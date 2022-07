Hub Fintech Europe, le nouvel espace pour faire rayonner les startups et les scale-ups françaises et européennes

Un lieu unique pour soutenir l’innovation en plein cœur du quartier d’affaires de Paris La Défense, et permettre aux entreprises les plus prometteuses de se développer dans les meilleures conditions.



Faire de Paris la Défense, la place de référence des fintechs européennes



Le Hub Fintech Europe a vu grand pour ses startups. Niché au sommet de la Grande Arche, ce sont 2800 m2 qui sont dédiés aux Fintech de tout horizon : néo finance, IA, Blockchain ou encore finance verte. Le lieu entend réunir le gratin de l’écosystème innovant pour les accompagner dans leur croissance et les faire rayonner à l’échelle européenne.



Architecture emblématique de la métropole parisienne, les 34ème et 35ème étages insufflent désormais un vent d’innovation et de modernité à la Grande Arche tout en respectant des enjeux environnementaux majeurs grâce à l’utilisation de matériaux bas carbone ou du réemploi pour l’ensemble du mobilier.

Le lieu propose 248 postes de travail avec un haut niveau de service associé : accès aux bureaux via son smartphone, fibre sécurisée, espaces de visioconférence, vestiaires avec douches, cuisines équipées.



Plus qu’un simple hôtel d’entreprise, le Hub Fintech Europe offre également une programmation événementielle riche.



L’ambition de réunir sous un même toit le meilleur de l’écosystème innovant en Fintech, Insurtech et RegTech est partagée par de nombreux partenaires dont l’État, la Région Île-de-France et la Société Générale.



A propos de Paris&Co

Paris&Co, agence d’innovation territoriale de Paris et de la métropole engagée dans la transformation durable de la cité, accompagne le développement et la pérennisation de solutions pour relever les défis des transitions écologique, économique et sociale. Pour cela, Paris&Co agit à plusieurs niveaux : l’incubation de startups et l’accompagnement de projets d’innovation sociale ; l’expérimentation de nouvelles solutions sur son territoire ; l’organisation d’événements nationaux ou internationaux rassemblant des opérateurs privés et publics, de toutes tailles et de tous secteurs. Paris&Co travaille ainsi en collaboration avec plus de 120 entreprises et institutions, et soutient le développement de plus de 500 startups et projets par an.

