Freshfields nomme quatre nouveaux counsel à Paris

Petya Katsarska, Counsel, Droit de la concurrence

Petya conseille des sociétés françaises et internationales dans tous les domaines du droit français et européen de la concurrence : contrôle des concentrations, ententes, abus de position dominante, aides d’Etat, actions en dommages et intérêts. Elle a également développé une importante expérience en matière de contrôle des investissements étrangers. Son activité couvre à la fois le conseil et le contentieux devant les autorités et juridictions françaises et européennes, dans de multiples secteurs.



Arnaud Mouton, Counsel, Corporate

Arnaud intervient régulièrement dans le cadre des opérations de fusions et acquisitions concernant aussi bien des sociétés cotées que non cotées, ainsi que sur les problématiques liées à la gouvernance d’entreprise. Il intervient aussi sur des opérations d’émission de capital pour des sociétés cotées.



Sonia Tubiana, Counsel, Corporate

Sonia conseille des sociétés françaises et étrangères, cotées et non-cotées, ainsi que des fonds d’investissement, sur des opérations de fusions et acquisitions et de partenariats stratégiques. Elle intervient sur des transactions nationales et transfrontalières.



Vasuda Sinha, Counsel, Arbitrage international

Vasuda est spécialisée en arbitrage commercial international et en arbitrage d'investissement. Vasuda possède une expérience en tant qu'avocat devant divers cours et tribunaux. Avant de rejoindre le groupe d'arbitrage international de Freshfields, Vasuda est intervenue principalement en litige commercial à Toronto. Elle est membre des barreaux de Paris et d'Ontario.



« Ces nouvelles nominations témoignent de l’ambition de notre cabinet et de notre détermination à accélérer notre développement en France. Elles illustrent également notre volonté de promouvoir de nouveaux talents et notre engagement en matière de diversité. La nomination de Petya, Arnaud, Sonia et Vasuda témoigne de l’expertise de ces brillants avocats, de leur sens irréprochable du service au client et de l'excellence de leur travail », a souligné Vincent Daniel-Mayeur, Managing Partner du bureau de Paris.



