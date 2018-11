ICO : Corneliu Fridgant, fondateur et président de MyTVchain

MyTVchain est la première plateforme de web TV dédiée aux clubs de sports et aux athlètes basée sur la technologie blockchain.MyTVchain permet aux clubs de sport de créer leur web TV et d’animer leur communautés (fans, supporters, amis et familles) tout en générant des revenus complémentaires pour développer leurs activités.Les modèles de revenus basés sur les publicités sont en déclin sur le web et les clubs de sport doivent trouver de nouvelles sources de financement. Avec MyTVchain et grâce à la blockchain, c’est la communauté qui reprend le contrôle des contenus et qui crée leur valeur. Les utilisateurs (les MyTVchainers) sont récompensés en token pour chaque vidéo regardée et partagée, ils peuvent également donner une partie de leurs tokens à leur club préféré, acheter des services auprès des web TV des clubs (abonnement, achat de vidéos exclusives, etc.) ou encore distribuer des tokens aux réalisateurs de vidéos ayant la meilleure qualité (de tournage, de sujet, etc.).Une levée de fond classique est intéressante quand on est sur une activité traditionnelle.Notre modèle basé sur la technologie blockchain et l’utilisation de tokens pour organiser des programmes de reward, garantir des preuves de vues sur des vidéos ou encore tracer et sécuriser toutes les transactions sur MyTVchain, faisait sens sur une ICO puisque qu’il y a une corrélation directe sur la valeur des tokens dans les échanges sur MyTVchain. L’ICO a donc été pour nous un choix logique et permet également d’anticiper une croissance plus ambitieuse avec des montants collectés plus importants que dans une levée de fonds classique.La mission de MyTVchain est d’aider les clubs de sport à générer plus de revenus, à augmenter leur notoriété et à accélérer la croissance du développement des chaînes de clubs de sport. Nous construisons un nouveau modèle dans lequel les clubs sportifs et les téléspectateurs négocient directement sur la blockchain, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires.MyTVchain s'articule autour de trois concepts principaux (aider les clubs de sport à financer leurs activités, leur restituer la valeur de leur contenu et générer de la croissance) qui visent à modifier leur gestion des revenus afin de passer à une nouvelle ère de création de valeur pour les communautés sportives.Notre vision est de proposer une télévision Web privée pour chaque club sportif et ancien champion basée sur un modèle freemium et permettant aux clubs sportifs d’ajouter des services pouvant être achetés aux téléspectateurs et permettant aux téléspectateurs de gagner des jetons tout en regardant et partageant des vidéos.Notre offre unique consiste à fournir un outil gratuit, facile à utiliser et rentable pour aider à financer les clubs de sport et contribuer activement à leur développement en termes de notoriété, de communauté et de revenus.MyTVchain développe une plate-forme vidéo autonome et décentralisée, dans laquelle la valeur du contenu est reconnue partout et où tous les contributeurs sont directement et efficacement incités à développer une croissance économique à long terme pour leur club.