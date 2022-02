Guillaume Heintz CEO et Co-fondateur de DOLEAD

La start-up française DOLEAD annonce atteindre la rentabilité au cours du dernier trimestre 2021.



Pouvez-vous nous présenter la start-up DOLEAD et ses spécificités ?



DOLEAD est spécialiste de la génération de leads intentionnistes, secteur sur lequel l'entreprise est active depuis 2016. Nous proposons ainsi à nos clients des campagnes de paid marketing différenciées efficaces grâce à des outils technologiques développés en interne qui nous permettent d’intervenir à toutes les étapes de la qualification (Ads, Landing Page, Intégration au CRM). A partir d’un haut niveau d’automatisation et de personnification des campagnes, nous parvenons à identifier très finement les personnes qui manifestent, via le remplissage de questionnaire, un intérêt ou une intention d’achat pour un produit ou un service. En cela, le modèle de Dolead s’inscrit en totale opposition aux pratiques de démarchage sauvage qui consistent à appeler des personnes qui n'ont formulé aucune demande, encore trop souvent à l’œuvre aujourd’hui.



DOLEAD est aujourd’hui considéré comme l’un des principaux acteurs du MarTech en Europe, tout en menant une stratégie de développement déjà récompensée sur le territoire américain. L'entreprise a d'ailleurs enregistré une année 2021 exceptionnelle, avec comme point d’orgue un quatrième trimestre historique, durant lequel l’entreprise a atteint la rentabilité. Surtout, DOLEAD peut se targuer d’une croissance cinq fois supérieure à celle des autres acteurs du marché sur la même période, en s'appuyant sur sa démarche pro-active et sa stratégie responsable à toutes les étapes de la qualification.



Le marché du lead est aujourd'hui très concurrentiel. Comment Dolead réussit-il à se différencier et à performer ?



Plusieurs aspects de notre stratégie sont à l'origine de nos bonnes performances. Tout d'abord le développement de DOLEAD à l’international (60 % de nos revenus sont fait hors de France, nous avons ouvert 5 nouveaux marchés internationaux en 2021), qui a boosté notre croissance. Par ailleurs, nous continuons de développer une culture d'entreprise affirmée autour de deux piliers qui se nourrissent mutuellement : l'international et le distanciel. Ainsi en 2021, 70% de notre activité s’est faite en distanciel et 80% des nouveaux postes ont été proposés en télétravail complet. Ce qui ne nous empêche pas d’organiser chaque mois des événements à Paris et à Boston en présentiel pour créer du lien avec nos équipes.



Enfin, et c'est notre point de différenciation principal avec la concurrence, nous nous appuyons sur le développement régulier d'outils technologiques propriétaires pour produire des leads toujours plus qualifiés. Par exemple en 2021, nous avons développé une nouvelle approche automatisée de la création qui nous permet de produire plus 1 000 productions par mois. Nous avons également ajouté plus de 180 sources à notre datalake pour des analyses toujours plus précises. Et nous avons organisé en interne pas moins de 3 hackatons pour imaginer de nouvelles solutions clients.



Comment voyez-vous le marché du lead évoluer ?



Les prochains mois vont représenter un tournant pour le marché : celui du point de bascule vers l’externalisation par les entreprises de leur génération de leads. En 2022, pour la première fois, ce marché externe devrait dépasser celui de l’interne. La raison est simple: à mesure que les canaux publicitaires online se multiplient et se complexifient (hier Google Ads, Facebook Ads et aujourd'hui TikTok Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads,...), les équipes marketing sont confrontés à trois défis : recruter et retenir des d’experts de haut niveau parmi un pool de talents restreint ; s’appuyer sur des outils technologiques de pointe pour obtenir la meilleure conversion et expérience utilisateur ; et intégrer ces équipes et cette technologie dans un parcours online to offline au sein de leur organisation souvent silotée.



Les équipes marketing donnent donc de plus en plus de poids à l’externalisation de leur croissance et cherchent donc à s’attribuer les compétences de partenaires qui sont capables de fournir des volumes de leads importants, en se basant sur des technologies multi-canal, innovantes et scalables, et qui portent une attention particulière à la qualité des leads générés, en ayant pris conscience de l’importance d’une approche responsable de notre métier.



Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de DOLEAD à plus ou moins long terme ?



Ces évolutions inévitables offrent de très belles perspectives à Dolead. D’autant que nous prévoyons que le marché du lead marketing externe, estimé à 200Mds$ en 2024, ne se consolide, à moyen terme, qu’autour de quelques acteurs qui, comme Dolead, sont capables d'une approche technologique et éthique de la génération de Lead. Nous avons donc une réelle ambition pour l’année 2022 et toutes celles à venir pour Dolead : celle de rejoindre le top 10 de la génération de leads au niveau mondial.



Pour cela, Dolead va continuer à développer ses technologies omni-canal qui ont fait sa réputation et qui lui permettent aujourd’hui de générer un haut volume de lead, tout en assurant leur qualité. Toutes ces innovations ont bien sûr comme objectif d’être mises au service d’une approche toujours plus éthique, responsable et respectueuse du lead marketing, mais aussi de faire cesser la pratique regrettable et dangereuse d’un emailing massif non qualifié encore trop courant. Pour Dolead, l’innovation technologique est bien un outil au service de sa différenciation responsable et de la qualité des leads générés pour ses clients.











