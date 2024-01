French Founders, une levée de fonds de 4,5M€ auprès de Tikehau Capital et de Bpifrance

finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.est le le partenaire opérationnel des startups et scaleups investies par les fonds d’investissement innovation en capital risque de Bpifrance.L’équipe de 30 professionnels de Bpifrance Le Hub se dédie quotidiennement à sa mission : contribuer au développement et à la croissance de l’ensemble des participations Bpifrance. Elle leur propose un accompagnement sur-mesure, quels que soient leurs besoins métiers ou l’avancée de leur développement. Le Hub met à la disposition des startups les compétences de ses équipes en leur offrant un panel de services et conseils :- accompagnement opérationnel de dirigeants via du sourcing d’Operating Partners,- développement commercial par la mise en relations des startups avec des PME, ETI et grands groupes,- recrutement,- échanges entre pairs (animation de 6 clubs métiers)- actions de visibilité et de communication.Le Hub se situe ainsi au cœur de l’écosystème de l’innovation et contribue à tisser des liens entre les différents acteurs de cet écosystème : fonds d’investissement de Bpifrance, startups/scaleups et entreprises françaises.Depuis 2014, Frenchfounders a développé un réseau business francophone international de plus de 25000 leaders, dont 4000 membres décideurs et dirigeants au sein du Club, et plus de 200 entreprises partenaires. Frenchfounders met à disposition de ses membres et entreprises partenaires, une plateforme digitale et une équipe pour faciliter les échanges et créer des opportunités business avec différentes offres (le club de décideurs et dirigeants, le Fonds d’investissement, le talent pool, les Business Solutions,…)., c’est le leader de l’intermédiation business francophone avec : une équipe internationale de +80 personnes, avec une présence physique dans 19 villes, sur 4 continents, plus de 450 événements et plus de 35000 mises en relation chaque année.