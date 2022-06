Hélène Diouf-Kuttruf nommée Directrice Générale Finance de BUT

Diplômée de l’Université Paris XII en économie, puis Paris Marne la Vallée en politiques économiques et titulaire d’un Executive MBA franco-allemand de ESSEX et Mannheim Business School, Hélène démarre son parcours en 2006 au sein de la Direction financière de l’entreprise Capgemini où elle occupe plusieurs postes de contrôle de gestion en France et en Allemagne avant de prendre en 2011 la Direction financière de la Suisse, pour porter les projets stratégiques de la Finance ainsi que plusieurs acquisitions et intégrations. En 2014, elle rejoint la Direction du Risk management gérant la fonction Financial Services pour le Groupe, fonction qu’elle occupe pendant 4 ans avant d’être nommée en 2018 Risk Manager de la France. Hélène était depuis Décembre 2020, Directrice Financière de la zone Nordique et membre du Comité exécutif.



Désormais à la tête de la Finance de BUT, Hélène Diouf-Kuttruf aura pour mission de mettre en œuvre un pilotage financier en adéquation avec les orientations stratégiques de l’enseigne qui entre dans une nouvelle phase décisive ainsi que la supervision des achats généraux.



« Je suis heureux d’accueillir Hélène Diouf-Kuttruf au sein de l’enseigne, son parcours et son excellence dans le domaine financier sont des atouts indéniables. En cette année charnière, notre ambition en intégrant ce profil riche et complémentaire pour notre marché, est de pouvoir bénéficier d’une vision singulière et d’initiatives qui stimuleront notre plan stratégique, tant dans son développement que dans son exécution ». Alexandre Falck, Président-Directeur Général de BUT.



« Je suis fière d’intégrer cette enseigne dont je mesure la capacité d’accélération à relever les défis les plus ambitieux. Ensemble, nous continuerons de faire évoluer cette belle marque qui depuis 50 ans a toujours su s’adapter aux besoins de ses clients. J’aurai à cœur de construire de nouveaux leviers de performance pour une croissance maîtrisée et partagée de tous ». Hélène Diouf-Kuttruf, Directrice Générale Finance



À propos de BUT

BUT, une enseigne experte et innovante

Depuis 50 ans, BUT poursuit son développement et ne cesse de conforter sa position de 1er réseau d’équipement de la maison avec plus de 320 magasins. Acteur omnicanal de référence et de proximité de la distribution des biens d’équipement de la maison avec plus de 155 millions de visites par an dont 120 millions online, BUT continue de développer ses différents canaux de distribution physique et digitaux. De la cuisine au salon ou à la chambre, de la décoration à l’électroménager, BUT s’attache, avec ses fournisseurs et son studio de design et style à renouveler l’offre produits pour répondre aux envies, aux besoins et aux budgets de chacun. BUT, qui compte plus de 9 000 collaborateurs fortement engagés, tisse depuis toujours des liens particuliers avec ses clients. L’enseigne a su combiner le meilleur de la vente au détail physique et en ligne pour enrichir son expérience client. Ses récompenses « N°1 du conseil en literie en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 », « Meilleur cuisiniste 2022 » pour la 5ème année consécutive » et pour la 3ème fois « Meilleure enseigne d’ameublement 2022 » en sont l’illustration.