INGENA et OSLO au cœur des enjeux de la performance durable de la Banque, de l’Assurance et de la Finance, des achats responsables à la qualité de vie au travail

A ce titre, ces acteurs souhaitent mettre en place de nouvelles pratiques d’achats durables et de pilotage des risques fournisseurs, tout en gagnant en agilité dans la gestion de leur environnement de travail et en facilitant le quotidien, la collaboration et le « bien-être » de leurs collaborateurs.

Au cœur de ces besoins, le Groupe Ingena, cabinet conseil expert de la data responsable et de la maîtrise du risque dans le parcours client, et l’éditeur métier OSLO s’associent pour digitaliser les process clés de gestion des achats et de l’environnement de travail, gage d’une plus grande efficacité, productivité et d’une optimisation des coûts.

Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Ingena et OSLO conjuguent le meilleur de leurs expertises et de leur « savoir-faire » pour accélérer la transition numérique des acteurs de la Banque, de l’Assurance et de la Finance vers la performance durable.



Frédéric Ryckman, Directeur Général Délégué d’OSLO, commente « Le Groupe Ingena s’illustre par sa double expertise, technologique et sectorielle, au service des projets de transformation digitale de ces acteurs, face à de nombreux défis, de l’impératif RSE à de nouveaux risques opérationnels en passant par une concurrence polymorphe. De par son expérience en méthodologie de projets et sa cohésion d’équipe, le Groupe Ingena, dont nous partageons la vision et les valeurs, se révèle le partenaire idéal pour conquérir et fidéliser de nouveaux clients dans ces secteurs à fortes spécificités métier et réglementaires ». Ce partenariat sectoriel exclusif s’inscrit dans la stratégie d’OSLO, éditeur à part entière, de se développer dans des écosystèmes métiers, en s’appuyant sur des partenaires experts, « des sachants, passionnés et passionnants ».



Gildas Mathurin, Président du Groupe Ingena, ajoute : « Avec la gamme OSLO, nous proposons à nos clients une parfaite adéquation entre les hommes, les services et les solutions au service de leurs projets de digitalisation de la gestion des achats et de l’environnement de travail. Elle complète idéalement nos engagements de prestations de qualité dédiées aux acteurs de la Banque, de l’Assurance et de la Finance, qui veulent devenir des précurseurs en termes d’efficacité opérationnelle et d’expérience collaborateur ». En effet, la gamme OSLO, qui comprend de nombreuses solutions digitales métiers – Achat, Facility Management, Maintenance & SAV, assure une gestion de l’ensemble des process et des pratiques visant une performance optimale des espaces de travail, de la planification des travaux à la gestion des achats en passant par la maintenance des équipements. Outre une augmentation de la performance opérationnelle, les solutions OSLO contribuent à améliorer l’organisation des espaces, l’utilisation opérationnelle des équipements et de facto entraînent une optimisation des coûts, tout en maximisant le « bien-être » des collaborateurs. « Augmenter la collaboration et la performance des collaborateurs en leur proposant un environnement de travail et des services véritablement centrés sur leurs exigences métiers, telle est une de nos missions principales » expliquent de concert Frédéric Ryckman et Gildas Mathurin.



Concrètement, le Groupe Ingena intégrera les solutions d’OSLO à son offre au premier trimestre 2023. Le Groupe Ingena a déjà réalisé la formation de son équipe opérationnelle en étroite collaboration avec OSLO et prévoit de recruter dans les prochains mois de nouveaux commerciaux pour capitaliser sur la gamme logicielle OSLO comme axe stratégique de développement. Gildas Mathurin, Président du Groupe Ingena, conclut « D’ici 2025, nous avons l’ambition, avec les solutions OSLO, de devenir le leader des projets de digitalisation des achats et de l’environnement de travail dans les secteurs bancaires, assurantiels et financiers français, notre cœur de cible depuis notre création. »



A propos du Groupe Ingena

Leader de la data responsable, le Groupe Ingena, spécialisé dans les domaines de la Banque, de l’Assurance et de la Finance, dispose d’une double expertise, des spécificités métiers aux systèmes d’information. Face aux besoins de ses clients de digitaliser leurs process tout en répondant à leurs enjeux commerciaux et réglementaires, le Groupe Ingena s’appuie sur un écosystème de partenaires en vue de couvrir l’ensemble de leurs besoins métiers. Constitué de deux pôles – Conseil et intégration, le Groupe Ingena a pour mission de faciliter et d’accélérer la transformation digitale de ses clients, en alliant stratégie, conseils et outils, et cela au service de leur performance durable.



A propos d’OSLO

Ayant comme signature « voir juste et agir » et en tant qu’éditeur de logiciels verticaux reconnus (Facility Management - SAV – Bâtiment et Retail), OSLO a pour mission de simplifier la transition digitale des entreprises en les accompagnant sur l’ensemble de la chaîne de valeur IT, grâce à des solutions logicielles véritablement pensées et conçues pour leurs métiers. Le groupe, dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq et fort de plus de 40 ans d’expérience, représente aujourd’hui près de 130 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros.

https://oslo.fr/