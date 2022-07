Hero lève 12,4M€ pour développer sa plateforme de paiement et de financement à destination du B2B

Startup Fintech basée à Paris, Hero a levé 12,4 millions d'euros après seulement 7 mois d'activité pour faire évoluer sa solution de paiement full-stack destinée au B2B. Paua Ventures et embedded/capital mènent le tour de table aux côtés de Rapyd Ventures. Une multitude de business angels et d'acteurs Fintech prennent part à l'opération : Guillaume Princen (Stripe), De Passorio (Adyen), Peter O'higgins (Revolut), Steve Anavi (Qonto), Fabrice Grinda (FJ labs), Barbora Winczerva (Mubadala), Perry Blacher (Augmentum), Valentine Baudouin, Josef Bovet (Tiller) et Joan Burkovic (Bankin').



« Hero a commencé en tant que tiers de confiance sur des transactions B2B, en assumant les risques financiers des deux contreparties tout en les aidant à optimiser leurs flux de trésorerie. Nous avons rapidement réalisé que réduire l’ensemble des coûts liés à une transaction exigeait également un moteur de scoring propriétaire, la centralisation des canaux de vente et des méthodes de paiement et une plus grande automatisation. Nous avons construit Hero autour de cette vision holistique » déclare Roland Jais Nielsen, fondateur de Hero ayant fait ses armes dans les domaines de la Fintech et du commerce B2B. Dans sa précédente entreprise, il a identifié le besoin d'une plateforme de paiement simple, intégrant des solutions de financement de court terme, destinée aux entreprises de commerce BtoB en forte croissance.



Pour mener à bien cette mission, Roland a réuni une équipe expérimentée d'experts Fintech et paiement, issus entre autres de sociétés telles qu'Alma, Natixis, et Dalenys.



Dynamiser les paiements B2B



Alors que les Fintechs se spécialisent généralement dans une seule verticale de la chaîne de paiement, Hero construit une plateforme de paiement intégrée horizontalement, gérant les deux côtés d'une transaction : procure-to-pay pour les clients et order-to-cash pour les fournisseurs. Si l'affacturage est monnaie courante pour les grandes entreprises, Hero a apporté au reste du marché :

1. Un accès au crédit transparent et fluide afin d'obtenir instantanément des conditions de financement grâce à un moteur risques propriétaire.

2. Une solution adaptée aux PME, toujours mal desservies par les banques traditionnelles. Hero gère tous les canaux de vente (hors ligne, en ligne, en magasin) et tous les types de paiement (virements bancaires, cartes de crédit, factures, e-commerce) pour toute taille d'entreprise.

3. Une Intégration avec les logiciels B2B tiers (ERP, Marketplace, outils de comptabilité...).



« Hero se distingue des autres acteurs du secteur en rendant les paiements dans le commerce B2B hors ligne aussi fluide qu'une expérience de paiement B2C en ligne, tout en proposant une offre de crédit court terme adossée au paiement. Une multitude d'intégrations dans les outils de vente, d'ERP et de comptabilité les plus utilisés dans le commerce B2B ont contribué à une adoption rapide. C'est pourquoi, après seulement sept mois d'existence, Hero a réussi à intégrer plus de 200 marchands, à prendre en charge plus de 10 000 paiements et à connaître une croissance impressionnante de 30% d'un mois sur l'autre » a commenté Georg Stockinger, Partner de Paua Ventures, un fonds d'investissement berlinois de premier plan dans le domaine de la technologie B2B.



« Nous croyons en la vision de Roland et considérons que Hero est bien positionné pour soutenir le segment des PME (chroniquement mal desservi) avec une solution de paiement et de crédit complète conçue pour servir de manière transparente le commerce omnicanal » a ajouté Harsh Govil, Principal chez embedded/capital.



À propos de Hero, la plateforme de paiement et de financement B2B

Hero offre une solution full-stack destinée au B2B, en proposant des solutions allant du paiement à l'encaissement, adossées à un financement instantané.



À propos de Paua

Paua Ventures est un fonds de capital-risque spécialisé dans la tech en B2B qui investit dans des fondateurs engagés dans la résolution de problèmes complexes à l'aide de technologies évolutives. Fondée en 2010 à Berlin, Paua est l'un des principaux investisseurs européens en phase d'amorçage, spécialisé dans le SaaS B2B, les logiciels d'entreprise et la Deep Tech. Paua a investi dans plus de 35 startups et compte dans son portefeuille des entreprises à succès telles que Stripe, Pipedrive, Wandelbots et Detectify.



À propos de embedded/capital

embedded/capital est une société de capital-risque spécialisée dans les fintech, basée à Berlin. Fondée par les pionniers européens des Fintechs de Finleap, la société combine son expertise approfondie du domaine et des opérations à un réseau inégalé de services financiers. embedded/capital est soutenu par des entrepreneurs Tech de renommée mondiale, par des vétérans du secteur, ainsi que par des investisseurs institutionnels et des capital-risqueurs de premier plan.