ICO MyTVchain : Entretien avec Lionel Péan

2018 a été une année studieuse où j'ai créé la compagnie Seafloatech, le spécialiste des structures de loisir flottantes et des mouillages collectifs offshore pour le développement des ports et marinas, et j'ai pris la présidence du Marenostrum Racing Club et celle de Trophée du Bailli de Suffren.Depuis 18 ans le Trophée Bailli de Suffren a emprunté la route spirituelle de l'amiral Pierre-André de Suffren, Bailli Grand-Croix dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte.Pour y avoir participé à bord de Moonbeam III of Fife, je sais l'attachement des armateurs et équipages pour ce voyage magnifique au départ de Saint-Tropez et au long des côtes de Corse, Sardaigne, Sicile puis ce final à Malte. Mais le Marenostrum Racing Club a décidé qu'il fallait ouvrir de nouveaux horizons en 2019 afin de préparer le vingtième anniversaire de notre belle course en 2020. Nous avons discuté avec les équipages, parcourus les livres sur notre illustre Bailli et il nous a semblé important d'ouvrir une route empruntée par celui dont la combativité, les innovations et les victoires l'ont rendu célèbre : Les batailles Navales au service de son pays.Alors pour le XVIIIe Trophée Bailli de Suffren 2019 nous avons choisi un thème « La Bataille de Minorque 1756 » ou Suffren aux commandes de « l'Orphée » dans une campagne de reconquête de Minorque mené par le Duc de Richelieu et conduite en mer par l'amiral de la Galissonnière, a participé à la Libération de Port Mahón en juin 1756, route et scénario propre à susciter curiosité et ralliement.Le 18ème Trophée du Bailli de Suffren 2019 sera organisé par la Société Nautique de Saint-Tropez (SNST, Var, France), le Yacht ClubD'Alghero et la Lega Navale Italiano (YCA & LNI, Sardaigne, Italie), le Club Maritimo de Mahón (CMM, Mahón, Minorque, Espagne) et coordonné par le Marenostrum Racing Club (MRC, Saint-Tropez, France) et déjà plus de 20 bateaux ont prévu de participer à cette nouvelle Aventure.Pour réussir tous ces défis, il est important de bien communiquer que ce soit notre savoir-faire et montrer la qualité de nos produits pour SEAFOATECH, comme d'émuler les propriétaires de Yachts Classiques, leurs équipages, les Escales historiques et l'engagement de nos partenaires pour le Trophée Bailli de Suffren et pour l'un comme pour l'autre de mes pôles d'activités en assurer ainsi le meilleur développement.Comme toute personne à l'affût de ce qui peut faire grandir ses centres d'intérêts, j'ai découvert MyTVchain via un tweet de Frédéric Jouve , ancien directeur général des Sharks d'Antibes et ami.Le Marenostrum Racing Club est une petite organisation et MyTVchain nous ouvre des possibilités inégalées de diffuser nos images au plus grand nombre tout en ayant une visibilité précise sur cette diffusion via le partage des ressources de diffusion.La mer est 74% de notre terre ! C'est l'avenir de notre société que ce soit pour se nourrir, y habiter comme de s'exprimer autour de ce sport magnifique qu'est la voile. Les valeurs transmises par la Voile (aventure, dépassement, esprit d'équipe, écologie, technologie) le fait qu'on ne puisse tricher avec les éléments qui sont aussi l'énergie propre utilisée pour mouvoir les bateaux qui maintenant volent sur l'eau, comme le coût d'accès très peu cher en regard de la puissance de l'outil commercial et l'impact de sa diffusion fait que nous sommes seulement au début de ce qui sera demain sur la mer. Dans ce contexte, des développements d'outils comme MyTVchain viennent apporter des solutions indépendantes des circuits habituels de diffusion et va permettre à mon sport qui est aussi ma passion d'augmenter sa diffusion donc sa place montante dans les sports de demain. Lionel Péan , je vous remercie pour cet entretien et vous donne rendez-vous sur MyTVchain A très bientôt.