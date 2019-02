Gide, partenaire du Paris Blockchain Week Summit

Cet évènement se déroulera dans le cadre de la première édition de la Paris Blockchain Week, qui réunira la semaine du 13 avril 2019, l’écosystème mondial de la blockchain et des crypto-actifs. Le Paris Blockchain Week Summit (PBWS) sera organisé à Station F autour de 3.000 professionnels français et internationaux et 60 conférenciers de premier plan. Gide 255 aura le plaisir d’organiser et de contribuer aux débats organisés sur le thème de la régulation du secteur, l’un des trois thèmes principaux du sommet.



Mettre en valeur le cadre offert par la France aussi bien en termes réglementaire que d'écosystème est au cœur de l'ambition du sommet. Durant deux jours, à Station F, se succéderont des intervenants d’envergure internationale issus des principales entreprises et organisations de la blockchain et des crypto-actifs. L'évènement, dont le discours d’ouverture sera prononcé par Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances, s'articulera autour de trois thématiques principales : la technologie, la régulation et l'investissement.



"Cet évènement inédit vise notamment à promouvoir le rôle pionnier qu’a joué la France en matière de régulation du secteur. Dans le cadre de l’européanisation en cours des débats réglementaires, il est important pour les acteurs de continuer à être force de propositions de manière à garantir le développement durable des activités liées à la blockchain et/ou aux crypto-actifs. Par ailleurs, cet évènement s’inscrit pleinement dans le cadre de l’accompagnement que Gide 255 propose aux entreprises qu’il s’agisse d’accompagnement stratégique, de la structuration d’une démarche réglementaire ou de conseil juridique », déclare Franck Guiader, directeur de Gide 255.



Autour des questions de régulation, les membres de l’équipe Gide 255 animeront et interviendront lors de différentes tables rondes, quelques semaines après le vote attendu du projet de loi PACTE[1]. Le cadre réglementaire français pour les crypto-actifs, l'avenir des security tokens ou encore le besoin de coopération internationale en matière réglementaire seront au cœur des débats.



Parmi les orateurs attendus, nous pouvons citer :

• Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances français

• Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'Etat au Numérique

• Pascal Gauthier, président de Ledger

• Dominik Schiener, cofondateur d'IOTA

• Arthur Breitman, Cofondateur de Tezos

• Eva Kaili, Députée européenne

• Kat Borlongan, Directrice de la French Tech



[1] Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).



A propos de Gide 255

Gide a mis en place une équipe dédiée à l’accompagnement stratégique, la structuration juridique et à la prospective réglementaire pour toutes les problématiques de transformation numérique de ses clients. Dirigée par Franck Guiader, accompagné de Jennifer D’hoir et de Matthieu Lucchesi, experts en matière de régulation, d'innovation et de stratégie, cette équipe a pour ambition d’offrir à ses clients un conseil « augmenté » sur l’évolution des modèles d'affaires et des nouveaux comportements profondément impactés par la transformation numérique. L'objectif est également de proposer une offre de premier plan pour accompagner l'évolution du cadre juridique et réglementaire français, européen et international en cours et à venir.

L'offre Gide 255 couvre notamment les enjeux grandissants de la blockchain, des ICOs, de l'intelligence artificielle, de la robotisation et des différents aspects du traitement des données.

Le savoir-faire reconnu de l’ensemble des équipes du cabinet Gide en matière de droit des affaires combiné à l’expérience pointue d’experts rompus à l’ensemble des enjeux liés à la transformation digitale, permet ainsi au cabinet d’offrir à ses clients un outil unique d’aide à la prise de décision dans un contexte bouleversé par l’avènement de technologies avancées.

gide.com

gide255.com



A propos du Paris Blockchain Week Summit

Une conférence internationale spécialisée sur les enjeux technologiques et de régulation autour des crypto-actifs et des technologies blockchain. L'évènement se tiendra à Paris à Station F les 16 et 17 avril 2019 et regroupera 3.000 professionnels et une centaine d'intervenants internationaux. parisblockchainweeksummit.com/