Grégoire Cléry rejoint Libeo, leader européen des paiements entre entreprises, en tant que Directeur du marché Expertise Comptable

Utilisée par près de 150 000 entreprises, Libeo promeut désormais les avantages de sa plateforme auprès des experts comptables. Pour développer cette approche, Libeo annonce aujourd’hui la nomination de Grégoire Cléry au poste de Directeur du marché Expertise Comptable. A la tête d’une équipe dédiée, sa mission principale est de développer l’utilisation de Libeo auprès des 20 000 professionnels en France. Il les accompagnera dans la mise en œuvre des évolutions technologiques et humaines qui transforment le métier d’expert comptable aujourd’hui : refonte des modèles économiques traditionnels, transformation de la relation clients, mise en place de la facture électronique … Ce dernier point est par ailleurs un axe fort sur lequel Libeo entend se positionner comme un acteur clef, grâce notamment à son partenariat annoncé il y a quelques semaines avec Docaposte.



Grégoire Cléry a commencé sa carrière au sein de groupes médias avant de se lancer dans le conseil. Il se spécialise dans l’accompagnement des entreprises à la conduite du changement. Après de multiples missions - longues - (chez Deloitte, In Extenso), il se spécialise dans la transformation digitale des métiers de la finance, de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, avant de rejoindre Libeo.



« Nous sommes heureux d’accueillir Grégoire, et sommes convaincus qu’il saura assurer la bonne réalisation des objectifs stratégiques de Libeo auprès de la cible très spécifique des experts-comptables, que nous accompagnons au quotidien dans leur transformation métier. Ses différentes expériences vont beaucoup nous apporter pour affirmer et faire croître notre position de leader des paiements entre entreprises », se réjouit Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo.



« Je suis ravi de rejoindre Libeo et d'accompagner les équipes dans ce magnifique défi. Libeo est une solution technologique éprouvée, qui permet aux cabinets d’atteindre un triple objectif : apporter de la proactivité à leurs clients en sécurisant la mission de délégation de paiement dans un contexte de fraudes aux paiement accrues, trouver un outil se connectant très facilement à leurs outils de production existants et ne nécessitant aucune formation lourde, recruter et retenir des talents en mettant fin aux tâches rébarbatives liées aux factures. » conclut Grégoire.



Libeo est une communauté d'entreprises permettant aux dirigeants de TPE-PME, directeurs financiers et experts-comptables de centraliser leurs factures, payer et se faire payer de manière simple, en un clic et sans IBAN, sans avoir à se connecter à leur banque. La solution rassemble 150 000 entreprises, se synchronise avec tous les logiciels comptables et toutes les banques du marché.

