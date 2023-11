HSBC, première banque à proposer la tokenisation de lingot d'or

" En tant que l'un des premiers utilisateurs de la DLT, nous sommes heureux de renforcer notre position de leader sur le marché de l'or en tokenisant l'or physique. Ainsi, nous poursuivons notre rôle de bâtisseur dans l'implémentation de nouvelles infrastructures dans le marché des capitaux " relate Richard Bibbey, HSBC’s Global Head of FX, EM rates and Commodities. L'approche de HSBC en matière de tokenisation de l'or génère une représentation numérique autorisée des avoirs en or physique des clients, qui est intégrée à l'infrastructure opérationnelle de HSBC, y compris HSBC Evolve. Cette représentation numérique permet aux clients de voir leurs transactions et positions en or tokenisées qui correspondent à leurs avoirs physiques, ce qui permet aux investisseurs de suivre de manière automatisée et donc plus efficace et plus rentable l'or qui leur a été alloué ou non. Cette approche permet d'attribuer automatiquement les barres d'or qui répondent aux critères des investisseurs et de les transformer en jetons. Alors que les lingots d'or de loco London sont de 400 onces troy, un jeton sur la plateforme de tokenisation de l'or de HSBC équivaut à 0,001 once troy. A terme, cela pourrait permettre le fractionnement des lingots d'or loco London et l'investissement direct par les investisseurs particuliers, en fonction de la juridiction et du cadre réglementaire de l'endroit où l'investisseur particulier est basé. L'approche de HSBC en matière de tokenisation de l'or complète HSBC Orion, la plateforme existante de la banque pour l'émission et le stockage d'actifs numériques natifs, tels que les obligations numériques. "La tokenisation de l'or physique représente une nouvelle avancée dans la stratégie globale de HSBC en matière d'actifs numériques. Outre la demande d'actifs numériques natifs, nous constatons un appétit pour les solutions de tokenisation qui peuvent maintenir un lien avec des cas d'utilisation spécifiques dans le monde réel, tels que l'or. Notre approche de la tokenisation de l'or complète HSBC Orion et s'inscrit dans notre engagement à créer un ensemble de capacités d'actifs numériques de premier plan pour répondre au mieux aux besoins de nos clients" explique John O’Neill, Global Head of Digital Assets Strategy, Markets and Securities Services, HSBC, Rappelons que HSBC est l'un des plus grands dépositaires de métaux précieux au monde et l'un des quatre compensateurs du marché de l'or de Londres, où, selon la London Bullion Market Association (LBMA), plus de 20 millions d'onces d'or sont compensées chaque jour sur une base nette.

