GP Bullhound dévoile le Top 10 des tendances Tech pour 2018

Pour la 11ème année consécutive, GP Bullhound décrypte les tendances Tech qui modèleront le monde de demain.



Le Machine Learning au service de la traduction

Les ordinateurs, grâce au Machine Learning, vont continuer à améliorer leur capacité de compréhension du langage et ainsi mieux appréhender leur environnement. Par ailleurs, les applications de réalité augmentée deviendront de plus en plus courantes tout en perfectionnant leur capacité à reconnaitre, comprendre et traduire n’importe quelle langue.



2018 : la mort de l’email…

La société britannique prédit également que le lieu de travail sera profondément transformé. L’utilisation de la messagerie instantanée augmentera de manière significative pour les collaborateurs tandis que l’utilisation des emails devrait ralentir de 1,7% aux Etats-Unis en 2018.



… et l’apparition d’une industrie 4.0

En ce qui concerne l’industrie, les salariés assisteront à l’essor de nouvelles technologies améliorant considérablement leur efficacité et leur productivité. Cela mènera à la montée en puissance des usines connectées et aboutira à une industrie 4.0 à part entière.



Le retour en force des suites logicielles

Le rapport annonce le retour en force des suites logicielles. La croissance et l'adoption du cloud computing "à la demande" a conduit à un marché d'applications logicielles de plus en plus fragmenté, encombrant le marché pour les utilisateurs. GP Bullhound prédit un retour d’intérêt et d’investissements pour des solutions intégrées sur les grandes plateformes IT, en particulier dans les domaines des ressources humaines et du marketing.



Vers une décentralisation des talents

En 2018, nous assisterons à une décentralisation des pôles technologiques internationaux. Dans la Silicon Valley par exemple, les coûts deviennent exorbitants et les salaires démesurés. Les startups vont commencer à déménager et à rechercher des talents aussi bien aux Etats-Unis qu’à l’étranger. Grâce aux nouvelles technologies, il est de plus en plus facile de travailler aux quatre coins du monde.



Le mobile l’emporte sur la TV en Chine

GP Bullhound confirme que l’Asie connaîtra des développements majeurs. En Chine, le mobile va prendre le pas sur la télévision. Le pays a jusqu’ici mené son économie autour du « mobile first » et cela continuera à croître. En effet, 2018 sera la première année où le temps passé sur les téléphones portables dépassera celui passé devant la télévision.



Cyber-sécurité : la protection des consommateurs avant tout

GP Bullhound démontre la prévalence des préoccupations des consommateurs quant à la cybersécurité. A l’heure actuelle, les ménages n’ont jamais été aussi connectés et exposés. Les fuites de données récentes ont pointé l’importance d’améliorer la cybersécurité aussi bien pour les consommateurs que pour les agences gouvernementales.



Autres tendances long terme décrites par GP Bullhound :

- Les géants de la tech mondiale dans le viseur des politiques

- L’essor de la Blockchain et des ICO

- La réalité augmentée



À propos de GP Bullhound

GP Bullhound est une banque d’affaires et de conseil spécialisée dans les technologies. Fondée en 1999, l'entreprise a aujourd’hui des bureaux à Londres, San Francisco, Stockholm, Berlin, Manchester, Paris, Hong Kong et Madrid.

gpbullhound.com