesoft.com

ITESOFT est le leader français des logiciels de digitalisation et d’automatisation des processus métier.

Ses solutions traitent plus d’un milliard de documents chaque année et assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : le traitement intelligent de documents, l’automatisation de processus et la détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation fournisseur.

Développées dès l’origine sur la base de technologies propres d’Intelligence Artificielle, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d’automatisation des processus d’entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés.

Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

ITESOFT : Digital Automation. Smarter. Faster. Safer.

