ICO, STO: Premium Investors par Chaineum Capital Partners

PREMIUM INVESTORS

Chaineum Capital Partners, cabinet de conseil indépendant axé sur la collecte de fonds et le financement des sociétés dédiées blockchain et crypto, lance un nouveau service gratuit et innovant pour les investisseurs,Vous êtes un investisseur dans les ventes de jetons ou la collecte de fonds de l'espace blockchain et vous souhaitez bénéficier de transparence et de confiance pour vos investissements.Aujourd'hui, Chaineum Capital Partners vous offre cette confiance et cette transparence et vous met en contact direct avec les équipes de ses clients.Comment ? En nous envoyant simplement votre nom à hello@chaineum.com , nous vous contacterons immédiatement (gratuitement et sans engagement).N'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui et soyez assuré que vous serez notre "Investisseur Premium" pour les meilleurs ICO, STO et collectes de fonds.Chaineum Capital Partners prépare également une ICO/STO début 2019. Cette opération vous permettra d'être partenaire/actionnaire de Chaineum Capital Partners, de bénéficier d'un accès privilégié aux opérations de financement, aux collectes de fonds, etc., et de devenir LE partenaire de notre écosystème. Toujours pour plus de confiance et de transparence.Chaineum Capital Partners est au service de ses clients ET de ses investisseurs.Créée par Laurent Leloup , expert de la blockchain et de la finance d'entreprise, Chaineum Capital Partners se positionne comme la première "boutique ICO & STO" en France, fournissant conseil et stratégie aux entreprises & start-ups internationales souhaitant se développer avec ce nouveau mécanisme de financement.Chaineum Capital Partners est Basé à Besançon (siège) + Paris, Genève et Neuchâtel (bureaux).