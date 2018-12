ICO : Frédéric Jouve, associate advisor de MyTVchain

Frédéric Jouve bonjour, après avoir fondé dans les années 80 des radios locales privées,, vous avez été successivement été en 1987 directeur des programmes adjoint et animateur chez Chic FM puis vous participez au lacement national du réseau FUN radio en 1988 pour le compte du Groupe Hersant, puis vous rejoignez NRJ à a demande de Max Guazzini. En 1992 vous devenez directeur adjoint de l’antenne d'antenne de M40 appartenant au Groupe Espagnol PRISA actionnaire majoritaire aux côtés du Groupe CLT- UFA (proprétaire de RTL Group).En 1995 vous devenez fondateur du réseau RTL1 puis RTL2 que vous dirigez en tant que directeur d'antenne et de production et membre du CODIR de la station. En 2000 vous êtes appelez pour la création d’un département des « Opérations Spéciales » pour le compte de France Télévisions Publicité. Membre du CODIR, vous occupez les fonctions de directeur des Opérations Spéciales et du Sponsoring et vous contribuez significativement à la négociation d’acquisition des droits de diffusions d’événements sportifs majeurs comme : le Tournoi des VI Nations, Rolland Garros, Le Tour de France mais aussi les coupes du Monde et l’Euro de Foot, la coupe du monde de Rugby ou encore les Jeux Olympiques. Sous votre impulsion le chiffre d’affaire passe de 12 M de Francs à 88 M d’Euro et contribue à hauteur de 17% au CA de France Télévisons.Vous êtes rappelé Rue Bayard en 2000 pour prendre en charge la Direction des programmes et membre du CODIR de RTL qui a perdue son leadership sur le critère de l’Audience Cumulée. Votre mission est de redresser l’audience de la station sur l’ensemble des critères (AC, DEA, PDA). Vous établissez les records d'audiences qui n’ont jamais été égalés à ce jour sur l’ensemble des critères de mesures (cf Médiamétrie).En 2011 vous publiez, avec E.Bouillon, le livre « Développer ses talents et sa créativité » aux Éditions HACHETTE puis vous partez vous installer à Canterbury près de Londres pour passer 2 diplômes de Capitaine de bateaux (Sail Boat & Motor Yacht) délivrés par la Marine Britannique. Vous créez alors votre société de production et dans la foulée pour partez sur un voilier de 24 m au Pôle Nord et au Groenland pour tourner votre 1er documentaire d'expédition « L’allée des Glaces » qui obtiendra un Prix décerné par la Marine Nationale Française à Toulon puis le Prix du Jury que vous recevez des mains de la petite fille du Commandant Charcot au Festival International des Voiles Polaires à LYON. Vous serez le 5ème bateau de l’histoire maritime à avoir pénétré le sanctuaire du plus grand parc national du monde au Nord Est du Groenland.En 2014 vous décidez de rejoindre le club mythique de Basket "Antibes SHARKS Côte d’Azur » (3ème Club le plus titré de France - source LNB) au poste de Directeur Général puis de Vice -président et enfn vous prenez la Présidence du Club et du Conseil d’Administration.A votre arrivée le Club est à l’époque relégué en 2ème division cumulant le plus gros endettement de l’histoire du basket français qui est de surcroit en redressement judiciaire et proche de l’explosion. Vous remontez une équipe en 2ème divison pour monter dans l’élite de la PRO A l’année suivante en gagnant les Playoffs et la Leaders Cup devant les caméras de Canal+.Vous sortez le Club du redressement en négociant un moratoire avec le Tribunal de Commerce et les créanciers, vous relancez le Centre de Formation que vous positionnez dans le Top 3 des CDF de France, vous signez 2 joueurs formés au Club dans le championnat le plus célèbre au monde en NBA (Atlanta Hawks et 76ers de Philadelphie). Vous créer un Business Club fort de 160 partenaires, un incubateur de Start-Up (Start me Up) intégré au Club que vous positionnez au sein de l’Azur Arena (5300 places). Un département de recherche appliquée et de recherche fondamentale en partenariat avec la Faculté des sciences et du Sport de Nice Côte d’Azur et le laboratoire LAMHESS (Motricité humaine - Expertise Sport Santé). Vous positionnez ce Club comme une marque média en capacité de relevé les défis du Sport Business du futur.La Ligue Nationale de Basket vous remettra, pendant 2 années consécutives, un Label récompensant les efforts de gestion et de structuration des Clubs Professionnels. Vous rendez les clés du Club à son propriétaire en Février 2018 en laissant le Club dans une situation financière saine et des fonds propres positifs, un taux de remplissage de 73%, un Club classé à la 10ème position de la Pro A et 4 années passées au plus haut niveau, des objectifs que vous aviez annoncez au Conseil d’Administration lorsque vous leur présentez votre feuille de route puis vous revenez vous installez de nouveau à Paris.Voici résumé + de 25 ans de responsabilités managériales, stratégiques, opérationnelles et de restructuration et de développement d’activités. A travers votre parcours on ne peut que reconnaitre votre esprit d'entrepreneur et de leadership aux capacités d’innovation et votre expertise du Sport Business.J’ai été un des 1ers à être contacté pour participer à ce projet, je connaissais déjà son fondateur Corneliu Fridgent un serial entrepreneur que j’avais déjà eu l’occasion de rencontrer lors des soirées d’après matchs de basket à Antibes. « The place to be », la plate forme qu’il dirigeait à l’époque (qui deviendra par la suite My TVChain), m’avait déjà beaucoup interpellée, j’avais d’ailleurs été visiter leurs installations au cœur des légendaire studios de la Victorine à Nice.Sans doute parce que je ne sais pas résisté à l’appel de l’innovation et aussi parce que j’aime ce genre de challenge et de défi. Ce monde est en totale disruption et dans tous les secteurs de l’économie et de l’industrie. Le sport de haut niveau et les médias n’y échappent pas. J’ai eu la chance de connaitre la fin du monopole d’état sur les médias, la naissance des radios libre, l’arrivée des réseaux par satellite, du minitel, de l’internet, des GAFA, de l’IA et maintenant la technologie blockchain et les crypto-monnaies .Je trouve cette époque formidable car j’ai toujours penser qu’évoluer fait partie de l’histoire humaine et l’adaptation à cette réalité était le meilleur moyen, non seulement d’être heureux mais aussi de contribuer, à mon échelle, à la construction de ce monde nouveau. C’est peut être un défaut mais j’ai le sentiment que tout est possible quand on donne du sens à ce que l’on fait et qu’on est sincère dans ses actions. Je suis sans doute Darwiniste...Tout d’abord, la Blockchain est une réalité tout comme les cryptos-actifs. Nous ne sommes plus dans un débat, ce point est crucial. Le marché oscille depuis maintenant plusieurs mois, entre 300 et 400 milliards de dollars. C’est la taille du market cap global des cryptos, c’est-à-dire la somme de tout l’argent, de toute la valeur, de toutes les cryptos en circulation sur le marché, ce qu’on appelle le market cap, qui veut dire Market Capitalisation.Comme dans tous les marchés éruptifs il y a de la spéculation qui contribue à surévaluer certaines monnaies, tout comme la bulle Internet dans les années 2000, mais tout cela va se réguler au travers notamment de législation qui commencent à être mise en place dans le monde. La patronne du FMI, Christine Lagarde vient de lancer un appel officiel aux Banques Centrales et aux États, leur demandant de considérer les problématiques de crypto-monnaie. Sortant de sa bouche, c’est un aveu fort.Nous avons besoin d’un cadre juridique, nous devons légiférer et devenir "Blockchain oriented » car nous perdons déjà beaucoup de talents français qui partent développer leur start-up à l’étranger faute de structures en France. Les conséquences sont désastreuses à court, moyen et long terme car cela veux dire que la France ne sera pas en situation d’être compétitive demain sur le marché international. Puis c’est un manque à gagner énorme en terme de valeurs, de création d’entreprises et donc de création d’emplois. "Tant que les banques françaises ne seront pas « cryptos friendly » nous ne serons pas pris au sérieux par les investisseurs", dixit notre Financial Advisor François Lepage de MarketKaps dont je partage totalement le point de vue.L’enjeu de la blockchain est un enjeu d’avenir aussi important que la création d’emploi et les problèmes d’environnement, et surtout elle est irréversible !Il est urgent que l’état joue son rôle de moteur et réunisse autour de la table les banques françaises qui sont un élément clé de cette évolution et toutes les institutions permettant à notre pays de rester une nation puissante dans le monde.Je trouve cette idée géniale qui consiste à livrer une Web TV « clés en main » destinées aux Clubs de Sports amateurs et aux Athlètes. Cela va leur permettre de générer des ressources financières, de l’engagement auprès de leurs fans, de la viralité et un système économique vertueux. Allez voir le site www.mytvchain.com et vous verrez la qualité de ce que nous proposons. J’aime aussi l’approche transparente de MyTVChain.Bien sûr, si vous voulez investir allez sur le site dédié : www.mytvchain.io et vous verrez le Livre Blanc avec l’ensemble du projet et tous les business plans et l’infra techno de la plateforme. Nous ne sommes plus dans le monde opaques des affaires. Avec MyTVChain le grand livre est ouvert et tout est visible, c’est quand même autre chose que le système Madoff même si on a beaucoup parlé de « Ponzi » dans cet univers. Tout va se réguler et les nouveaux entrants comme les grands fonds investissent aujourd’hui dans des projets sérieux et scalables.Ensuite MyTvChain est une équipe humaine, des gens comme vous et moi qui se démènent avec force et conviction pour faire aboutir ce projet français à l’International malgré le vide d’accompagnement proposé par l’ensemble des acteur de ce pays. Je suis admiratif de ce qu’ils font et je les soutiens comme je peux en étant un Associate Advisor. Ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse d’un pays et je peux vous dire que le prix à payer dans leur vie est souvent très lourd.Il faut les encourager et pousser derrière eux comme si c’était une équipe française en finale de la Champions League et peu importe si ce n’est pas notre ville d’origine qui est sur la pelouse.Notre avenir, notre économie, nos emplois et donc notre bien être et notre bonheur dépendent de la capacité de la France à peser sur le marché européen et mondial. Il faut que nous générions des leaders, des licornes, des entreprises capables de concurrencer les GAFA.MyTVChain fait partie de ces entreprises en devenir. Il faut les soutenir, vous pouvez commencez par vous inscrire sur le site internet c’est un premier pas.Plus MyTVChain comptera de membres dans sa communauté et plus elle donnera envie à des investisseurs étrangers d’accompagner cette magnifique idée.J’accompagne plusieurs projets dont celui du lancement d’une plateforme d’agrégation de contenus Audio destiné à l’International et supportée par la Blockchain bien sûr...