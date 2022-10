GOin, la société d’asset management spécialiste des stratégies diversifiées en crypto-actifs, élargit sa gamme de services et lance une offre dédiée aux CGP GOin, pionnière de l’investissement diversifié en crypto-actifs, enrichit sa gamme de services en lançant une nouvelle offre exclusivement dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP).

De la même façon que pour les investissements traditionnels, les professionnels du patrimoine doivent conseiller leurs clients pour leur permettre d’investir sereinement dans l’industrie de la blockchain et des crypto-actifs. Cette nouvelle offre de GOin a pour objectif de rendre le marché des crypto-actifs accessible aux CGP et à leurs clients.



Une offre d'investissements diversifiés visant une performance long terme



En réponse aux attentes des acteurs traditionnels, GOin propose des mandats de gestion personnalisés à partir de 10 000 euros, adaptés aux objectifs d’investissement de chacun. La tarification est compétitive, l’offre étant associée à des frais de gestion semblables à ceux de la finance traditionnelle. La société d’asset management vise la valorisation du capital dans la durée.



Un acteur régulé au service des CGP



GOin est enregistrée auprès de l’AMF, sur avis favorable de l’ACPR, en qualité de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) pour les services de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers, achat-vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal et échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques. Ces services lui permettent de proposer des mandats de gestion et des stratégies sur-mesure couvrant un large spectre d’investissement de plus de 60 crypto-actifs.



Finance traditionnelle et crypto-actifs : GOin s’approprie le meilleur des 2 mondes



Présente sur les marchés depuis 2018, GOin se différencie des autres acteurs du secteur par son histoire, son expertise et sa culture des marchés traditionnels. GOin en a fait un atout concurrentiel fort en développant une offre conforme aux exigences des investisseurs traditionnels et reposant sur une infrastructure innovante.



Tangi Le Calvez, CEO & fondateur de GOin déclare « Notre offre à destination des CGP permet de répondre à une demande croissante pour des solutions d’investissements en crypto-actifs. GOin est en capacité de répondre à toutes les problématiques de façon complète et adaptée et propose des allocations d’actifs cohérentes avec les intérêts de chacun. À notre connaissance, l’offre GOin est actuellement la plus complète du marché. »



Emmanuel Levi-Valensi, CTO & fondateur de GOin ajoute « Nous avons développé une infrastructure innovante transposant dans l’univers des crypto-actifs les standards de la conformité et du reporting appliqués à la finance traditionnelle. L’innovation technologique et la sécurité sont au cœur de notre activité et de nos engagements. »



Marion Kurzawa, Head of Compliance de GOin indique « Nous croyons que la régulation est un enjeu primordial pour le développement des crypto-actifs. Nous sommes convaincus qu'apporter les meilleures pratiques pour une conformité robuste améliore la qualité de la relation avec nos partenaires et clients. »



A propos de GOin

Depuis 2018, GOin, société d’asset management spécialiste des stratégies diversifiées en crypto-actifs, rend l’investissement dans les actifs numériques accessible aux investisseurs traditionnels et propose à ses clients de diversifier leurs investissements sur une sélection personnalisée de crypto-actifs couvrant toutes les technologies et applications de la blockchain : crypto-monnaies, DeFi, NFT, gaming, places de marché…



GOin est régulée par l’AMF et l’ACPR en sa qualité de Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN numéro E2022-053).

goin-invest.com



