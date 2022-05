Harlay Avocats conseille Engine Gaming and Media Inc. lors de la cession d’Eden Games

Animoca Brands, l’un des leaders mondiaux des jeux videos fondés sur la blockchain et les NFTs, vient de réaliser l’acquisition d'Eden Games auprès notamment d’Engine Gaming and Media, Inc.



Eden Games, fondé en 1998 à Lyon, possède une solide expérience dans le développement de jeux de course primés sur les plateformes mobiles, consoles et PC, notamment Need for Speed : Porsche Unleashed, F1® Mobile Racing, et les franchises Gear.Club, Test Drive, et V-Rally.



Eden Games a ainsi vendu plus de 13 millions de jeux et téléchargé plus de 60 millions d'apps dans le monde. Eden Games a par ailleurs de multiples partenariats avec plus de 30 marques établies dans l'industrie automobile, dont BMW, Bugatti, Porsche, Lotus, Pagani et bien d'autres.



Animoca Brands, lauréate du Deloitte Tech Fast et classée par le Financial Times dans la liste Asia Pacific 2021 des entreprises à forte croissance, s'appuiera sur l'expertise et les capacités d'Eden Games pour travailler sur des titres existants et nouveaux dans l'écosystème REVV Motorsport et pour mettre sur le marché une série de nouveaux jeux de course basés sur la blockchain. Il s’agit d’une prochaine étape pour Eden Games qui est prêt à s’aventurer vers de nouvelles frontières telles que le Web3.



Animoca Brands est propriétaire de nombreux blockbusters dont The Sandbox, metavers à succès dans lequel des dizaines de grandes marques ont investi (y compris adidas, Warner Music, Gucci, Carrefour, etc.) par le biais de l’acquisition de parcelles de terrains représentées par des NFTs. Ayant levé 359 millions de dollars en début d’année, Animoca Brands accélère encore ses investissements et acquisitions.



Olivier Cognard (Associé) a assisté Engine Gaming and Media Inc., le principal actionnaire d’Eden Games dans le cadre de cette nouvelle opération. Engine Gaming and Media, Inc. (NASDAQ : GAME) (TSX-V : GAME) offre des expériences de jeu de premier ordre dans le domaine des sports sociaux, ainsi que des services d'analyse de données, de marketing, de publicité et de propriété intellectuelle.



A propos de HARLAY AVOCATS : Harlay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à dimension internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Harlay Avocats s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en France qu’à l’étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et exceptionnelles). L’équipe corporate de Harlay Avocats co-dirigée par Marie-Laure de Cordovez, Olivier Cognard et Thibault Chareton intervient tout particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions Acquisitions.

