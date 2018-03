Fusions et acquisitions : le tandem Deloitte - In Extenso occupe une place stratégique dans les classements

Fort d'une réelle complémentarité, le tandem Deloitte - In Extenso adresse tout le marché et accompagne les TPE/PME comme les multinationales dans leurs opérations de fusion et acquisition. Complétant de nombreux deals small et mid-cap, la prédominance du conseil en M&A de Deloitte - In Extenso est validée par le volume d'opérations menées. Acteur de référence sur le secteur, Deloitte - In Extenso se caractérise comme étant le trait d'union permettant notamment aux ETI d'être présentées aux grands groupes comme aux plus petites structures selon la nature de l'opération envisagée.

- N°1 des conseils M&A Small-Cap en France en 2017, en nombre d'opérations - L'Agefi

- N°1 des conseils M&A Smid-Cap et N°2 des conseils M&A en France en 2017, en nombre d'opérations - Magazine des Affaires

- N°1 sur les opérations de M&A corporate (48 opérations) - CFNews

- N°3 des conseils M&A en France, en nombre d’opérations en 2017 (80) et N°2 des conseils en M&A en France, en nombre d’opérations cumulées sur 2015, 2016 et 2017 (216) - Fusions-Acquisitions Magazine

- N°5 des conseils M&A Small-Cap (transactions jusqu’à 50 M$) et N°6 des conseils M&A Mid-Cap (transactions jusqu’à 500 M$) en France en 2017, en nombre d’opérations - Thomson Reuters

- N°5 des opérations M&A en Europe en 2017 (227) - Mergermarket



" L'année 2017 s'est montrée particulièrement dense pour le marché des fusions et acquisitions, et nous avons d'ores et déjà entamé une année 2018 toute aussi dynamique ! Dans un écosystème européen florissant, la France s'est montrée particulièrement active : la valeur totale des opérations impliquant des organisations tricolores a crû de 33,7% en un an. Les bons résultats enregistrés par les équipes Deloitte - In Extenso s'inscrivent dans cette courbe de croissance positive ", résume Vincent Batlle, Associé Financial Advisory, responsable du pôle Transactions et membre du comité exécutif de Deloitte France.



" Nous enregistrons en 2017 un total de 80 opérations ce qui atteste de notre poids sur le marché en volume. Ces classements viennent valider notre collaboration Deloitte - In Extenso et la qualité du travail fourni par nos équipes dans l'accompagnement des entreprises, et ce quels que soient leur secteur et leur taille ", poursuit Charles Bédier, Associé Financial Advisory responsable M&A chez Deloitte.



" Deloitte - In Extenso Finance & Transmission a bouclé une année 2016 particulièrement dynamique. Dans un tel contexte, nous avons pour ambition de maintenir notre activité en 2017 avec un volume de 70 transactions environ sur l'année à venir ", résume Charles Bédier, Associé Financial Advisory responsable M&A chez Deloitte.

De l'Hexagone vers l'Europe



Entre 2016 et 2017, les opérations d'accompagnement des PME dans des opérations internationales de cession ou d'acquisition ont considérablement augmenté. L'année passée, le groupe enregistrait en effet 7 opérations transfrontalières contre 2 en 2016.



Cette dynamique s'appuie sur la mise en place d'un réseau européen dédié exclusivement aux PME. Ce réseau fédère les équipes " finance et transmission " de Deloitte en France, Belgique, Luxembourg, Norvège, Danemark, Autriche, Italie, Espagne et Roumanie ; et s'appuie sur une plateforme digitale dédiée, pour offrir toujours plus d'opportunités aux entreprises engagées dans une opération de cession ou d'acquisition.



" Destinée à des entreprises petites ou moyennes gérées par des patrons propriétaires comme à des entreprises de taille plus conséquente, la stratégie européenne menée par Deloitte - In Extenso vise à élargir les perspectives et maximiser les synergies économiques possibles pour nos clients ", analyse Marc Sabaté, Directeur Général d'In Extenso Finance & Transmission.



" En 2018, nous souhaitons poursuivre notre extension géographique et le développement de nos métiers. La consolidation des marchés et l'internationalisation des acteurs sont autant de facteurs encourageant notre démarche. La transmission d'entreprises familiales est aussi au cœur de nos attentions : accusant un fort retard face à ses voisins allemands par exemple, le marché français présente une réelle marge de progression en la matière ", conclut Christophe Estivin, Président d'In Extenso Finance & Transmission.



