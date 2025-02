Hero lève 50 millions d'euros en dettes auprès de Sienna Investment Managers

C'est vrai que nous avons beaucoup travaillé dans l'ombre ces derniers temps. Et ce pour déployer notre système de core banking, obtenir l'agrément..

"Disons que nous pouvons considérer que novembre et décembre 2024 étaient des soft launch pour Hero. D'ailleurs, au cours des trois dernières semaines, nous avons fait 20 % de croissance par semaine. Quant à l'investissement en dettes porté par Sienna, il s"agit d'un véritable gage de fiabilité de notre côté."

"Nous avons l'ambition d'être présents dans les principaux pays en Europe. Nous regardons ce que cela donne en Espagne et en Italie et, dès 2026, nous devrions nous déployer dans trois pays différents par an pour avoir à fin 2029, une présence dans une quinzaine de pays en Europe soit en Libre Prestation de Services soit, via l'ouverture de bureaux."

Hero, d'un point de vue business, c'est presque le scénario d'un plan qui se déroule sans accroc. Du moins de l'extérieur. "." relate Roland Jais-Nielsen, fondateur et président de Hero.Jusqu'ici, la fintech Hero ne faisait parler d'elle que pour ses successives levées de fonds.Une première en 2022 de 12,4 millions d'euros (7,7 en equity et le reste en dettes) auprès de Paua Ventures aux côtés de Rapyd ventures ainsi que d'une multitude de business angels/acteurs de la scène fintech : Guillaume Princen (Stripe), De Passorio (Adyen), Peter O'higgins (Revolut), Steve Anavi (Qonto)... La seconde en juin 2024, d'un montant de 11,3 millions d'euros menée par Valar Ventures (co-fondé par un certain Peter. Thiel).Puis, il y eut en quelque sorte le coup d'envoi officiel de l'activité avec l'obtention de son agrément en tant qu'Etablissement de paiement (fin novembre 2024).Grâce à cela, Hero s'est affranchie des prestataires de services bancaires et propose désormais, son propre compte courant professionnel ainsi que sa carte de paiement. Un agrément qui a également ouvert les portes de l'Europe à la fintech qui peut passeporter ses services de paiements dans les pays de l'UE.Après avoir déployé son propre système de core banking, Hero s'est donc lancée depuis janvier, dans son déploiement européen. Dans un premier temps, la fintech a choisi d'amorcer ses activités en Italie et en Espagne en libre prestation de services.En parallèle de son déploiement européen, Hero est aussi en train de tester sa propre solution d'IA afin de faciliter au maximum l'onboarding des clients et la prise de décision dans l'octroi des crédits. "Nous avons mis. en test à l'échelle réelle notre solution, il y a un peu plus de 8 semaines maintenant dans son application totalement aboutie permettant d'automatiser les process clients. Je pense d'ailleurs, que nous sommes aujourd'hui à une troisième génération des services bancaires professionnels et ce, en grande partie grâce à l'IA."En moyenne, il faut une minute et trente secondes sur Hero pour avoir une décision quant à l'octroi d'un crédit.Hero revendique le nombre de 10 000 entreprises clientes à son service d'octroi de crédit de trésorerie, sur des montants pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Même s'il se murmure qu'en moyenne, il s'agit de sommes beaucoup plus modestes mais récurrentes (une poignée de milliers d'euros).AL Allain