GoCardless : la fintech britannique annonce une croissance de 69 % de son CA en France

En France, la croissance a été tirée par une traction importante des secteurs de l’énergie, de l’assurance et des services aux entreprises. L’exercice a également été marqué par de nombreuses nouvelles signatures et des renouvellements avec des clients comme le centaure Aircall spécialisé dans la téléphonie mobile ou encore l’association humanitaire SOS Méditerranée.



Plus globalement, GoCardless France a pu jouer d’une plus grande expérience sur son marché : cela a servi de levier pour aller chercher des clients de plus en plus matures qui peuvent s’appuyer sur une équipe élargie pour les accompagner.



Ainsi, cette année GoCardless France a doublé ses équipes customer success et sales et recruté un Director of Partnerships International. Aujourd’hui, GoCardless France compte 50 collaborateurs (contre 30 sur le précédent exercice) engagés à faire de la France la tête de pont du développement européen de GoCardless.



La promotion d’Alexandra Chiaramonti au poste de Managing Director International de GoCardless intervenue en octobre 2024 témoigne fortement de cet engagement et reflète le rôle central de l’Europe dans le développement international de GoCardless. Le bureau parisien est le hub des opérations européennes de GoCardless, d’où elle couvre d’ailleurs l’Espagne – qui continue de progresser fortement (+ 25% en 2024), l’Italie et l’Allemagne.



Par ailleurs, la fintech a élargi ses canaux indirects, en étendant ses relations stratégiques avec des partenaires clés tels que Xero, Sage et Quickbooks, et en signant de nouveaux partenaires tels que Celigo. L’entreprise a également connu le succès avec GoCardless Embed – la solution en marque blanche de la fintech qui permet aux prestataires de services de paiement d’intégrer le réseau mondial de paiement bancaire de GoCardless dans leur plateforme à travers une API unique – avec de nouveaux clients Ecommpay et UNIPaaS. Cette stratégie partenariale a un avantage commercial majeur pour la fintech : elle lui permet d’étendre sa portée et de se lancer rapidement sur de nouveaux marchés par l’intermédiaire d’autres acteurs, au lieu de s’engager dans des ventes directes pour acquérir chaque nouveau client.



Vers la rentabilité



Au cours du dernier trimestre de l’exercice 2023, GoCardless avait entrepris une série de mesures de réduction des coûts pour accélérer le chemin vers sa rentabilité. Ces mesures, combinées à la croissance du chiffre d’affaires, ont permis au groupe de diminuer ses pertes nettes de 55 % en glissement annuel, passant de 78,0M GBP sur l’exercice 2023 à 35,1M GBP pour l’exercice 2024.



Un élan continu en 2025



Au cours des premiers mois de l’exercice fiscal 2025 (juillet 2024 – juin 2025), GoCardless a, entre autres jalons :

● ajouté Airwallex à sa liste de clients GoCardless Embed.

● lancé l’application GoCardless pour Salesforce sur l’AppExchange de Salesforce.



Notamment, en septembre 2024, GoCardless a finalisé l’acquisition de Sentenial Ltd, opérant sous la marque Nuapay, auprès d’EML Payments Limited. Cette acquisition permettra à la fintech d’élargir considérablement son offre de canaux indirects et d’accélérer le déploiement de nouvelles capacités qui permettront aux clients d’envoyer et de collecter de l’argent par l’intermédiaire de GoCardless.